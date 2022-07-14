Школы Подмосковья получат серверы на зарубежных чипах по 640 тыс. руб. за штуку

В подмосковные школы власти хотят закупить две сотни серверов на зарубежных чипах. На эти цели выделено 133,6 млн руб. Серверы закупаются в рамках тендера, который был перезапущен в июле 2022 г. Впервые тендер был опубликован в феврале, однако контракты по нему были расторгнуты из-за срывов сроков поставки.

Зарубежное в школы

Как выяснил CNews, Комитет по конкурентной политике Московской области планирует закупить серверы на зарубежных чипах для 208 подмосковных школ. На эти цели комитет выделил 133,6 млн руб. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Тендер на поставку техники был опубликован 11 июля 2022 г. в формате электронного аукциона. Заявки на него принимаются до 20 июля, итоги будут подведены 22 июля. Тендер проводится в рамках господдержки образовательных организаций в целях их оснащения или обновления компьютерным оборудованием и ПО. Согласно техзаданию, каждая школа из списка поставки получит по одному серверу, то есть стоимость одного может составить 642,3 тыс. руб.

Как следует из ТЗ, для школ закупают стоечные серверы со стандартной архитектурой х86-64. В каждом сервере должно быть не менее двух восьмиядерных процессоров. Базовая частота каждого из них должна быть не менее 2,5 ГГц. (как минимум по этому параметру в технике не могут быть использованы российские чипы; ни один из них такой частоты не имеет). Суммарный объем оперативной памяти сервера должен быть не менее 64 ГБ.

Не с первой попытки

Тендер на поставку серверов для подмосковных школ впервые был опубликован 15 февраля 2022 г. Победителем аукциона стала компания «Альфа», предложив наименьшую стоимость контракта в 105,2 млн руб. Максимальная цена контракта могла составить 131,5 млн руб. (на 2,1 млн руб. менее, чем в перезапущенном тендере) на поставки в 198 образовательных организаций (на 10 меньше, чем в новой закупке).

Однако контракты с подмосковными структурами на поставку серверов были расторгнуты по причине того, что товар не был поставлен в срок. «Альфа» собиралась поставить серверы Dynamic Systems Group российской компании «Оргтехника-98».

В подмосковные школы хотят закупить серверы на иностранных чипах

В разъяснении положений извещения о проведении закупки в новом перезапущенном тендере потенциальный участник конкурса указал, что аукцион, который был опубликован в июле, вышел с изменениями в техзадании, которые «ограничивают конкуренцию». Компания указывает на увеличившееся количество USB портов. CNews также обратил внимание, что в предыдущей версии техзадания базовая частота каждого установленного процессора была установлена на уровне не менее 2,2 ГГц.



«Сервера из реестра Минпромторг сейчас и так тяжело доступны, а изменяя ранее представленное техническое задание вы ограничиваете шансы потенциальных участников, почему в текущее время дефицита, сервера не покупаются согласно рекомендациям Минпросвещения?», — следует из запроса потенциального участника аукциона.

Закупка серверов на зарубежных чипах ИСП РАН

Помимо комитета по конкурсной политике Московской области, серверы на зарубежных чипах в июле собрался приобрести и Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН).

Закупаемое «железо» предназначено для реализации программ Исследовательского центра доверенного искусственного интеллекта.