Казначейство переводит сотрудников с Windows на российскую ОС

Федеральное казначейство заказало работы по тестированию автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников ведомства на российской ОС. На эти цели было выделено 150 млн руб. Сейчас АРМ сотрудников работают на американской ОС Windows. Работы по апробации российских решений должны быть завершены в начале 2023 г. На данный момент в Казначействе уже используется российские офисный пакет «Р7-офис» и СУБД Postgres Pro.

Тестирование российской ОС

Как выяснил CNews, Федеральное казначейство заказало работы по апробации автоматизированных рабочих мест (АРМ) на отечественной операционной системе. На эти цели ведомство выделило 150 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Тендер на работы был опубликован 29 апреля 2022 г. в формате открытого конкурса. Заявки на него принимаются до 18 мая. Итоги будут подведены 23 мая.

CNews ожидает от представителей Казначейства пояснений о количестве АРМ и сроках перехода на российскую ОС.

«Мы планируем участие в пилотном проекте Казначейства, — рассказали CNews в группе "Астра". — Astra Linux наравне с другими отечественными ОС будет тестироваться в ведомстве». В пилотном проекте также тестируется и другая ОС Alt российской компании «Базальт СПО». Об этом CNews рассказали в компании.

Подробности тендера

Согласно техзаданию, работы по испытанию АРМ на российской ОС пройдут в два этапа. На первом этапе исполнитель составит техзадание, в котором должна быть прописана методика выбора российской ОС и ПО, программа апробации и пр.

Казначейство в 2023 г. перейдет на российскую ОС

Второй этап включает в себя непосредственно работы по тестированию АРМ на российских решениях. Работы должны быть выполнены в течение 252 дней со дня подписания контракта (в начале 2023 г.). Отечественная ОС должна включать в себя набор системного и программного обеспечения.

АРМ сотрудников на данный момент, согласно техзаданию, функционируют на ОС Windows.

Импортозамещение в Казначействе

В марте 2020 г. CNews писал о начале перевода ключевых информсистем Казначейства с СУБД Oracle на аналогичный по функциональности софт российской компании Postgres Professional — СУБД Postgres Pro Enterprise. Для этих целей ведомство объявило тендер на поставку лицензий ПО на три года. Сумма закупки составила 650,1 млн руб. В сентябре 2021 г. Казначейство уже начало использовать подсистему «Электронного бюджета» на Postgres Pro.

В ноябре 2020 г. Казначейство заменило зарубежные пакеты офисного ПО Microsoft на российский «Р7-офис» компании «Р7». Переход был осуществлен более чем на 30 тыс. рабочих мест сотрудников ведомства. В январе 2022 г. ведомство объявило тендер на продление лицензий вышеупомянутого ПО «Р7-офис» на 60 млн руб.