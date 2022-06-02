Экспорт российского ПО упадет в разы. Разработчики лишатся 300 млрд руб. в год

Из-за антироссийских санкций отечественные разработчики ПО могут не досчитаться 300 млрд руб. в 2022 г. Это может произойти из-за существенного сокращения экспорта российских решений. Представители отрасли считают, что необходимы дополнительные меры поддержки для развития экспорта российского софта в нынешних условиях. Ими могут стать льготное кредитование западных заказчиков, стимулирование экспорта решений для КИИ и ИБ-технологий, а также развитие института «цифровые атташе».

Потеря 300 миллиардов

Российские компании-разработчики ПО могут не досчитаться 300 млрд руб. в 2022 г. На это повлияли антироссийские санкции, из-за которых значительно сократится экспорт отечественного софта и услуг по его разработке. Об этом сообщил президент некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров.

«Экспорт в развитые страны по итогам первого полугодия и года снизится, — говорит Макаров. — По моей оценке на 50%, по оценке более знающих людей на 75%». Таким образом, выручка компаний в этом сегменте может снизиться в 2-4 раза. Это произойдет из-за отказа клиентов от работы с Россией. По его словам, ни рост импортозамещения, ни средства Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) не смогут компенсировать эти потери.

По мнению главы «Руссофта», для сохранения ИТ-специалистов в России необходимо принять меры для стимулирования перевода части продаж российского ПО на рынки развивающихся стран.

Необходимые меры

Макаров отметил, что уже сейчас существуют возможности по развитию экспорта, которые почти не требуют затрат со стороны государства. Среди них — средства фонда Росинфокоминвест, которые после его закрытия должны перейти в РФРИТ и быть направлены на зарубежный маркетинг российской ИТ-индустрии. «Важно начать применять альтернативные и независящие от доллара цифровые платежные системы для обеспечения транзакций бизнеса по импортно-экспортным операциям», — говорит он.

По мнению Макарова, нужно добиться упрощения получения разрешений российских регуляторов на экспорт критических ИТ-систем, стимулировать экспорт решения для критической информационной инфраструктуры (КИИ) и технологий информбезопасности.

«Требуется помощь Министерства иностранных дел, которое откровенно ничего не делает, и делать не хочет», — отмечает председатель совета директоров «Серчинформ» Лев Матвеев. По его мнению, Россия очень проигрывает Америке в поддержке компаний.

Директор по маркетингу группы «Астра» Александр Гутин говорит о необходимости льготного кредитования западных заказчиков, т. к. российские продукты и услуги, особенно если их приобретать в комплексе, потребуют серьезных финансовых затрат.

Помощь «цифровых атташе» и субсидии

В феврале 2022 г. для развития экспорта российских ИТ за рубежом Минцифры запустило набор «цифровых атташе». Этот институт создается РФРИТ совместно с Минцифры и Минпромторгом. Он, по мнению кураторов проекта, наиболее актуален для России на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Южной Америки.

Сейчас на эти должности проходят отбор более 600 кандидатов, отметил директор департамента стратегического развития и проектной деятельности РФРИТ Максим Киселев. «Цифровыми атташе» станут представители при торгпредствах, и их KPI будет зависеть от удовлетворенности компаний и продаж контрактов при их содействии.

В июне 2022 г. стало известно о разрабатываемом РФРИТ механизме поддержки ИТ-компаний. Благодаря ему российские ИТ-компании смогут претендовать на субсидирование затрат на внедрение их продукции за рубежом. Эта мера представляет собой скидку, которую российский поставщик сможет предоставить покупателю.