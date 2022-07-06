Касперская: Необходимо «заморозить цифровизацию» и «разделить рынок между ключевыми ИБ-игроками»

Президент Infowatch Наталья Касперская заявила, что ИБ-рынок должен радикально измениться. Среди таких изменений, по ее мнению, раздел отраслей по ИБ-компаниям. Также в текущих условиях Касперская считает правильным заморозить цифровизацию для того, чтобы сначала обеспечить информационную безопасность создаваемых продуктов и систем. Президент Infowatch, в том числе, спрогнозировала падение ИТ-зарплат, которые сильно выросли из-за перегретости рынка.

Заморозка цифровизации

Председатель правления ассоциации «Отечественный софт» и президент Infowatch Наталья Касперская предложила заморозить цифровизацию в России и поделить рынок между ключевыми ИБ-игроками. Об этом она сообщила в своем интервью TAdviser.

«Я считаю, что в текущих условиях более правильным решением будет заморозить цифровое развитие до тех пор, пока не удастся найти специалистов по информационной безопасности», — отмечает Касперская.

По ее словам, это может привести к замедлению роста показателей «цифровой трансформации» и не позволит повысить эффективность какой-то деятельности. Однако «это лучше, чем потеря сверхчувствительных данных или остановка критических информационных систем».

Каждой отрасли своя ИБ-компания

Касперская считает, что ИБ-компаниям следует переходить к адаптации под конкретные отрасли и модели угроз. На стыках же этих отраслей нужно создавать альянсы по защите информации. На данный момент обсуждается создание двух подобных объединений.

Касперская: цифровизацию необходимо заморозить и разделить сферы по ключевым ИБ-игрокам

Наталья Касперская имеет в виду, что для разных отраслей, например, энергетической или медицинской, необходимо создавать свои решения. «Покрыть все требования всех индустрий никакая отдельно взятая российская ИБ-компания не сможет, — отмечает она. — В идеале было бы нужно поделить сферы влияния между игроками, чтобы каждый взял себе две-три отрасли и смог бы покрыть все их требования к информационной безопасности».

Зарплатный пузырь

По мнению Касперской, ИТ-рынок в России был перегрет и ИТ-закупки по большей части состояли из дорогих западных продуктов. Перегретости способствовало три фактора. Первый из них — постоянный рост курса доллара по отношению к рублю. Второй — госпрограмма цифровизации, «когда цифровизовалось все, что нужно и не очень», отмечает президент Infowatch. И третья причина — мода на создание цифровых продуктов.

Перегретость рынка, по словам Натальи Касперской, привела к росту зарплат разработчиков ПО на 30-40% в год. «С такой динамикой невозможно ни планировать, ни удерживать людей, потому что доходы ИТ-компаний с такой скоростью не растут», — подчеркивает она.

Росту зарплат способствовало и то, что крупные корпорации нанимали ИТ-персонал без оглядки. «Яркий пример — наши крупнейшие банки, которые соревновались, кто из них более цифровой. Один нанял 10 000 человек, другой 7 000», — утверждает Касперская.

По ее словам, сейчас началось снижение зарплат на специальности нижнего уровня — младших разработчиков, стажеров. «По средним специальностям пока такого нет. Должно пройти время, — продолжает она. — По категории Senior я вообще не думаю, что будет снижение, потому что их всегда не хватает».

Ограничение госкомпаний и меры поддержки

Касперская также поддержала идею главы Минцифры Максута Шадаева ограничить инвестиции госкомпаний в разработку собственных продуктов. По ее словам, если госкомпания тратит государственные деньги на производство специфического ПО для своих внутренних задач, которого нет на рынке, это допустимо. Но создание госкомпаниями ОС или СУБД или любого другого ПО общего назначения «приводит к ненужной конкуренции с имеющимися на рынке игроками и низкому качеству непрофильной и избыточной разработки».

Президент Infowatch также подчеркнула, что отсрочка от армии и льготная ипотека оказались эффективными мерами поддержки ИТ-отрасли.