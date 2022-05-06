CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Интеграция Импортонезависимость Техника
|

В России выпущена замена бежавшему из страны TeamViewer

Российская компания всего через день после ухода TeamViewer из нашей страны выводит на рынок отечественный аналог этого сервиса. Новый продукт «Контур.Доступ», по заверению разработчиков, дешевле немецкого ПО в два раза. С его помощью можно удаленно подключаться к ПК, оказывать клиентам техподдержку, а также администрировать компьютеры, серверы, кассы и пр.

Замена TeamViewer

Как стало известно CNews, россияне выводят на рынок замену немецкому TeamViewer, ушедшему накануне с рынка нашей страны. Отечественный сервис для удаленного доступа к ПК был создан ИТ-компанией «СКБ Контур».

Сервис «Контур.Доступ» создан для того, чтобы помочь людям и организациям, пострадавшим от ухода упомянутого иностранного вендора, заявили CNews представители разработчика. «СКБ Контур» открывает бесплатный доступ к сервису на период до трех месяцев. «Это поможет организациям оперативно получить замену программного обеспечения и не нарушить привычные бизнес-процессы, а также понять за тестовый период, подходит ли им сервис», — отмечают в «СКБ Контуре».

Как заверяют в компании, российский сервис дешевле немецкого аналога в два раза. Стоимость использования лицензии «Контур.Доступ» составляет от 5 тыс. руб. в год для одного пользователя. Стоимость сервиса может сокращаться в зависимости от количества приобретенных компанией лицензий, уверяют разработчики.

Как рассказали CNews представители «СКБ Контура», оставить заявку на доступ к сервису можно на сайте проекта.

Как работает сервис

С помощью нового российского сервиса можно оказывать клиентам техподдержку, администрировать персональные компьютеры, серверы, кассы и другие устройства. «Контур.Доступ» также можно использовать как удаленный рабочий стол, рассказали CNews представители компании.

9785ea80-bf66-4124-95c9-05510f678ccf.png

Российский аналог немецкого сервиса предоставляет услуги чата и передачи файлов, а также удаленный доступ к сторонним ПК

Среди дополнительных возможностей — передача файлов, чат, быстрое подключение к конкретному компьютеру, запись сеанса, автоматическое восстановление соединения при разрыве связи и другие способы быстрого администрирования.

03cf9583-fa4b-457e-af5e-c829037798be.jpg

Удаленное подключение к сервису

Как пояснили CNews представители компании, сервис начали создавать в 2010 г. Изначально он использовался внутри компании. «Выводить продукт на рынок решили в марте 2022 г., когда производитель TeamViewer объявил, что больше не будет продавать новые лицензии», — рассказали редакции в «СКБ Контуре».

Уход TeamViewer

TeamViewer — немецкий сервис удаленного доступа к компьютерам. Одноименная компания 5 мая 2022 г. объявила о своем уходе с российского и белорусского рынка из-за событий на Украине. В компании отметили, что прервут все контракты с клиентами из России и Белоруссии и не будут продлевать лицензии на свои продукты.

Кроме того, TeamViewer заблокировал все нелицензионные подключения к России и Белоруссии, чтобы избежать дальнейшего использования ПО компании.

Чем занимается «СКБ Контур»

Компания создает ПО для бизнеса с 1988 г. В портфеле «СКБ Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для электронного документооборота и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, а также проверка контрагентов. Выручка компании по итогам 2021 г. составила 22,6 млрд руб. Головной офис находится в Екатеринбурге.

Количество клиентов «СКБ Контура» достигло 2,2 млн. Компания занимает второе место в рейтинге «CNews Analytics: Крупнейшие поставщики услуг SaaS 2021», а также 23 место в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России по данным CNews Analytics по итогам 2020 г.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Несостоявшегося поставщика техподдержки российской СУБД для Минфина отлучили от госзаказа

«Сбер» строит собственную платформу умного дома. Без этого его гаджеты не работают и уже изъяты из магазинов

«Почта России» с двух попыток не сумела купить память и диски для своих ПК

Российские разработчики ПО предложили властям создать САПР для проектирования электроники за 30 миллиардов

Как заработать на больших данных: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

В России началось строительство фабрики для выпуска процессоров по технологии 28 нм

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие автомобильные холодильники: выбор ZOOM

Как защитить аккаунты в социальных сетях от взлома: 10 советов

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

Показать еще

Наука

Обнаружена самая дальняя галактика — она на 100 миллионов лет дальше, чем предыдущий рекордсмен

Астрономы обнаружили мегамазер — супермощный космический лазер, излучающий из глубокого космоса

Археологи выяснили, когда был запущен первый древний компьютер
Показать еще