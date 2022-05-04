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Morgan Stanley избавилась от акций EPAM и получила $2 миллиарда

Morgan Stanley продал большую часть из принадлежавшего ей 8% пакета акций EPAM. Рыночная стоимость данного пакета в начале 2022 г. составляла $2 млрд.

EPAM прощается с Morgan Stanley

Американская инвестиционная компания Morgan Stanley практически полностью вышла из капитала офшорного разработчика ПО с белорусскими корнями EPAM Systems. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Доля Morgan Stanley в EPAM Systems сейчас составляет всего 0,7%. В то же время на конец 2020 г. она составляла 8,4%.

На начала 2022 г. рыночная стоимость проданного Morgan Stanley пакета акций составляла $2 млрд. Morgan Stanley стала акционером EPAM в 2015 г. Тогда компания собрала 5% акций EPAM, затем размер пакета постепенно увеличивался.

Кто ещё является крупным акционером EPAM

EPAM Systems зарегистрирована в США и основана выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным, который до сих пор возглавляет компанию. Основные центры разработки компании находятся в России, на Украине и в Белоруссии.

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Morgan Stanley продал большую часть из принадлежавшего ей 8% пакета акций EPAM

В число крупнейших акционеров EPAM также входят американские фонды WCM Investment (ему принадлежит 5,3% акций компании), JPMorgan Chase & Co (4,6%), Vanguard Group (10,8%) и BlackRock (8,2%). Аркадию Добкину принадлежит 3,4% акций.

Динамка котировок акций EPAM

В конце 2021 г. акции EPAM на Нью-Йоркской фондовой бирже торговались в районе $600 за одну ценную бумагу. В начале 2022 г. началось падение и к концу февраля акции подешевели до $380.

Затем произошло резкое падение котировок - до $210 за одну акцию. Но потом несколько вырос и сейчас акции EPAM торгуются в районе $276 за одну акцию. Как EPAM сбежал из России

После начала специальной военной операции России на Украине EPAM принял решение прекратить работу в России, а также перевезти сотрудников из России в другие локации.

В России у EPAM работало около 9 тыс. человек, в офисах EPAM на Украине - 14 тыс. В Белоруссии у EPAM работало 9,5 тыс. человек, и из этой страны компания пока не планирует уходить.

Игорь Королев

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