«Т1» увеличила выручку в полтора раза

Одна из крупнейших ИТ-компаний «Т1» увеличила выручку за два года в три раза. По итогам 2021 г. выручка компании достигла 87,7 млрд руб., при этом по результатам 2019 г. этот показатель составил 26,5 млрд руб. Основные доли выручки пришлись на системную интеграцию, разработку ПО и ИТ-консалтинг. В мае 2022 г. «Т1» сменила гендиректора, а в апреле — ВТБ продала свою доли компании УК «Нрк-Капитал (Эссет менеджмент)».

Выручка «Т1»

Как стало известно CNews, выручка одной из крупнейших российских ИТ-компаний «Т1» за два года выросла в три раза. Выручка компании по итогам 2019 г. составила 26,5 млрд руб., а по итогам 2021 г. эта цифра достигла 87,7 млрд руб. Об этом изданию рассказали представители группы «Т1».

Выручка компании по результатам 2021 г. выросла по сравнению с прошлогодним показателем на 48% (по итогам 2020 г. — 59,2 млрд руб.). Основные ее доли пришлись на системную интеграцию, разработку программного обеспечения и ИТ-консалтинг, отмечают в компании.

В 2021 г. количество заказчиков «Т1» увеличилось на треть по сравнению с 2020 г. (более чем 350 организаций). Среди них — госструктуры и крупнейшие финансовые и телекоммуникационные компании. Увеличился и штат компании, к концу 2021 г. численность сотрудников достигла 8,7 тыс.

Новый гендиректор

В мае 2022 г. гендиректором «Т1» был назначен Игорь Калганов. На этом посту он сменил Сергея Соловьева, который принял решение покинуть компанию и продолжить карьеру в новых проектах. Об этом CNews рассказали представители «Т1».

Группа «Т1» увеличила выручку в три раза

Калганов ранее занимал должность гендиректора «Иннотех» (входит в «Т1»), специализирующейся на разработке инновационных решений для цифровизации бизнеса. Он также занимал пост технического директора и вице-президента «ИКС холдинга», технического директора «дочки» «Мегафона», а также руководителя направления в Mail.ru Group.

Компании и заказчики

«Т1» представляет услуги по цифровому и ИТ-консалтингу, ИБ, занимается разработкой ПО, импортозамещением ИТ-инфраструктуры, роботизацией рутинных операций и т.д. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков «Т1» присутствуют госструктуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики (операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия).

«Т1» входит в рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2020» и занимает там девятое место. В 2021 г. «Т1» была отмечена премией CNews AWARDS 2021 как «Компания года».

Учредители «Т1»

По данным базы «Контур.фокус», ООО «Т1» зарегистрирована 16 октября 2019 г. в Москве. Учредителями компании выступают ООО «Сирокко технолоджи» (ей принадлежит 69,4%), с апреля 2022 г. 30,5% сосредоточены в ООО УК «Нрк-Капитал (Эссет менеджмент)» и 0,1% принадлежат Юлии Манкос. Ей же и принадлежит 100% «Сирокко технолоджи».

С февраля 2020 г. до апреля 2022 г. 30,5% «Т1» принадлежали ВТБ. «Мы рассматривали "Группу Т1" в том числе как выгодный инвестиционный актив, — заявил представитель ВТБ “Коммерсанту”. — Продажа банком доли в компании связана с плановой реструктуризацией инвестиционного портфеля и выходом из непрофильных активов».