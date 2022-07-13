В России строят суверенного «убийцу» Apple Pay и Google Pay

МТС работает над платежной системой МТС Pay на замену ушедшим из России Google Pay и Apple Pay. Она позволит платить всеми привычными россиянам способами, в том числе через NFC или по QR-коду. Партнером проекта выступает «МТС банк». Подключаться к МТС или заводить счет в этом банке не потребуется. Запуск МТС Pay предварительно запланирован на IV квартал 2022 г.

Российский Apple Pay

Оператор связи МТС из состава «Большой четверки» работает над созданием платежной системы МТС Pay. Как пишут «Ведомости», это будет полноценный аналог американских систем Apple Pay и Google Pay, под давлением властей США прекративших свою работу в России.

По словам первого вице-президента МТС по технологиям Павла Воронина, МТС Pay – это совместный продукт самого оператора, банка «МТС банк» и компании «Национальная система платежных карт» (НСПК), являющейся оператором платежных систем «Мир» и «Мир Pay». На момент выхода материала подтверждений со стороны банка и НСПК не поступало.

Павел Воронин сообщил изданию, что МТС Pay будет представлять собой «бесшовный сервис, который был у пользователей Google Pay и Apple Pay». Другими словами, оператор готовит полноценную экосистему, которая, помимо прочего, позволит оплачивать товары и услуги по NFC, QR-коду и Face ID.

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Система Apple Pay появилась в России в октябре 2016 г. Google Pay стала доступна россиянам в 2017 г.

Менять оператора не придется

Павел Воронин уточнил, что полноценное пользование системой МТС Pay не подразумевает обязательную покупку SIM-карты МТС или переход в сеть оператора со своим номером. Он отметил, что пользоваться новой платежной системой смогут абоненты все действующих в России операторов. Открывать счет в «МТС банке», одном из разработчиков МТС Pay, тоже не потребуется.

Для перевода оплаты посредством МТС Pay от пользователей потребуется лишь скачать приложение платежной системы. Пока неизвестно, на каких платформах оно выйдет и в каких магазинах приложений появится. Вероятнее всего, разработчики готовят как минимум версию под Android. Эта платформа является самой популярной в России (76,34%, данные StatCounter за июнь 2022 г.) и в мире (71,21%), к тому же она позволяет не привязываться к конкретному каталогу программ и устанавливать утилиты из любых источников.

Этим преимуществом Android пользуются, в том числе, попавшие под санкции российские банки, чьи приложения были удалены из Apple App Store, Google Play и других зарубежных магазинов. К примеру, Сбербанк позволяет скачивать Android-версию «Сбербанк онлайн» со своего официального сайта.

Сроков нет

Когда именно россияне смогут опробовать отечественный аналог Apple Pay и Google Pay от МТС, на момент публикации материала известно не было. «Мы уже собрали прототип приложения МТС Pay для мобильных телефонов», – сказал Воронин «Ведомостям», не раскрыв сроки запуска сервиса.

Павел Воронин отметил, что пользователи iPhone тоже получат возможность оплачивать товары и услуги посредством МТС Pay. По его словам, авторы сервиса в настоящее время работают «над созданием альтернативного способа проведения оплат в том числе и для устройств на базе iOS». Как это будет реализовано, он не сообщил.

Существует вероятность, что запуск МТС Pay состоится до конца 2022 г. Об этом изданию сообщил вице-президент «МТС банка» Алексей Клепиков, уточнив, все может случиться в IV квартале 2022 г.

О всероссийском запуске сервиса речи пока нет, заявил он. Поначалу МТС Pay заработает в Москве и Московской области, а затем появится и в остальных регионах. Тут он сроки называть не стал, сообщив лишь, что на середину июля 2022 г. система МТС Pay находилась на этапе закрытого бета-тестирования. «Банк проводит R&D-исследования, в том числе как обеспечить работу приложения для телефонов на базе iOS, тестирует использование NFC-стека и другие технологичные подходы», – сказал Алексей Клепиков.

Миллионы рублей на разработку

Размер финансовых вливаний в проект неизвестен, но некоторые эксперты склонны полагать, что они невелики (для компании – представителя крупного бизнеса». «Судя по описанию, в сервисе используются уже готовые и понятные элементы – интерфейсы NFC, конструкции, связанные с обработкой QR-кодов, и др.», – сказал изданию председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Он полагает, что МТС вложил в свою платежную систему в пределах $1 млн (около 59 млн руб. по курсу ЦБ на 13 июля 2022 г.). Аналитик «Финама» Леонид Делицын считает, что инвестиции в проект составили приблизительно $5 млн (около 295,1 млн руб.).

Возможно, сравнительно небольшие расходы связаны с наличием у МТС подобного сервиса, запущенного еще в 2017 г. Пять лет назад оператор совместно с «МТС банком» создали проект «Кошелек МТС деньги», доступный только абонентам МТС и позволявший «совершать платежи и переводы с помощью электронных денежных средств».

Авторы сервиса поначалу планировали допустить к его использованию абонентов других операторов, но в итоге его продвижение застопорилось. В настоящее время «Кошелек МТС деньги» существует исключительно в веб-версии, а функции его приложения были интегрированы в приложение «МТС банка». Как сообщили изданию представители МТС, после запуска МТС Pay проект «Кошелек МТС деньги» продолжит работу в виде веб-сервиса.

Конкуренты уже заждались

МТС – не первая крупная российская компания, заявившая о разработке замены Apple Pay и Google Pay. Опередил оператора Газпромбанк – как сообщал CNews, он еще в марте 2022 г. разработал платежную систему GazpromPay для оплаты товаров интернет-магазинах.

GazpromPay работает с картами всех российских банков и поддерживает все устройства, способные выходить в интернет, в том числе смартфоны, притом без установки дополнительного приложения. На начальном этапе новинка Газпромбанка работала только в интернет-магазинах. Для оплаты в них через GazpromPay нужно выбрать эту систему в качестве варианта оплаты, после чего пройти процедуру регистрации и привязать к профилю банковскую карту – физическую или виртуальную. Эта процедура выполняется один раз – в дальнейшем при оплате нужно будет лишь подтвердить транзакцию.