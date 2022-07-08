Разработчики просят власти закрутить гайки, чтобы в реестр отечественного ПО не попали продукты Ozon, «Авито», HeadHunter

АРПП «Отечественный софт» просит Правительство ужесточить требования по включению продуктов в реестр ПО Минцифры. Это, по мнению ассоциации, необходимо, чтобы в него не попали продукты непрофильных компаний: «Авито», «Билайна», «Тинькофф», Ozon, HeadHunter и др. Эти организации попросили смягчить правила для получения ими налоговых льгот и преференций на госзакупках.

АРПП против «непрофильных» компаний в реестре

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» просит ужесточить требования для включения ПО в реестр Минцифры. Это необходимо для того, чтобы в реестр не попали продукты «непрофильных» компаний, например, «Авито», «Билайна», «Тинькофф», Ozon и HeadHunter и др. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо председателя правления АРПП «Отечественный софт» и президента Infowatch Натальи Касперской премьер-министру Михаилу Мишустину от 29 июня 2022 г.

Ассоциацию беспокоит, что в реестр российского софта попадут продукты компаний «чья коммерческая деятельность и интересы лишь косвенно связаны с ИТ-отраслью». По словам Касперской, такие компании хотят «успеть "впрыгнуть в поезд" и поучаствовать в распределении "пирога" поддержки отрасли, на которую государство в крайне непростые для себя времена выделило действительно огромные ресурсы».

В аппарате премьера сообщили «Коммерсанту», что письмо АРПП получено и направлено в Минцифры на проработку.

Кто хочет попасть в реестр Минцифры

В рамках форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» в июне глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о планах ведомства по корректировке критериев попадания продуктов в реестр министерства. В частности, рассматривается идея включать в него продукты компаний, которые принадлежат российским владельцам на 25% и более.

Российские разработчики ПО просят ужесточить требования по включению софта в реестр Минцифры

По действующим правилам, в реестр вносят продукты тех компаний, которые принадлежат российским акционерам более чем на 50%. Компании, чьи продукты присутствуют в реестре Минцифры, могут рассчитывать на налоговые льготы и преференции на госзакупках.



В июне «Билайн», «Авито», Ozon, «Циан», HeadHunter и «Тинькофф» попросили премьер-министра поддержать инициативу Шадаева по смягчению требований для попадания в реестр Минцифры.

Не смягчать, а ужесточать

Действующий механизм включения в реестр российского ПО, по мнению АРПП, «доказал свою эффективность». Смягчение требований приведет к тому, что доступ к госзакупкам смогут получить «прямые клоны зарубежного или перелицованного свободного ПО».

«Это подорвет доверие заказчиков и пользователей к реестру и еще более обострит угрозы безопасности и технологическому суверенитету страны, связанные с проникновением в реестр фактически иностранного ПО», — подчеркивает Касперская.

По мнению АРПП, критерии и вовсе необходимо ужесточить из-за растущего количества атак на отечественную инфраструктуру.

По словам гендиректора компании «Базальт СПО» Алексея Смирнова, смягчать требования нет необходимости, т. к. при проверке на соответствие критериям около половины заявок отсеивается. При этом преждевременное включение ПО «дезинформировало бы покупателей». По мнению Смирнова, ужесточение требований гарантировало бы поддержку и развитие отечественных разработчиков.

В Минцифры отмечают, что прорабатывают возможность ужесточения требований к компаниям по включению в реестр. «После внесения соответствующих НПА по всем записям в реестре будет проведена проверка на предмет отнесения компаний к ИТ-сфере», — рассказали в министерстве изданию.

Мнение пока не попавших в реестр

В «Билайне» считают, что действующие критерии включения в реестр «не отвечают сложившимся реалиям» и ограничивают доступность продуктов. «Важно поддерживать экспертизу тех компаний, которые работают в нашей стране, внедряя и развивая сервисы и решения в интересах российских пользователей, в том числе с привлечением иностранных инвестиций», — считают там. Такие компании, отмечают в «Билайне», выступают «лидерами цифровой трансформации» и было бы «неправильно не признавать их продукты на государственном уровне».

По словам GR-аналитика «Циан» Дмитрия Денисова, смягчение критериев позволит крупнейшим российским ИТ-компаниям рассчитывать на налоговые льготы, а также ускорит наполнение рынка отечественным ПО в условиях необходимости в импортозамещении.