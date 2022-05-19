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В «Т1» новый гендиректор. Он работал в «ИКС холдинге», «Мегафоне» и Mail.ru

ИТ-холдинг «Т1» возглавил Игорь Калганов. На своем посту он сменил Сергея Соловьева, который принял решение уйти из компании. До этого Калганов занимал должности технического директора «ИКС холдинга» и дочернего предприятия «Мегафона», а также руководителя направления в Mail.ru Group (ныне VK).

Смена гендиректора в «Т1»

Генеральным директором группы «Т1» назначен Игорь Калганов. На этом посту он сменил Сергея Соловьева, который принял решение покинуть компанию и продолжить карьеру в новых проектах. Об этом CNews рассказали представители «Т1».

В должности гендиректора Игорь Калганов будет отвечать за адаптацию стратегии компании под новые условия рынка, создание и развитие в рамках холдинга новых технологических направлений, диверсификацию портфеля высокотехнологичных решений, а также повышение операционной эффективности. Калганов с 2020 г. занимал должность гендиректора «Иннотех» (входит в «Т1»), специализирующейся на разработке инновационных решений для цифровизации бизнеса.

Сергей Соловьев занимал пост главы «Т1» с апреля 2020 г. По словам представителей компании, за время его работы была проведена реструктуризация холдинга и его ребрендинг, а также выросли финансовые показатели бизнеса. Представители «Т1» не располагают информацией о дальнейших карьерных шагах Соловьева.

Биография Калганова

Более 17 лет Игорь Калганов занимался развитием различных ИТ-проектов. В прошлом он занимал должности технического директора и вице-президента «ИКС холдинга», технического директора «дочки» «Мегафона», а также руководителя направления в Mail.ru Group.

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Игорь Калганов назначен гендиректором группы «Т1»

Новый глава «Т1» также является членом объединенной технической комиссии Московской биржи и Национального расчетного депозитария. Под его руководством «Иннотех» вырос до более чем 8 тыс. сотрудников, выручка компании за 2021 г. увеличилась в 7 раз по сравнению с итогами 2020 г.

Чем занимается «Т1»

«Т1» представляет услуги по цифровому и ИТ-консалтингу, ИБ, занимается разработкой ПО, импортозамещением ИТ-инфраструктуры и т.д. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». В штате компании более 10 тыс. сотрудников. В 2020 г. оборот холдинга составил 59,2 млрд руб.

Среди заказчиков «Т1» присутствуют госструктуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики (операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия).

«Т1» входит в рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2020» и занимает там девятое место. В октябре 2021 г. CNews писал о планах группы «Т1» провести IPO (Initial Public Offering — первая публичная продажа акций компании неограниченному кругу лиц) в 2024 г.

Кристина Холупова

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