Российские онлайн-кинотеатры обяжут выпытывать у зрителей их возраст

Российские онлайн-кинотеатры могут обязать ограничивать доступ детей к взрослому контенту при помощи пин-кодов. Сейчас ведется работа над соответствующими законодательными поправками. Рынок относится к инициативе скептически.



Онлайн-кинотеатрам придумали новые ограничения

Роскомнадзор (РКН) работает над законодательными поправками, которые обяжут российские онлайн-кинотеатры ограничивать доступ детей к взрослому контенту при помощи пин-кодов, рассказали источники «Ведомостей» в ведомствах и компаниях. Информацию подтвердил представитель РКН.

В последние месяцы в РКН изучали вопрос технологических ограничений со стороны онлайн-кинотеатров, которые затруднит детям доступ к контенту «18+», говорит федеральный чиновник. По его словам, опция родительского контроля не помогает оградить детей от взрослого контента.

Представитель РКН подчеркнул, что проект был разработан в 2022 г. «с учетом анализа правоприменительной практики исполнения владельцами АВС (аудиовизуальных сервисов) требований закона за 2021 г.».

Маркировка контента по возрасту также не ограждает детей от взрослого контента, убежден федеральный чиновник. Поэтому пин-код для взрослого контента представляется властям одним из наиболее действенных инструментов: он должен быть только у родителя, поясняет он.

Онлайн-кинотеатрам в России придется ограничивать контент «18+» пин-кодами

Согласно предложенным изменениям, при первом скачивании и авторизации в приложении онлайн-кинотеатра пользователю будет нужно подтвердить свой возраст по номеру телефона, через учетную запись в ЕСИА или с помощью «аккаунта на сторонней площадке», где он уже прошел возрастную идентификацию, рассказал «Ведомостям» представитель РКН. Затем человек получает пин-код, при помощи которого он сможет переключать режимы показа контента на платформе.

«Взрослый пользователь должен иметь возможность задать пин-код для детского профиля, чтобы ребенок не мог самостоятельно отключить возрастные ограничения или изменить их настройки», — отметил собеседник «Ведомостей». Он подчеркнул, что такая функциональность должна предоставляться пользователям «бесплатно и вне зависимости от приобретения подписки».

Некоторые инициативы избыточны

Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин сказал CNews, что самая безопасная среда для просмотра контента детьми — это как раз легальные аудиовизуальные сервисы. «Так что никакую острую проблему решать не надо. Мы сами прорабатываем варианты совершенствования технической реализации родительского контроля и готовы обсуждать разумные идеи и подходы», — отметил эксперт. По его мнению, обязательная авторизация через ЕСИА — избыточное, рискованное, затратное и сложное в реализации решение.

Юрист, знакомый с обсуждением норм, сообщил «Ведомостям», что изначально предложение внедрения пин-кодов исходило от самих онлайн-кинотеатров. Таким образом они хотели обойти действующий запрет на показ контента с матерной лексикой. Операторы хотели не обойти запрет на мат, а обосновать его смягчение, поправляет его другой источник, знакомый с предложениями онлайн-кинотеатров.

Представитель РКН предполагает, что изменения, вероятно, будут внесены после реализации владельцами аудиовизуальных сервисов предусмотренных законопроектом мер по ограничению несовершеннолетних пользователей от такого контента.

Ответственности за нарушение пока нет

Отдельных мер ответственности для онлайн-кинотеатров за нарушение новых норм «на первом этапе» не планируется, сказал Бырдин «Ведомстям». Однако в случае таких нарушений Роскомнадзор может использовать уже предусмотренные меры воздействия на онлайн-кинотеатры: «направление требования об устранении нарушения, привлечение к административной ответственности или блокировка», добавил представитель регулятора.

По словам зампреда комитета Госдумы по ИТ Антона Горелкина, он выступал с законопроектом о регулировании деятельности онлайн-кинотеатров еще в июне 2021 г., пишут «Ведомости». Тогда эта инициатива была вынесена на общественное обсуждение, получила ряд отзывов, и депутат планировал вносить проект в Госдуму.

За последние несколько месяцев с обсуждением этого законопроекта и предложениями по ограничению взрослого контента для детей к нему никто не обращался, добавил Горелкин. «В целом по этому вопросу на данный момент нет единого понимания. Запрос индустрии по этой теме есть, я знаю о такой просьбе онлайн-кинотеатров. Учитывая, что ситуация за год изменилась, скоро мы вернемся к обсуждению этой темы с представителями индустрии», — отметил депутат.

Руководитель направления «разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле сказал «Ведомостям», что предложенная мера ударит по платформам экономически — не каждый зритель пожелает получать доступ к фильму через идентификацию по номеру телефона. «Онлайн-кинотеатры уже около года обсуждают с госструктурами дополнительные меры обеспечения защиты детей от взрослого контента техническими средствами. В какой форме это может быть реализовано, вопрос дискуссионный», — резюмировал Бырдин.