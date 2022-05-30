После многочисленных жалоб на ограничение конкуренции «дочка» «Газпрома» отменила закупку российского офисного ПО

Импортозамещение отменяется



Как выяснил CNews, входящая в «Газпром» компания «Газпром добыча Астрахань» отменила закупку, связанную с переходом на преимущественное использование отечественного ПО. Сумма закупки могла составить 65,3 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

«Дочка» «Газпрома» собиралась перейти с Microsoft на российские офисные приложения и почту. В качестве отечественного аналога были выбраны «Р7-офис» компании «Р7» и «Почта+», принадлежащая VK. Заказчику требовалось 2052 лицензии «Р7-офис», 2500 лицензий «Почта+» и техподдержка последней сроком на 1 год. Тендер был опубликован 14 апреля 2022 г. в формате открытого конкурса и 6 мая был отменен. В тендерных документах нет обоснований отмены закупки.

CNews ожидает от представителей «Газпрома» пояснений относительно данной ситуации.

Ограничение конкуренции

Исходя из того, что госкомпания несколько раз переносила дату окончания подачи заявок на конкурс (с 29 апреля на 5 мая, затем на 11 мая 2022 г.), можно предположить, что желающих участвовать нашлось немного. Этот вывод подтверждает и тот факт, что участники закупки трижды указывали на ограничение конкуренции, установленное закупочной документацией.

«Газпром» отменил закупку российских офиса и почты

Заказчик в техзадании прописал конкретные наименования продуктов — «Р7-офис» и «Почта+». При этом в документах эквивалент им не предусматривался, на что и было указано в трех обращениях участников за разъяснениями положений документации.

Заказчик объяснил невозможность закупки аналогов ПО тем, что по результатам обследования своей ИТ-инфраструктуры и проведения тестирования софта из реестра Минцифры «поставка эквивалентного программного обеспечения не представляется возможной».

Российские решения «Газпрома»

Согласно анализу госзакупок, «Газпром» уже закупал решения «P7 офис» и «Почту+». В октябре 2021 г. структура «Газпрома», занимающаяся подземным хранением газа, выделила на закупку этих и других решений 150 млн руб. Среди объектов закупки были вышеупомянутый «Р7-офис», ОС Alt Linux компании «Базальт СПО» и коммуникационный сервер Communigate Pro компании Communigate Systems.

Помимо этого, дочернее предприятие «Газпрома» закупало серверные ОС «Ред ОС» компании «Ред софт», а также систему управления средой виртуализации zVirt и ПО расширенной защиты данных Acronis.