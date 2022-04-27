Российский разработчик «железа» смог увеличить выручку в 2021 г. на 26%

Группа российских технологических компаний Yadro отчиталась о результатах 2021 г.: выручка группы увеличилась по сравнению с прошлым годом на 26% и составила 33 млрд руб. (с НДС). По итогам года Yadro заняла второе место по выручке с долей почти в 17% на серверном рынке и 21% на рынке систем хранения данных по подсчетам аналитической компании IDC.



Развитие продуктового портфеля

По итогам прошлого года группа компаний Yadro увеличила свою выручку, продемонстрировала рост ключевых показателей по отношению к прошлому году и укрепила свои позиции на российском рынке серверов и систем хранения данных.

Ключевой фактор роста выручки — развитие продуктового портфеля. В конце 2020 года рынку стали доступны сразу несколько новых продуктов: серверная платформа Vegman, представленная двумя моделями и универсальная система хранения данных корпоративного класса Tatlin.Unified. Своевременные инвестиции в расширение производства и развитие собственных служб обеспечения поставок помогли удовлетворить значительный спрос на фоне длительного кризиса полупроводников в мире. В течение 2021 г. заказчикам был поставлен рекордный объём продукции компании, в том числе более 4000 серверов семейства Yadro Vegman.

В 2021 г. Yadro запустила два ключевых проекта с инвестиционным бюджетом более 12 млрд руб., которые финансируются за счет собственных средств. Первый — строительство завода полного цикла в г. Дубна Московской области, второй — создание дизайн-центра полупроводниковой продукции Yadro Microprocessors, задача которого — разработка и запуск линейки отечественных микропроцессоров на основе архитектуры RISC-V для различных типов вычислительной техники. В кратчайшие сроки была сформирована полноценная команда СнК (система на кристалле) — разработки, определен целевой продуктовый портфель, а также реализованы начальные этапы разработки и подготовки к производству первых продуктов.

Кадровый вопрос

Численность персонала группы выросла более чем на 50% и составила свыше 1000 человек, значительная часть которых инженеры различных компетенций и направлений. В 2021 году Yadro открыла новый R&D центр в Нижнем Новгороде и существенно усилила команды программной и аппаратной разработки в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

«Мы фокусируемся на подготовке молодых специалистов, поскольку видим проблематику дефицита кадров. Компания вкладывает много сил в возрождение инженерной культуры, без которой инновационное развитие невозможно. Традиционно отечественная инженерная школа считалась одной из самых сильных в мире, и сейчас она нуждается во всесторонней поддержке и развитии», — прокомментировал Алексей Шелобков, генеральный директор группы компаний Yadro.

Строительство завода

В декабре прошлого года началась основная фаза развития другого ключевого проекта компании — строительства Yadro Fab Dubna — крупнейшего в России завода по производству вычислительной техники. Предприятие полного цикла займет территорию в 40 тыс. кв. м., где будут расположены цеха по производству многослойных печатных плат производительностью до 5 млн кв. дм в год, линии поверхностного монтажа и автоматизированные конвейерные линии сборки и тестирования, а также современный складской̆ комплекс. Производственные возможности завода обеспечат крупносерийный выпуск продукции группы компаний. Запуск производственной площадки будет осуществлен в конце 2022 г., выход на полную производственную мощность планируется в четвертом квартале 2023 г.

Церемония открытия завода

«В прошлом году была определена дорожная карта будущей продуктовой линейки сетевого оборудования Kornfield, созданы прототипы первых моделей коммутаторов для современных центров обработки данных, а также разработана сетевая операционная система для этих устройств. Это позволило приступить к полноценному функциональному тестированию прототипов в рамках специальной сетевой лаборатории. Первые продукты Kornfield будут доступны уже в конце 2022 г. Вместе с тем мы существенно обновили и расширили функционал продуктов семейства Vegman и Tatlin. На производственной площадке Yadro Fab Malakhovka в Московской области была запущена новая линия поверхностного монтажа печатных плат, на которой было смонтировано более 10 000 электронных модулей для серверов Vegman и систем хранения данных Tatlin.Unified», — рассказал Артем Икоев, директор по технологиям группы компаний Yadro.

Награды года

Отечественный разработчик процессорного IP и инструментов на базе открытой архитектуры RISC-V Syntacore, входящий в группу Yadro, 7 декабря 2021 стал первой российской компанией, включенной в состав правления глобального консорциума RISC-V International. В него входит более 2,5 тыс. организаций. Генеральный директор и основатель Syntacore Александр Редькин занял пост в совете директоров RISC-V International.

Российский дизайн-хаус notAnotherOne, также входящий в группу Yadro, успешно реализовал ряд знаковых проектов в сфере дизайна устройств для интернета вещей крупнейших отечественных цифровых экосистем. По итогам 2021 года сразу две разработки notAnotherOne получили награды престижной международной премии Red Dot Award 2021 — в номинациях «Умное устройство» и «Промышленный дизайн». Ещё два решения были отмечены призами международного конкурса iF Design Award 2021.