Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2022
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2022. Аналитики провели сравнение возможностей, кроссплатформенности и цен на решения, представленные на российском рынке.
Устойчивый тренд на BPM-системы сохраняется, а интерес к этому виду бизнес-ПО пока только растет. Вооружились им в России не просто малая, а мельчайшая доля компаний. Всем остальным это только предстоит. Данный рейтинг является одним из основных ориентиров при выборе поставщика BPM.
Рейтинг BPM-систем 2022
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Наличие основных модулей.
- Функциональные возможности.
- Дополнительные возможности.
- Мессенджеры для создания чатов с внешними пользователями.
- Форматы поставки ПО.
- Возможные скидки при покупке годовой версии ПО.
- Наличие именных и конкурентных лицензий.
- Длительность тестового периода и его ограничения.
- Юридическое лицо, от имени которого ведется продажа ПО.
- Количество партнеров по распространению и внедрению системы.
- Количество шаблонов процессов на маркетплейсе, ссылка на маркетплейс.
- Стоимость.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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«В этом году мы подготовили самый сложный и многогранный рейтинг BPM-систем за все время существования этого направления на Market.CNews, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Более половины баллов компании набирали за счет функционала своих решений. Остальная часть — за счет параметров, отражающих универсальность системы и лояльность провайдера к клиентам».
Лидером рейтинга признана BPM-система ELMA365 от компании ELMA. Она обладает одним из лучших функционалов на рынке, отлично интегрирована с различными мессенджерами, отличается доступной ценой. Длительность тестового периода составляет 14 дней.
На втором месте — Directum RX от компании Directum. Здесь также стоит отметить широкий функционал и дополнительные возможности. Длительность тестового периода достигает 60 дней.
|Место
|Компания
|BPM-система
|Сумма баллов
|1
|ELMA
|ELMA365
|609
|2
|Directum
|Directum RX
|595
|3
|1С-Битрикс
|Битрикс24
|582
|4
|Эмбер
|Amber
|575
|5
|Comindware
|Comindware BAP 4
|531
Источник: Market.CNews. Полная версия
Третье место заняло решение Битрикс24, одним из ключевых преимуществ которого является низкая цена. Кроме того, отметим широкую партнерскую сеть. Тестового периода не предусмотрено, но есть бесплатная версия с ограниченным функционалом.
Обзор BPM
Рейтинг BPM-систем 2022 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.
Рынок ждут BPM, CRM, BI, ECM и Low-code вместе взятые
Похоже, в перспективе нескольких лет наступит время, когда придется придумать новую аббревиатуру, объединяющую ныне существующие системы BPM, CRM, BI, ECM, Low-code, а, возможно, и RPA. Возможно, это будут Low-code-платформы, а возможно и что-то иное.
Дело в том, что сращивание различных бизнес-приложений происходит все более активно. А вокруг чего происходит наращивание функционала — зависит от того, чем занимался провайдер раньше.
Если компания выпускала CRM, то ее функционал вобрал функции BPM, BI и стремится в сторону Low-code и ECM. Если же компания выпускала BPM, то собственным блоком CRM, BI, ECM и Low-code уже никого не удивишь.
Еще один тренд — интеллектуализация работы с бизнес-процессами заказчика за счет iBPMS. Все большую роль будут играть RPA в целом и Process Mining и Task Mining в частности. Подробности — в профильных статьях обзора BPM 2022.
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