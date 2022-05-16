В России развернут производство материнских плат, вложив 2 миллиарда

В Татарстане планируется построить завод по производству материнских плат. Госвложения в проект достигнут 2 млрд руб. Общая площадь завода составит 200 тыс. кв. м. На начальном этапе объем выпуска плат должен составить 300 тыс. изделий в год. В дальнейшем планируется нарастить объем производства до 1 млн плат.

Завод в Татарстане

Правительство Татарстана планирует вложить 2 млрд руб. в создание нового завода по производству материнских плат. Об этом заявил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин в прямом эфире программы «Татарстан онлайн» Youtube-канала Tatarstan Republic.

Начало строительства запланировано на 2023 г. На новой площадке будет развернуто производство, включающее в себя участки конвейерной сборки, а также автоматические линии монтажа печатных плат, рассказали CNews представители International Computers Limited (ICL) — компании, которая занимается проектом. Технологические возможности завода также позволят выпускать персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, серверы и системы хранения данных.

На начальном этапе работы завода на его мощностях будет производиться 300 тыс. изделий в год с ожидаемым увеличением тиража до 1 млн шт. Проект уже обсуждался с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. На данный момент проект находится на стадии выбора земельного участка и проектирования завода.

По словам Хайруллина, общая площадь будущего завода составит 200 тыс. кв. м. В качестве стартовой площадки была выбрана территория особой экономической зоны в Лаишевском районе строящегося под Казанью города Иннополис.



Участники проекта

Проект разрабатывался совместно с ICL — российской ИТ-компанией с головным офисом в Казани.

В Татарстане построят завод по производству материнских плат

Согласно официальному сайту компании, ICL разрабатывает вычислительную технику, занимается консалтингом, разработкой приложений, предоставляет услуги по виртуализации и облачным вычислениям и пр. Компания была основана в 1991 г. как совместное предприятие Казанского производственного объединения вычислительных систем (КПО ВС) и британской компании International Computers Limited. С 2002 по 2013 гг. ICL входила в группу японского производителя электроники Fujitsu. На данный момент компании являются партнерами.

CNews ожидает комментарии представителей ICL относительно подробностей проекта.

Кто уже выпускает платы в России

Среди уже существующих российских производителей материнских плат можно отметить нижегородскую компанию «Рикор». Она занимается производством серверных плат на базе процессоров Intel.

Производственной базой «Рикора» является ведущий свою историю с 1966 г. «Арзамасский завод радиодеталей». На нем осуществляется выпуск всех комплектующих для вычислительной техники компании (материнских плат, корпусов, бэкплейнов и плат расширения).

Компания также ведет разработки с использованием отечественных процессоров «Байкал». В июле 2020 г. CNews писал, что «Рикор» получил от государства 250 млн руб. на диверсификацию производства и организацию выпуска изделий на отечественной компонентной базе, включая и эти чипы.