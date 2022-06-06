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Американцы стали крупнейшими владельцами разработчика ПО с российско-белорусскими корнями

Группа американских фондов Capital Group стала крупнейшим акционером EPAM, собрав 14,5% акций компании. Рыночная стоимость данного пакета составляет $2,8 млрд.

Capital Group стала акционером EPAM

Группа американских фондов Capital Group собрала 14,5% акций американского оффшорного разработчика ПО с российско-белорусскими корнями EPAM Systems. Такие подсчеты сделал CNews на основе информации, размещенной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Так, входящий в группу фонд Capital Research Global Investors собрал 11,5% акций EPAM. Еще 3% собрал другой фонд группы – Capital World Investors. При текущих котировках акций EPAM на Нью-Йоркской фондовой бирже - $338 за одну акцию – рыночная стоимость данного пакета акций составляет $2,8 млрд.

Из российских ИТ Capital Group инвестирует в Yandex (владелец российского «Яндекса»). На начало 2014 г. группа фондов владела 4,5% акций Yandex, к началу 2015 г. эта доля увеличилась до 9,7%. К началу 2018 г. доля Capital Group в Yandex сократилась до 4,5%, но к началу 2022 г. она вновь увеличилась до 11%.

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Американская инвестгруппа Capital Group стала крупнейшим акционером EPAM

EPAM была основана выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным, который до сих пор возглавляет компанию. До недавнего времени основные центры разработки компании находились в России, Белоруссии и на Украине.

Кто еще владеет акциями EPAM

Добкину принадлежит 3,4% акций компании. Крупными акционерами EPAM являются американские фонды WCM Investments (владеет 5,3%), JP Morgan Chase & Co (4,6%), Vanguard Group (10,8%) и BlackRock (8,2%.) В начале 2022 г. стало известно, что американская инвестиционная компания Morgan Stanley значительно сократила свою долю в EPAM - с 8,4% до 0,7%. Таким образом, Capital Group стала крупнейшим акционером EPAM.

Курс акций EPAM

В конце 2021 г. котировки акций EPAM на NYSE подходили к отметке $700 за одну акцию. К концу января 2022 г. они снизились до $435, затем подросли до $480. С середины февраля началось резкое падение котировок, и в начале марта акции EPAM торговались уже по цене $207 за одну бумагу, а затем упали еще ниже - до $174. Затем начался рост и к концу марта акции подрожали уже до $307.

Затем, после периода длительных колебаний, с конца апреля котировки акций EPAM пошли в рост и к началу мая ценные бумаги подорожали до $337. Затем было небольшое снижение, но далее акции снова подорожали и вернулись к отметке $337 за одну ценную бумагу.

Как EPAM уходит из России

После начала специальной военной операции России на Украине EPAM решил прекратить работу в России и перевезти свой персонал в другие юрисдикции. В России у EPAM работало 9 тыс. ИТ-специалистов, в Белоруссии – 9,5 тыс., на Украине – 13 тыс. В 2021 г. выручка EPAM в макрорегионе Центральной и Восточной Европы, куда, в том числе, относятся Россия, Украина и Белоруссия, составила $168 млн. Это 4,5% от общей выручки компании.

Убытки EPAM от прекращения деятельности в России составляют $28 млн. Дополнительно EPAM потратила в I квартале 2022 г $21,3 млн на релокацию своих сотрудников. Кроме того, EPAM приняла решение выделить $100 млн на поддержку своих украинских сотрудников, из этой суммы в I квартале 2022 г было потрачено $25,7 млн.

Игорь Королев

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