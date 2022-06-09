Госструктурам придется признаться в том, какое иностранное ПО они используют, чтобы получить деньги на его замещение

Госучреждения должны отчитаться об использовании в своей работе иностранного ПО. Это необходимо для понимания их потребности в дополнительном финансировании для перехода с зарубежных решений на отечественные. Эксперты отмечают, что переход осуществляется не столь быстро. При этом это не только вопрос финансирования, но и доверия к новым продуктам.

Иностранное ПО на счету

Госучреждения должны отчитаться перед Минцифры об использовании в их работе иностранного ПО до 17 июня 2022 г. Собранные данные должны быть занесены в госсистему учета. Соответствующее предписание министерство направило федеральным органам исполнительной власти, государственным внебюджетным фондам, органам власти в регионах и подведомственным им организациям 31 мая 2022 г., пишет «Коммерсант».

В письме говорится, что эти данные необходимы, помимо прочего, для оценки потребности госучреждений в дополнительном финансировании для замены иностранного ПО на отечественное.

Собранная информация будет проанализирована и представлена в Правительство, пояснили представители Минцифры изданию. «Оценка ресурсов и источники финансирования при необходимости будут определены по результатам аудита», — отмечают в министерстве. Сбор данных осуществляется в рамках поручения вице-премьера Дмитрия Чернышенко от 25 мая 2022 г.

Процент импортозамещения невелик

«Переход на российское ПО по отдельным классам идет не так быстро, как хотелось бы. Например, доля использования отечественных операционных систем в госкомпаниях и госорганах мало где достигает даже 50%», — рассказал «Коммерсанту» замгендиректора «Ред софта» Рустам Рустамов. Есть ведомства, которые частично работают на российском ПО, но некоторые из них до сих пор используют иностранный софт в критически важных системах, а это несет существенные риски, отметила вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская.

Госучреждения отчитаются об использовании иностранного ПО

Глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов говорит, что решения по переходу госкорпораций на отечественное ПО принимались давно. «Но сейчас нужен анализ, почему именно не произошла замена зарубежного ПО на отечественное, — полагает он. — Это могли быть невыполнение поручений, отсутствие денег, необходимых отечественных продуктов, сложность перехода с работающих инфраструктурных продуктов». По мнению Смирнова, понимание проблем позволит принимать адекватные меры.

Переход на российское ПО — это не столько вопрос финансирования, сколько качества предлагаемых продуктов и доверия к ним, считает Елена Волотовская. «Даже с учетом увеличения финансирования — это все равно вопрос времени», — отмечает она.



Зарубежное ПО еще используется в стандартных массовых задачах (офисные пакеты, документооборот, HR), рассказал изданию директор департамента развития бизнеса «Рексофт» Николай Потапов. По его словам, существенная доля зарубежного ПО связана с организацией баз данных и систем хранения.

Стимулы для перехода

С 31 марта 2022 г. в России запрещено приобретать иностранное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры страны. Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин.

Помимо этого, госорганы с 1 января 2025 г. не могут использовать средства защиты информации, произведенные в «недружественных» странах.

Стимулирует переход на отечественные решения не только Правительство, но и позиция иностранных вендоров, покинувших российский рынок. Так, в стране приостановили работу Microsoft, IBM, Oracle, SAP, Fortinet, ESET, Avast, Autodesk и др. На фоне этого спрос на отечественные решения вырос на 300%.