Структуры «Росатома» массово закупили российское конструкторское ПО. Удалось сэкономить 23 рубля

Входящие в «Росатом» 56 организаций и предприятий, включая АЭС, выбрали поставщика российской САПР. Максимальное число приобретаемых лицензий может превысить 2 тыс. Предельная сумма договора выставлена на уровне без малого 140 млн руб. На основном этапе тендера поставщик уступил 23 руб. 42 коп., на преддоговорных переговорах остался верен своему начальному предложению.

САПР для «Росэнергоатома»

Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» концерн «Росэнергоатом» закупает 2030 лицензий на право использования российской системы автоматизированного проектирования (САПР) «Платформа nanoCAD 21». Разработчиком этого решения выступает московская компания «Нанософт разработка».

Из упомянутого числа лицензий 427 представляют собой локальные (на один ПК), 1603 — конкурентные (устанавливаются на несколько ПК с правом использования в каждый конкретный момент только на одном).

Поставщика этого ПО «Росэнергоатом» определил в ходе открытого конкурса в электронной форме. Он был объявлен 12 мая 2022 г. с начальной максимальной ценой договора в 139,3 млн руб. В ТЗ заказчик подчеркивает, что это предельная, а не конечная сумма закупки, оставляя за собой право приобрести меньшее число лицензий.

Победителем тендера была признана челябинская компания «Нормасофт». Конкуренцию ей попыталась составить нижегородская компания «Арксофт», но ее заявка была отклонена.

«Росэнергоатом» и его АЭС массово внедряют российскую САПР

Подавая коммерческие предложения, соискатели должны были ориентироваться на начальные цены так называемых единиц продукции: 49 108,41 руб. за локальные лицензии и 73 800 руб. за конкурентные (в сумме — 122 908,41 руб.).

В своей заявке «Арксофт» не стал снижать начальные цены вовсе. «Нормасофт» уступил 23 руб. 42 коп. Из тендерных документов можно заключить, что заказчик после завершения конкурса провел с победителем преддоговорные переговоры, но ценовое предложение после них осталось прежним.

Причины выбора в пользу nanoCAD

Название закупаемого ПО «Платформа nanoCAD 21» было прописано в техзадании напрямую, без указания на возможность закупки аналогов.

CNews направил в «Росэнергоатом» запрос относительно причин такого выбора и на момент публикации материала ожидает ответа.

Представители разработчика рассматриваемого продукта со своей стороны сообщили, что ПО «Нанософт разработки» концерн применяет уже более пяти лет. «Структуры “Росэнергоатома” и раньше использовали наши решения, но в небольших количествах, — прокомментировал коммерческий директор компании Александр Воробьев. — Было проведено полномасштабное тестирование и осознанно сделан выбор в пользу флагманского продукта “Нанософт разработки” — “Платформы nanoCAD”».

Некоторые подробности закупки

Как следует из ТЗ, получателем ПО выступит не только «Росэнергоатом» непосредственно, но и 15 его «дочек» и их структур — всего 56 организаций по всей России, включая атомные электростанции, институты, исследовательские центры и др.

Несмотря на безальтернативность закупки, госзаказчик все же прописал в ТЗ конкретные требования к ПО. Среди них — присутствие софта в Реестре российского ПО при Минцыфры, совместимость с отечественной ОС общего назначения Astra Linux Common Edition, работоспособность на системных блоках архитектуры x86-64 и др.

Чем занимается «Росэнергоатом»

Концерн «Росэнергоатом» входит в электроэнергетический дивизион «Росатома», выступая одним из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли России и единственной в России компанией, выполняющей функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций.

Основным видом деятельности организации является производство электрической и тепловой энергии атомными станциями и выполнение функций эксплуатирующей организации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ.

В состав концерна на правах филиалов входят 11 действующих атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС), а также Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС, проектно-конструкторский и технологический филиалы.