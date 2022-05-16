В топ-5 разработчиков российских ОС серьезные перестановки

Как показало исследование CNews, за последние четыре года в группе лидеров из числа компаний, разрабатывающих российские ОС, успели произойти весьма примечательные изменения. По размеру выручки первое место всегда оставалось за создателями Astra Linux; остальные же фигуранты списка своими местами менялись регулярно.

Перестановки в группе лидеров

Как выяснил CNews, 2021 г. ознаменовался для российских разработчиков отечественных ОС достаточно важными перестановками в группе лидеров. Изученные в исследовании редакции показатели выручки последних лет касаются компаний «Русбитех-Астра» (линейка ОС AstraLinux), «Базальт СПО» (Alt Linux), «Ред софт» («Ред ОС»), НТЦ ИТ РОСА (РОСА) и «Открытая мобильная платформа» («Аврора»).

Основные изменения касаются разработчика «Авроры». По итогам 2020 г. компания сделала рывок с пятого места на второе, показав выручку на уровне 1,52 млрд руб. Год спустя финансовые показатели компании обрушились, и она откатилась на четвертое место с выручкой в 114,2 млн руб., показав 13-кратное падение.

Остальные участники рейтинга столь серьезных взлетов и падений за последние четыре года не демонстрировали. Лидером весь отчетный период оставалась «Астра», чья выручка стабильно росла год от года. Если в 2018 г. она составила 354,5 млн руб., то в 2021 г. — уже 2,37 млрд руб. Правда именно в последний год существенной динамикой компания похвастаться не может — прирост выручки на 17% на фоне курса России на импортозамещение выглядит несколько посредственным.

В то же время, у конкурентов динамика еще более скромная или даже отрицательная. В частности компания «Ред софт» за последний год подросла менее чем на 1% — с 578,7 млн руб. до 581,8 млн руб. По итогам 2021 г. она по данному параметру оказалась на втором месте.

Доли рынка главных разработчиков российских ОС

У бронзового призера, компании «Базальт СПО» за последний год показатель выручки упал на 31%. В 2021 г. он составил 327,2 млн руб., в то время как год назад находился на уровне 475,4 млн руб.

На последнем, пятом месте последние два года пребывает РОСА, принадлежащая бывшему министру связи России Леониду Рейману. По итогам 2020 г. ее выручка составила 121,6 млн руб.; по итогам 2021 г. она сократилась в 2,89 раза до 42 млн руб. — падение составило 65%.

Как распределились доли рынка

Как видно по составленным CNews диаграммам, рыночная доля лидирующей «Астры» по показателю выручки в 2021 г. увеличилась с 43% до 69%. Доля «Ред софта» также имеет позитивную динамику — рост с 12% до 17%. Доля разработчиков Alt Linux Осталась неизменной — 10%.

Динамика изменения выручки, рубли

Создатели «Авроры» просели с 32% до 3%. Разработчики РОСА сократили долю с 3% до 1%.

Прибыль и убытки

Что касается доходности бизнеса, то лидирующая позиция по итогам 2021 г. также у «Астры». За год чистая прибыль компании выросла с 754,6 млн руб. до 1,24 млрд руб. Таким образом, прирост составил 65%.

У «Базальта» в 2021 г. чистая прибыль достигла 92,8 млн руб., хотя годом ранее была на уровне 147,8 млн руб. Таким образом, падение данного параметра за год составило без малого 63%.

Доли вендоров в 2020 году

«Ред софт» данный финансовый показатель в 2021 г. несколько улучшил. За год чистая прибыль компании выросла с 80,1 млн руб. до 82,3 млн руб. РОСА закончила 2021 г. с убытками. После прибыльных 2019 и 2020 гг. с показателями в 16,7 млн руб. и 11,6 млн руб. соответственно, новый отчетный период ознаменовался чистым убытком в размере 16,4 млн руб.

Доли вендоров в 2021 году

Для создателей «Авроры» 2021 г. ознаменовался серьезным ростом убытков. Если год назад они составили 71,7 млн руб., то в 2021 г. — 817,7 млн руб., то есть выросли в 11,4 раза.

С прицелом на рост

Опросив ранее большую часть фигурантов данного материала, CNews пришел к выводу, что все они в отношении 2022 г. настроены весьма оптимистично. «Ситуация текущего года дала дополнительный стимул для заказчиков, поэтому в 2022 г. мы ожидаем значительного роста показателей», — сообщил CNews коммерческий директор группы “Астра” Антон Бугрецов.

«Мы выделили значительные ресурсы на развитие собственной инфраструктуры разработки, на базе которой мы уже более 20 лет создаем наши ОС “Альт”, — рассказал в разговоре с CNews генеральный директор “Базальт СПО” Сергей Трандин. — В первом квартале 2022 г. мы уже видим положительные результаты наших изменений, и выросла заинтересованность заказчиков».

Объясняя свой позитивный настрой в отношении следующего отчетного периода, гендиректор РОСА Олег Карпицкий отметил, что он во многом обусловлен многократным ростом общего интереса к любому отечественному софту с конца февраля 2022 г. (с начала известных событий на Украине).

«Очень важно отметить, этот рост наблюдается не только со стороны госучреждений, бюджетных организаций и предприятий с госучастием, что было заметно пару предыдущих лет, но и со стороны крупного и среднего частного бизнеса, в частности, из обрабатывающей и добывающей промышленности, энергетики, нефтегаза, сферы финансов и др.».