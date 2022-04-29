В НИИ «Восход» появился директор, назначение которого предсказал CNews

Директором ФГАУ НИИ «Восход», разрабатывающего ИТ-решения для органов власти, стал Максим Рымар, и бывший министр госуправления, ИТ и связи Московской области. В качестве исполняющего обязанности главы института он проработал пять месяцев.

Директор НИИ «Восход» без приставки и.о.

Максим Рымар назначен директором ФГАУ НИИ «Восход», подведомственного предприятия Минцифры России, сообщили CNews в организации. Бывший министр госуправления, ИТ и связи Московской области Рымар исполнял обязанности директора «Восхода» с 29 ноября 2021 г., и теперь избавился от приставки и.о.

За две недели до занятия Рымарем места и.о. директора НИИ «Восход», CNews предсказал, что это назначение произойдет в ближайшем будущем.

Своей задачей на посту директора Максим Рымар назвал оптимизацию процессов производства и повышение эффективности работы Института.

Кадровая неразбериха в «Восходе»

До вступления Максима Рымара в права директора институт сменил немало руководителей. В конце июля 2021 г. НИИ «Восход» остался без главы, так как Андрей Бадалов, пробыв в этой должности два года, сменил ее на кресло вице-президента «Транснефти». Институт после его отставки оказался в очень сложном положении, так как по ряду крупных контрактов вышел срок исполнения, и «Восход» едва не угодил в реестр недобросовестных поставщиков. Предприятию тогда даже пришлось взять кредит, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам.

Максим Рымар избавился от приставки и.о. и стал полноправным директором НИИ «Восход»

После ухода Бадалова и.о. руководителя «Восхода» стал выходец из «Росатома» Павел Грязнов, но продержался на этом месте недолго – всего неделю. Его сменила Наталья Егорова, советник главы Минцифры Максута Шадаева.

Пробыв на посту около трех месяцев, Егорова уступила должность первому замдиректору НИИ «Восход» Дмитрию Клочкову. Еще через 10 дней в должность вступил Максим Рымар – и в отличие от своих предшественников продержался в статусе и.о. пять месяцев и избавился от этой приставки.

Что делает НИИ «Восход»

НИИ «Восход» с 1972 г. занимается разработкой, внедрением и сопровождением автоматизированных информационных систем для госсектора.

Организация позиционирует себя как мультисервисный партнер государства в области информационных технологий и разработчик инновационных ИТ-форматов взаимодействия между органами власти и обществом. В инфраструктуру «Восхода» входят удостоверяющие центры электронной подписи различного назначения, межведомственный резервируемый центр обработки данных, режимно-секретный отдел обработки информации с ограниченным доступом. Разрабатывает «Восход» также ГАС «Выборы», ГАС «Правосудие», системы изготовления биометрических паспортов, систему «Независимый регистратор», которая регулирует проведение электронных торгов, типовые облачные решения по автоматизации контрольно-надзорной деятельности, системы электронного документооборота и другие решения.

В 2020 г. в рейтинге CNews «Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора 2019» «Восход» занял пятое место, а в аналогичном рейтинге через год - девятое.

Биография Максима Рымара

Максим Рымар родился в 1982 г. в Москве, отучился в Российском университете дружбы народов (РУДН) и получил степени бакалавра по экономике в 2003 г. и магистра менеджмента в 2005 г. Затем два года он проработал в должности менеджера проектов в хостинговой компании «Агава», а с 2008 по 2014 гг. занимал пост заместителя начальника отдела внедрения проектов департамента интернет-проектов в системном интеграторе «Армада». После этого три года Рымар проработал главой отдела комплексных портальных решений департамента комплексных проектов в «Программном продукте». В 2017 г. Максим Рымар стал заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, а в сентябре 2018 г. – ИТ-главой Подмосковья.

За время его пребывания в должности, в Подмосковье появился первый в стране Центр управления регионом – платформа, через которую горожане могут направлять в органы госвласти обращения и жалобы, участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Также регион перешел на цифровое телевидение, оцифровал больше 60 новых госуслуг и сервисов. В пандемию коронавирусной инфекции Рымар предложил привлечь технологии искусственного интеллекта к обслуживанию горячей линии по коронавирусу.