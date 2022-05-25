Перед самым началом спецоперации EPAM купил в Киеве офис за $50 млн

Активы EPAM на Украине оценены в $74,9 млн. В том числе в конце 2021 г., то есть незадолго до начала спецоперации на Украине, EPAM приобрел строящееся офисное здание в Киеве стоимостью $50,4 млн.

Во сколько оцениваются активы EPAM на Украине

Американский оффшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Systems оценивал имеющиеся у него активы на Украине в $74,9 млн. Об этом говорится в материалах компании, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

В том числе в ноябре 2021 г. EPAM приобрел находящееся в процессе строительства здание в Киеве стоимостью $50,4 млн. Общая стоимость корпоративных ноутбуков, находящихся в распоряжении сотрудников EPAM, составляет $15,3 млн. Стоимость различного офисного оборудования компании составляет $8,5 млн.

В ноябре 2021 г. EPAM купил строящееся офисное здание Киеве за $50,4 млн

Дополнительно в аренде у EPAM на территории Украины имеется различное имущество на сумму $18,8 млн. К началу мая 2022 г. EPAM не было известно о каком-либо ущербе для своего имущества на Украине.

Долгосрочные активы EPAM в разных странах

Общая стоимость долгосрочных активов, имеющихся у EPAM по всему миру по состоянию на 31 марта 2022 г., составляет $219,6 млн. На Украину приходится наибольшая часть от долгосрочных активов компании - 34% от их общей стоимости.

Долгрочные активы EPAM в Белоруссии оцениваются в $70,7 млн, в США - $17,4 млн, в Индии - в $17,4 млн, в Польше - в $8 млн, в Венгрии - в $5,6 млн.

Убытки от ухода EPAM из России

В России долгосрочные активы EPAM по состоянию на конец 2021 г. оценивались в $28 млн. Однако в марте 2022 г. с началом специальной военной операции России на Украине EPAM принял решение об уходе из России и релокации своих сотрудников.

Убыток EPAM от ухода из России составляет $28 млн. В эту сумму входит убыток от обесценивания активов на сумму $15,1 млн и плохая дебиторская задолженность клиентов компании на сумму $28 млн. Дополнительно затраты EPAM на релокацию персонала из России составили $21,3 млн.

Проблемы с банковскими счетами EPAM в Белоруссии

На банковских счетах EPAM в России по состоянию на 31 марта 2022 г. хранилось $59,5 млн, в Белоруссии - $51 млн, на Украине - $28,3 млн. При этом на счетах EPAM в Белоруссии дополнительно хранится еще $28,9 млн, однако из-за административных процедур данная сумма сейчас недоступна для компании.

Помощь Украине от EPAM

С началом специальной военной операции России на Украине EPAM решила выделить на помощь своим сотрудникам на Украине $100 млн. Из этой суммы в I квартале 2022 г было потрачено $25,7 млн.

В России у EPAM работало 9 тыс. ИТ-специалистов, в Белоруссии - 9,5 тыс. ИТ-специалистов, на Украине - 13 тыс. ИТ-специалистов. В 2021 г. выручка EPAM в макрорегионе Центральной и Восточной Европы, куда, в том числе, входят Россия, Украина и Белоруссия, составила $168 млн. Это 4,5% от выручки компании.

EPAM был создан выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным, который продолжает возглавлять компанию. Интересно, что из Белоруссии EPAM пока не уходит: компания объявила лишь о намерении учитывать специфику работы в этой стране. В конце 2019 г. EPAM приобрела в Минске дополнительное офисное помещение стоимостью $18,9 млн.