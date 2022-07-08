Глава Минцифры Максут Шадаев впервые попал под санкции

Канада ввела санкции против Роскомнадзора и всех его руководителей, а также против министра цифрового развития Максута Шадаева и бывшего главного операционного директора Yandex Тиграна Худавердяна.

Канада ввела санкции против руководства Минцифры и Роскомнадзора

В частности, санкции введены против министра цифрового развития Максута Шадаева и главы Роскомнадзора Андрея Липова. В начале июня 2022 г. санкции против Липова были введены в Евросоюзе, в то время как Максут Шадаев до сих пор в санкционные списки не попадал.

Включенными в санкционные списки оказались и сам Роскомнадзор как организация, а также все четверо заместителей Липова: Владимир Логунов, Вадим Субботин, Милош Вагнер и Олег Терляков. В пресс-службах Роскомнадзора и Минцифры к моменту публикации не ответили на запросы Cnews относительно введенных против их руководителей санкций.

Канада ввела санкции против российской медиа-отрасли

Канада ввела санкции против ряда российских организаций, журналистов, общественных деятелей и чиновников, связанных с медийной сферой. Об этом говорится в сообщение министерства иностранных дел страны.

Глава Минцифры Максут Шадаев впервые попал под зарубежные санкции

Санкции подразумевает заморозку активов попавших под них лиц на территории Канады, а также запрет для резидентов Канады на осуществление коммерческих взаимоотношений с данными персонами и их активами и запрет на въезд в страну.

Санкции против экс-руководителя Yandex и медиа-холдингов

Кроме того, под санкции Канады попал и Тигран Худавердян, до недавнего времени занимавший пост главного операционного директора Yandex (владелец российского «Яндекса»).

Ранее Худавердян оказался под санкциями Евросоюза вместе с основателем и главой Yandex Аркадием Воложем, после чего он покинул свой пост.

Санкции Канады были введены против ряда российских государственных СМИ, их руководителей, известных журналистов и пресс-секретарей российских ведомств. В том числе под санкциями оказались холдинги «Национальная Медиагруппа», «Газпром-Медиа» и «Всероссийская государственная телерадиокомпания» (ВГТРК) вместе с принадлежащими ей интернет-ресурсами Smotrim и Vesti.ru.

Кто ранее попадал в санкционные списки Канады

Канада не в первый раз вводит санкции против российских лиц, связанных с ИТ. Так, в 2015 г. страна объявила санкции против платежной системы «Яндекс.Деньги», принадлежащей Сбербанку и «Яндексу», и к настоящему моменту перешедшей под контроль Сбербанка. В 2016 г. под санкции попал холдинг «Российская электроника», входящий в состав госкорпорации «Ростех».