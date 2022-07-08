Самая прибыльная компания России раскрыла свои подходы к сочетанию цифровизации с импортозамещением в новых условиях

ИТ-директор «Сургутнефтегаза», который по итогам 2020 г. Forbes назвал самой прибыльной компанией нашей страны, рассказал о подходах нефтегазового гиганта к выстраиванию своей ИТ-стратегии в новых условиях.

ИТ-стратегия в новой реальности

В сложившейся геополитической обстановке российским промышленным компаниям придется найти подходы к сочетанию процесса цифровизации, которой они занимались много лет, с задачами импортозамещения, которые перед многими предприятиями по настоящему были поставлены только сейчас — на фоне западных санкций, введенных в отношении России после начала спецоперации на Украине.

Эту тему в своем выступлении на прошедшем в июне 2022 г. при поддержке Минцифры «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» поднял начальник управления информационных технологий компании «Сургутнефтегаз» Ринат Гимранов.

«Мы с вами много лет занимались цифровизацией, а теперь жизнь нас заставляет еще и импортозамещаться, — отметил он. — И вот как соединить цифровизацию с импортозамещением — на мой взгляд, это совсем нетривиальная задача, которую каждый должен как-то у себя решить».

При этом, по мнению Гимранова, если просто импортозамещаться, то Россия останется на мировом рынке в роли догоняющей. «Такие проекты точно у нас будут у всех; вряд ли мы сможем этого избежать, — полагает он. — Но при этом хотелось бы еще работать на опережение».

Ринат Гимранов: «На мой взгляд, точка, в которой мы находимся, своего рода переломная»



«Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших вертикально интегрированных компаний России, сфера деятельности которой включает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, добычу и реализацию нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.

По итогам 2020 г. Forbes назвал «Сургутнефтегаз» самой прибыльной компанией России. В отчетный период этот показатель ее деятельности составил 743 млрд руб.

Ключевые подходы к ИТ-стратегии

Описывая подходы к решению описанной выше проблемы, Гимранов выделил несколько ключевых аспектов.

«Во-первых, банальная фраза “акцент на цели, а не на средства”; еще Бердяев говорил, что техника — это средство, а не цель. В работе “Человек и машина” он говорил, что нельзя увлекаться техническими достижениями, делать из этого цель жизни, — рассуждает Гимранов. — И мне кажется, сейчас это очень актуально. Почему? Очень многие сейчас занимаются импортозамещением ради импортозамещения и внедряют технологии ради технологий. Давайте зададим себе вопрос, зачем они нужны, и от чего-то можно будет и отказаться».

Вторя тема — так называемый организационный капитал. «Обычно к организационному капиталу относят компьютерный капитал, информационный, — говорит топ-менеджер. — То есть, это активы, связанные с цифровыми технологиями. К ним относят человеческий капитал, компетенции менеджеров, правила ведения бизнеса. И мне кажется, что большая роль продуктов, от которых мы теперь вынуждены избавляться, не столько в том, что они принесли какие-то программные возможности, а в том, что они принесли организационный капитал. И сейчас, строя свои стратегии и определяя тактику, необходимо этот организационный капитал выявить, зафиксировать (мы же зачастую делали это неосознанно) и обязательно сохранить в новых программных продуктах, которые придут на замену».

Продолжением этого подхода топ-менеджер считает и третью тему, название которой звучит, как призыв: «набраться скромности». В данном вопросе Гимранов был склонен процитировать американского ученого Питера Друкера (Peter Ferdinand Drucker), который пытался донести мысль о скромности до ИТ-шников еще много лет назад.

«Он говорил, “вы предоставляете только средства, которыми бизнес работает”. И мне кажется, это очень важно, — говорит Гимранов. — И в этом же смысле важно каждому, кто считает себя ИТ-шником или цифровизатором, в первую очередь, думать о том, что же в организационном капитале нужно улучшить, потому что зачастую сильные управленческие решения могут принести эффект и без цифровых технологий. А если еще и с технологиями, то тогда эффект усиливается».

Также Гимранов предлагает компаниям вступать в кооперацию. «Есть определенные направления, в которых реально сегодня нет не “вражеских”продуктов, которые сделать своими силами невозможно одной компании, даже если она очень крупная. — поясняет он. — И поэтому нужно обязательно вступать в кооперации — создавать какие-то ассоциации, просто неформально объединяться для общей цели. Собственные ресурсы есть у всех компаний. Если их объединить, согласовать при этом спецификацию, архитектурную модель, можно сделать какой-то серьезный продукт. В первую очередь, я, конечно, говорю про ERP-ядро – это то, что сегодня на российском рынке не существует».





Выступление Рината Гимранова на «CNews FORUM кейсы 2022»

С остальными предложениями Гимранова по построению ИТ-стратегии в новых условиях можно ознакомиться по видеозаписи его выступления на форуме.





Как прошел «CNews FORUM кейсы 2022»

Прошедший в Москве 7 июня 2022 г. «CNews FORUM кейсы» стал вторым форумом CNews с упором на непосредственные ИТ-внедрения и первым, проведенным после снятия карантинных ограничений в обычном режиме — «вживую», хотя и с трансляцией пленарной части в оналайне.

Независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала свыше 650 участников, которые заслушали более 70 экспертных докладов. В фойе форума свои стенды развернули свыше 20 ИТ-компаний.

После проведения пленарной части мероприятия работа форума продолжилась в специализированных секциях: «ИТ в госсекторе», «Импортозамещение», «Цифровая трансформация», «ИТ в финсекторе» и «Большие данные и бизнес-аналитика».

Помимо Рината Гимранова на форуме выступили глава Минцифры Максут Шадаев, старший вице-президент по банковским технологиям «Уралсиба» Константин Меденцев, директор департамента ИТ «Уралхима» Валерий Фокин и многие другие.