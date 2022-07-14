Главе Минцифры прочат пост вице-премьера

На предстоящем внеочередном заседании Госдумы министр цифрового развития Максут Шадаев может получить повышение до профильного вице-премьера.

Максут Шадаев может стать вице-премьером

Как стало известно CNews, Государственная дума на своем внеочередном заседании 15 июля 2022 г. может рассмотреть вопрос о повышении министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Об этом CNews рассказал источник, близкий к Правительству.

По данным собеседника редакции, Шадаев может стать вице-премьером, курирующим телекоммуникационную и ИТ-отрасли. О возможном переводе Шадаева в Правительство слышал и другой источник CNews, близкий к Минцифре.

Сейчас рассматривемый пост занимает Дмитрий Чернышенко. В пресс-службе Минцифры, также как и в аппарате Чернышенко, заявили, что им об этом ничего не известно.

Повышение Дениса Мантурова и возможный уход Юрия Борисова

Официально известно, что на предстоящем заседании Госдумы будет рассматриваться вопрос о повышении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Ранее Президент России Владимир Путин ввел новую позицию — вице-премьера, совмещающуго свою должность с должностью министра промышленности и торговли.

Министр цифрового развития Максут Шадаев может быть повышен до вице-премьера

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин внес кандидатуру Мантурова на этот пост. Однако, согласно принятым в 2020 г. изменениям в Конституцию, кадровые назначения в Правительстве должны утверждаться Госдумой.

Сейчас должность вице-премьера, курирующего оборонно-промышленный комплекс, занимает Юрий Борисов. По сведениям РБК, он покинет свой пост и возглавит госкорпорацию «Роскосмос».

Как Шадаев стал министром и столкнулся с новыми вызовами

Максут Шадаев стал министром цифрового развития в начале 2020 г. при формировании нового состава Правительства. До этого он был вице-президентом «Ростелекома». Тогда же в состав Правительства вошел и Дмитрий Чернышенко, до той поры возглавлявший холдинг «Газпром-медиа».

Сразу после формирования нового состава Правительства в России и в мире началась пандемия короновируса, следствием которой стал массовый переход работающих и учащихся «на удаленку» и рост значимости ИТ. В России это повысило влияние Минцифры и Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), а Шадаев проводил встречи с Путиным.

Также в тот же период Путин поручил Минцифры реализовать проект «Доступный интернет», предполагающий обеспечение бесплатного доступа к социально-значимым сайтам. В 2021 г. с началом процесса массовой вакцинации от короновируса значимость ЕПГУ еще больше выросла: на портале выдавались QR-коды о прохождении гражданами вакцинации или ПЦР-тестирования, которые были необходимы в ряде регионов для посещения массовых мероприятий и общественных мест.

Кроме того, в 2020 г. Правительство осуществло налоговый маневр, подразумевающий введение льгот для ИТ-компаний. В 2021 г. Правительство сформировало план мер по поддержке ИТ-отрасли, куратором которого выступил Чернышенко.

Также в конце 2020 г. были ликвдированы две подведомственных Минцифре структуры: Федеральное агентство связи (Россвязь) и Федеральное агентство печати 9Роспечать), с передачей их функций напрямую Минцифре. В 2021 г. Минцифры передали новый фронт работы — стимулирование спроса на отечественную микроэлектронную продукцию.

Последствия спецоперации на Украине для ИТ-отрасли

С началом специальной военной операции России на Украине ЕПГУ и другие государственные интернет-ресурсы столкнулись с серьезными хакерскими атаками. В целом значительных сбоев в их работе удалось избежать, хотя многие государственные ресурсы продолжают быть недоступными из-за рубежа.

Кроме того, из России ушло большое число иностранных ИТ-компаний и поставщиков оборудования, включая поставщиков «железа» для сетей связи. Также начался процесс массовой релокации ИТ-специалистов за рубеж. Одновременно Путин поручил к 2025 г. перевести объекты критической инфраструктуры на российское ПО.

Это стало еще одним вызовом для Минцифры. Был подготовлен новый план поддержки ИТ-отрасли, подразумевающий, в том числе, предоставление ИТ-специалистам льготной ипотеки и отсрочки от армии. Также на поддержку ИТ-отрасли через институты развития будет дополнительно выделено 14 млрд руб.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин недавно заявил о том, что по части импортозамещения больше всего вопросов вызывает именно деятельность Минцифры. Шадаева предполагалось пригласить на осеннюю сессию Госдумы с докладом на данную тему.