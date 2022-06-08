«Мой офис» выпустил «созданную с нуля» корпоративную почту на миллион ящиков

«Мой офис» выпустил «созданную с нуля» корпоративную почту на миллион ящиковСостоялся первый публичный релиз корпоративного почтового решения Mailion, разработкой которого «с нуля» занимается российская компания «Мой офис». На тестирование продукта, который, по заявлению создателей, способен обеспечить одновременную работу 1 млн пользователей, было потрачено более полугода. Выпуск включает как функциональные улучшения, так и доработки совместимости с Microsoft Exchange.
Релиз Mailion
Как стало известно CNews, разработчик российского ПО для офисных сотрудников и совместной работы «Мой офис» подготовил к первому публичному релизу свой новейший продукт – корпоративную почту Mailion.
С момента анонса Mailion, который состоялся в ноябре 2021 г., решение проходило расширенное внутреннее и внешнее тестирование, в том числе в рамках пилотных проектов на инфраструктуре потенциальных клиентов, рассказали CNews представители компании. По его итогам в программный продукт было добавлено несколько новых функций для пользователей и администраторов, улучшена его совместимость с другими почтовыми системами.
Кроме того, в июне 2022 г. компания полностью выполнила требования грантового соглашения с Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ), которым были определены этапы разработки Mailion. Это позволило присвоить продукту номер версии 1.0, поясняют в «Моем офисе».
Совокупный размер инвестиции в проект разработки Mailion по итогам 2021 г. достиг 429 млн руб. Причем 298,6 млн руб. были получены «Моим офисом» от РФРИТ в качестве гранта.
Что такое Mailion
Почтовое решение Mailion, как утверждают разработчики, создано «с нуля» и нацелено на крупные коммерческие организации с количеством сотрудников свыше 30 тыс. человек.
Mailion, во-первых, включает почтовый сервер, который, по заявлению представителей «Моего офиса», способен выдержать нагрузку на уровне 1 млн одновременно работающих пользователей. Помимо этого, решение предлагает средства управления контактами, календарного планирования и просмотра документов, а также сервис поиска на основе технологий искусственного интеллекта, который способен учитывать смысловой контекст запроса.
Продукт разработан с использованием подхода Cloud-Native (предполагает использование преимуществ облачной модели), основан на микросервисной архитектуре и предназначен для развертывания в инфраструктуре заказчика или его доверенного партнера.
Серверная часть продукта, согласно документации, опубликованной на официальном сайте Mailion, может быть установлена на оборудовании с ОС семейства Linux, таких как Centos 7.5, «Альт» (на базе «девятой платформы»), Astra Linux Common Edition 2.12.x.
Клиентская часть работает в популярных браузерах (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, «Спутник». Предусмотрены самостоятельные приложения-клиенты для операционных систем Windows 10, macOS, Ubuntu, Fedora, Debian, а также надстройка для почтового клиента Microsoft Outlook.
Приятные мелочи для пользователей
Среди изменений в Mailion, ориентированных на простых пользователей системы, разработчики выделяют появление функции отложенной отправки письма. С ее помощью стало возможно указать точные дату и время отправки заранее подготовленного сообщения и настроить параметры уведомлений о его доставке и прочтении адресатом.
Кроме того, в настройки автоответа на письма добавлена опция автоматического отклонения одиночных приглашений на встречи. Она может оказаться полезной в случае пребывания сотрудника в командировке или отпуске – организатору сразу будет понятно, что конкретный человек сейчас недоступен и не сможет принять участие в мероприятии.
«В календарной системе стало возможным передавать права управления событием другому пользователю, например, ассистенту или коллеге, – рассказывают представители "Моего офиса". – С помощью такого делегирования уполномоченные сотрудники организации смогут вносить изменения в уже созданные встречи – приглашать других участников или добавлять необходимые ресурсы».
В помощь администратору
Администраторы системы Mailion с выходом версии 1.0 получили возможность импортировать списки пользователей из текстовых файлов форматов JSON и CSV вместо добавления каждой учетной записи вручную. Учитывая тот факт, что Mailion позиционируется как продукт для компаний с численностью персонала в десятки или даже сотни тысяч человек, важность данного нововведения сложно переоценить, особенно для специалистов, выполняющих первичную настройку системы.
Наконец, как рассказали CNews в «Моем офисе», теперь администратор Mailion может настроить автоматическую авторизацию и аутентификацию пользователей, зарегистрированных в каталоге Active Directory (служба каталогов Microsoft для Windows Server), в веб-клиенте Mailion по протоколу Kerberos. При авторизации в операционной системе пользователь сможет также войти и в Mailion.
Улучшенная совместимость
При миграции крупной организации на новую корпоративную почту важно, чтобы внедряемое решение могло взаимодействовать с заменяемым, поскольку переход на новый продукт, как правило, не осуществляется одномоментно. Часть пользователей в процессе вынуждена оставаться на старом, ожидая своей очереди, при этом сохраняя необходимость обмениваться информацией с коллегами, уже «пересаженными» на новинку.
В этой связи в Mailion 1.0 предусмотрена синхронизация приглашений на события, которые создаются в системе и хранятся на почтовых серверах Microsoft Exchange. «Таким образом, пилотная группа пользователей, которая уже работает на Mailion, может без проблем создавать встречи, добавлять ресурсы и отслеживать занятость тех коллег, которые в рамках организации все еще продолжают использовать старое иностранное почтовое решение», – пояснили CNews в «Моем офисе».