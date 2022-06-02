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На рынке появится ИИ, который сам пишет документацию к программному коду

Компания Mindlify разрабатывает платформу, позволяющую автоматизировать создание документации к любому программному коду на основе тех функций, которые тот выполняет. В основе лежат технологии ИИ и обработки естественного языка.

$2,8 млн инвестиций

Стартап Mintlify, разрабатывающий средства автоматического документирования программного кода, привлек $2,8 млн со стороны венчурных инвесторов: BainCapitalVentures, TwentyTwoVentures и нескольких других.

Mintlify состоит всего из трех человек. Его заявленная цель — создать систему на базе искусственного интеллекта, которая позволяла бы автоматически генерировать документацию к программному коду на основе функций, которые он выполняет.

Стартап основали программисты Хань Ван (HanWang) и Ханьби Ли (HahnbeeLee), ранее работавшие над созданием платформы развития онлайн-сообществ pe•ple, выкупленной фирмой Tribe в начале 2021 г.

Вечная проблема

По словам Вана, идея возникла вследствие его и Ли личного опыта в качестве программистов. Им регулярно приходилось работать с кодом, который был задокументирован не лучшим образом, а то и вовсе лишен документации.

haaker_kod.jpg

Инвестиции получил стартап, который разрабатывает ИИ, способный самостоятельно написать документацию к программному коду

Это распространенная проблема: в 2017 г. GitHub провел опрос среди разработчиков, и 93% опрошенных заявили, что некорректная или устаревшая документация — это повсеместная проблема, усложняющая всем жизнь.

«Документация жизненно необходима молодым разработчикам и тем, кто только начинает знакомиться с кодом, — заявил Ван в интервью TechCrunch. —Старшие разработчики могут существенно сэкономить время на том, чтобы объяснять другим, как их код работает. Что касается публичных и опенсорсных продуктов, то от документации зависит их успешность среди пользователей».

Платформа, которую разрабатывают Ван и Ли, автоматически генерирует документацию к произвольному программному коду, объясняя его функции и возможности. Для этого используются технологии искусственного интеллекта, обработки естественного языка и агрегации данных из сети.

Будущий стандарт?

Mintlify не единственная подобная разработка. Уже существуют несколько аналогов, в том числе, например, Documatic. Эта система способна не только автоматизировать создание документации на основе предъявленного ей программного кода, но и автоматически генерировать журналы изменений и комментарии к коду.

Ван, впрочем, утверждает, что Mintlify способен выдавать гораздо более качественные результаты, чем конкуренты и, в отличие от некоторых, не требует хранить документацию в облаке.

«Задача Mintlify — решить проблему с устаревающей документацией, создав систему потоковой генерации и превратив ее в стандарт для разработчиков ПО», — заявил Ван.

Mintlify, по его словам, способен постоянно отслеживать устаревание документации к программным разработкам, а также определять, как пользователи взаимодействуют с ней, чтобы улучшить читабельность. В то же время, платформа не хранит код у себя на серверах, а пользовательские данные хранит и передает исключительно в шифрованном виде.

Для конечных пользователей Mintlify бесплатен; его также можно интегрировать с такими системами как Slack, Dropbox и GitHub. Ван утверждает, что с января 2022 г. прирост пользовательской базы еженедельно составляет порядка 20%, и сейчас бесплатных аккаунтов насчитывается уже около 6 тыс.

«Недостаточность документации — одна из самых распространенных проблем в разработке ПО; помимо всего прочего это еще и причина недостатков и ошибок в коде, а следовательно — программных уязвимостей, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — ИИ сегодня действительно позволяет решить эту проблему. Точнее, тут решаются сразу две проблемы: первая заключается в том, чтобы точно изложить функции анализируемого кода; вторая — в том, чтобы это изложение читалось как текст, написанный грамотным человеком. Вторая задача, пожалуй, даже сложнее первой».

Роман Георгиев

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