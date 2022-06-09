Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля
7 июля 2022 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Современные контакт-центры 2022».
7 июля 2022 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Современные контакт-центры 2022».
Согласно прогнозам iKS-Consulting, российский рынок аутсорсинговых контакт-центров в 2021 г. вырастет почти на 18% и достигнет почти 29 млрд руб.
Основные факторы роста – необходимость повышения лояльности клиентов на фоне роста конкуренции и значительного роста онлайн-продаж, переход многих бизнесов на удаленное обслуживание.
Второй фактор проявился достаточно резко и неожиданно, что в определенной степени способствовало передаче функций контакт-центра на аутсорсинг, отмечают аналитики.
Основными потребителями услуг аутсорсинговых контакт-центров по-прежнему являются финансовый сектор, телеком и ритейл. К концу 2021 г. они могут обеспечить около 40,7 тыс. рабочих мест с учетом надомных операторов.
Основные вопросы к обсуждению:
Рынок контакт-центров
- Какое влияние на рынок контакт-центров оказала пандемия?
- Как развивался мировой и российский рынок контакт-центров в 2021 г.?
- Какие цифровые каналы используют контакт-центры
- Как меняется доступность и скорость обслуживания контакт-центрами
Технологии
- Чат-боты в контакт-центрах
- Каким должен быть голосовой помощник
- Взаимодействие с клиентом через соцсети
- Плюсы и минусы интерактивного голосового меню (IVR)
- Речевая аналитика
- Автоматические обзвоны
- Голосовая биометрия
Решения и проекты
- Голосовые и текстовые боты при оказании госуслуг
- Контакт-центры в здравоохранении
- Омниканальный банк
- Контакт-центры в ритейле
- Когда достаточно коробочного решения
- Как повысить качество работы операторов
- Оптимизация проведения маркетинговых кампаний
С докладами выступят:
Илья Щиров, директор направления автоматизации цифрового взаимодействия с клиентами, Райффайзенбанк;
Марина Петряева, руководитель службы развития обслуживания СМБ, ВТБ;
Ольга Цыганкова, директор управления «единый контакт-центр», «Ситилинк»;
Ирина Королева, операционный директор, Международный медицинский центр «Он клиник»;
Екатерина Лазаревская, руководитель операционного центра поддержки омниканальных продаж, «Остин Россия»;
Юрий Пчелин, начальник управления поддержки корпоративных сервисов, X5 Group;
Ольга Силанова, руководитель группы, департамент обслуживания клиентов, DPD в России;
Виктор Морозов, руководитель контактного центра, «220 Вольт»;
Яна Соколова, руководитель службы поддержки, Dostavista.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.