Спрос на российское ПО за месяц вырос в 10 раз

Спрос на российское программное обеспечение после начала специальной военной операции на Украине продолжает стремительно расти. Так, в период с марта по апрель 2022 г. рост составил до 10 раз. Повышение спроса отмечают на рынке отечественных операционных систем, а также на решения для видеоконференцсвязи. Последние, в том числе, стали популярны и за рубежом. Причина тому ограничения иностранных облачных ВКС-сервисов.

Спрос на ПО продолжает расти

Спрос на российское программное обеспечение в период с марта по апрель 2022 г. вырос до 10 раз. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин.

«За последний месяц-два мы зафиксировали значительный спрос на российские продукты, он вырос от трех до 10 раз в зависимости от категории и класса ПО, — отметил глава Ассоциации. — Ситуация действительно меняется: если некоторое время назад компании не хотели замещать зарубежное ПО российским, ссылаясь на удобство и привычку, то сейчас, после ухода иностранных производителей ПО, интерес к российскому софту и спрос на него возрос в разы».

Рост спроса на ОС

Увеличились продажи, например, российских ОС «Альт» компании «Базальт СПО». В I квартале 2022 г. рост составил около 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил гендиректор «Базальт СПО» Сергей Трандин.

Спрос на российские решения после ухода зарубежных игроков продолжает расти

«И это несмотря на то, что аукционы по поставке "железа" с предустановленными операционными системами в этом квартале фактически не состоялись по причине увеличения стоимости начальной цены оборудования, — отмечает Сергей Трандин. — Мы видим интерес со стороны малого и среднего бизнеса, частных и юридических лиц, на которых не распространяются регуляторные требования по установке отечественного ПО». По его словам, в разы выросло и число скачиваний бесплатной ОС Simply Linux. Рост спроса на российские решения также подтверждает и заместитель гендиректора «ИВК» Иван Коровин.

Иное мнение о повышении спроса высказал гендиректор компании по разработке, дизайну и поддержке digital-проектов Only Кирилл Владимиров. По его словам, говорить о росте спроса на российские ОС рано. Пока растет количество запросов на отраслевые спецсервисы, такие как построение маршрутов для логистики, мониторинг инженерных систем и гео- и видео мониторинг, отмечает он.

Повышенный запрос на ВКС

Помимо спроса на ОС, вырос запрос и на программы для видеоконференций. В марте 2022 г. спрос на решения российской компании TrueConf вырос в два раза по сравнению с мартом 2021 г. Об этом ТАСС рассказал директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов. Он подчеркнул, что основными клиентами сегодня становятся представители бизнеса.

Рост спроса на российские решения в области видеоконференцсвязи наблюдается и на зарубежных рынках. Он составляет от 30 до 50% в зависимости от конкретного региона. «Драйвером для этого послужила ситуация вокруг нашей страны и ограничения иностранных облачных ВКС-сервисов, таких как Zoom, Webex, Teams, — отмечает Дмитрий Одинцов. — Крупные компании в других странах переходят с публичных ВКС-сервисов на автономные ВКС-системы, которые не могут быть заблокированы или отключены по решению сторонних провайдеров и создателей этих продуктов».

Спрос вызван уходом зарубежных игроков

Спрос на российское ПО был отмечен еще в начале марта 2022 г. После того, как свою деятельность на российском рынке приостановили такие зарубежные компании как Microsoft, Oracle, SAP и др., спрос на отечественные решения вырос на 300%.

Больше всего заказов приходится на офисные пакеты, ОС и системы управления базами данных. К российским компаниям, которые производят такие классы ПО, относятся «Русбитех-Астра», «Базальт СПО» и Postgres Professional. Например, спрос на продукты «Моего офиса» в марте 2022 г. вырос в семь раз по сравнению с показателями 2021 г.