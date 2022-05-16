«Ростелеком» купил разработчика ПО для биометрии

Новая компания «Ростелекома»

Как выяснил CNews, «Ростелеком» через свою дочернюю структуру «Вестелком» приобрел разработчика ПО BI Solutions (ООО «Би ай солюшнс»). Информацию об этом можно обнаружить в базе ЕГРЮЛ.

Согласно официальному сайту компании, BI Solutions специализируется на разработке, внедрении и сопровождении ПО для защиты биометрических данных. Помимо этого, компания является партнером и дистрибутором разработчиков решений в ИБ-области, автоматизации закупочной деятельности предприятий и бизнес-аналитики.

«Компания BI Solutions была приобретена в целях усиления и расширения технологических компетенций группы “Ростелеком” в области защиты данных и биометрии, — рассказали CNews представители “Ростелекома”. — Компания продолжит активно развивать свой портфель продуктов и услуг в указанных областях».

В «Ростелекоме» не смогли прокомментировать CNews финансовые аспекты сделки.

Продукты компании

В ноябре 2020 г. в рамках развития Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелеком» внедрил платформу ныне приобретенной компании — BIS Platform. Многоуровневая система защиты информации призвана отразить атаку в тот момент, когда при получении банковской услуги или покупке товаров и услуг пользователь подтверждает свою личность — записывает видео и произносит последовательность цифр для авторизации.

«Ростелеком» приобрел разработчика ПО BI Solutions

Напомним, ЕБС — это цифровая платформа, которая позволяет гражданину проходить удаленную идентификацию по биометрическим образцам для получения финансовых услуг. Система заработала 30 июня 2018 г. Ее оператором выступает «Ростелеком».

Среди продуктов BI Solutions имеется ПО оценки качества биометрических образцов, ПО испытаний биометрических процессоров верификации и пр. Также компания предоставляет мобильное защищенное рабочее место для госучреждений и системных интеграторов.

Компания имеет лицензии ФСБ и ФСТЭК. Партнерами разработчика выступают «Ростелеком», «Код безопасности», «Русбитех-Астра», Microsoft, «Мерлион» и др.

Финансовые показатели компании

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Би ай солюшнс» было зарегистрировано 6 октября 2015 г. в Москве. Гендиректором компании заявлен Сергей Беккер. Учредителем организации являются АО «Вестелком», которой в ней принадлежит 99,9% долей, и АО «АМТ» — 0,01%. По данным «Контур.фокуса», среди учредителей АО «АМТ» ранее числился «Ростелеком», но сейчас данные о владельцах скрыты.

Согласно «Контур.фокусу», выручка компании по итогам 2021 г. составила 57,7 млн руб., что на 138% выше, чем по итогам 2020 г. Чистая прибыль компании достигла 22,8 млн руб. Баланс по итогам 2021 г. увеличился на 206% и достиг 25,3 млн руб.