Сын главы ВГТРК покинул пост гендиректора компании, которая владеет «Мегафоном»

Борис Добродеев ушел с должности генерального директора компании USM Telecom. Он проработал на посту чуть более трех месяцев, с февраля 2022 г. Теперь бизнесмен планирует развивать собственную инвестиционную компанию для финтеха и e-commerce в СНГ.

Добродеев создаст новую компанию

Бывший директор VK Борис Добродеев покинул должность главы USM Telecom (юридическое лицо «Юэсэм телеком», телекоммуникационное подразделение принадлежащего Алишеру Усманову холдинга USM). Этот пост он занял в начале февраля 2022 г. после ухода из VK. Теперь предприниматель планирует развивать собственную инвестиционную компанию по линии финтеха и электронной коммерции в СНГ.

Сейчас Добродеева интересуют проекты в Казахстане и Узбекистане. Пока он выбирает наиболее подходящую юрисдикцию и рассчитывает, что компания будет зарегистрирована в ближайшие полтора-два месяца, сообщил Forbes. Добродеев хочет покупать контролирующие доли в проектах, чтобы «в будущем было удобнее строить синергию между ними».

В новую компанию он планирует вложить несколько десятков миллионов долларов собственных средств; примерно через год он собирается начать привлекать допинвестиции, например, из Индии или Китая. Такой подход позволит запускать проекты в Египте, Иордании, Пакистане и странах Юго-Восточной Азии, говорят представители компании.

Предприниматель уже ведет переговоры относительно четырех-пяти сделок в Казахстане и Узбекистане на сумму около $10 млн. Один из этих проектов — запуск маркетплейса с товарами, который впоследствии может развиваться и в других странах. Запуск проекта планируется на осень 2022 г.

Борис Добродеев покинул пост гендиректора USM Telecom. Он проработал на нем три месяца

Также предприниматель собирается вкладываться в финансовые сервисы, поскольку видит «потенциал проникновения финансовых технологий, которые помогут получить быстрый и удобный доступ к денежным переводам, платежам, кредитам и покупке товаров в рассрочку».

Добродеев рассказал Forbes, что в последние три-пять лет он был сфокусирован на развитии цифровых сервисов на развитых рынках, но сейчас они уже сильно насыщены. «Есть множество развивающихся рынков, которые кажутся меньше, но в них есть большие перспективы развития. Там нет сильно развитых традиционных офлайн-сервисов, например банков и ритейлеров, поэтому если сразу прыгнуть в диджитал, то можно занять куда более серьезную долю рынка, чем в традиционной экономике», — считает он.

Карьера Бориса Добродеева

Борис Добродеев — сын главы ВГТРК («Всероссийская государственная телерадиовещательная компания») Олега Добродеева. В 2014 г. он возглавил социальную сеть «Вконтакте», входящую в холдинг Mail.ru Group. Основным акционером Mail.ru Group на тот момент был холдинг USM. До той поры он возглавлял департамент интернет-активов фонд USM Advisors (входит в холдинг USM).

В 2016 г. Добродеев стал главой всей Mail.ru Group. Затем, в 2018 г., USM и принадлежащий холдингу сотовый оператор «Мегафон» доверили Добродееву управление своей долей в Mail.ru Group. В 2021 г. им был проведен ребрендинг Mail.ru Group: холдинг был переименован в VK.

Добродеев окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в 2007 г. и получил степень магистра в Высшей школе бизнеса МГУ по направлению «Международный бизнес» в 2009 г. Еще во время учебы он начал работать аналитиком в компании «Металлоинвест».

Параметры бизнеса USM Telecom

«Юэсэм телеком» — это цифровое подразделение холдинговой компании USM. Оно контролирует на 100% телеком-оператора «Мегафон» и ИТ-группу «ИКС холдинг». Основные владельцы «Юэсэм телеком» — USM (80% долей), Иван Стрешинский (10%) и Антон Черепенников (10%).

В феврале 2021 г. «Мегафон» и USM Telecom сообщили о выходе на рынок Узбекистана. Для этого стороны на паритетных началах создали совместное предприятие «Диджитал инвест», которое, в свою очередь, с властями Узбекистана образовало холдинг Digital Holdings.

Агентство по управлению государственными активами Узбекистана внесло в Digital Holdings 100% акций местного сотового оператора Coscom (торговая марка Ucell). Взамен агентство получило 49% в данном холдинге. Российские партнеры получат в Digital Holsings долю в 51%. «Мегафон» и USM инвестируют в данный холдинг $100 млн и передадут в него имеющие у них цифровые активы в Узбекистане: CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

В феврале 2022 г. USM Telecom приобрел у «ИКС холдинга» 99% группы «Форпост». В группу входят восемь ИТ-компаний, занимающихся в том числе системной интеграцией, информационной безопасностью и цифровой трансформацией крупных предприятий. Детали сделки не раскрываются. В октябре 2021 г. основатель «ИКС холдинга» Антон Черепенников заявил о планах выкупить его у «Юэсэм телекома». Сообщалось, что в USM останутся только те активы, которые необходимы для развития и функционирования телеком-бизнеса, а ИТ перейдет к Черепенникову.