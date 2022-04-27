У создателя главной российской мобильной ОС выручка рухнула в 13 раз, убытки выросли в 11 раз

Компания, занимающаяся развитием отечественной ОС «Аврора», по итогам 2021 г. продемонстрировала крайне удручающую динамику своих финансовых показателей. Во многом причиной можно считать чрезмерные успехи 2020 г., на который пришелся крупный госзаказ планшетов с этой ОС для всероссийской переписи населения.

«Аврора» на спаде

Как выяснил CNews, компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), занимающаяся развитием российской мобильной ОС «Аврора», по итогам 2021 г. продемонстрировала весьма удручающую финансовую динамику.

По данным «Контур.фокуса», который оперирует бухгалтерской отчетностью по российским стандартам (РСБУ), в отчетный период выручка компании сократилась в 13,3 раза — с 1,52 млрд руб. годом ранее до 114,2 млн руб.

Что касается чистых убытков, то они, наоборот, сильно увеличились. Если в 2020 г. они составили 71,7 млн руб., то в 2021 г. — 817,7 млн руб., то есть выросли в 11,4 раза.

Представители ОМП прокомментировать CNews финансовые показатели компании отказались. В «Ростелекоме», которому принадлежит 75% ОМП, на момент публикации данного материала предоставить редакции комментарии не смогли.

ОМП и ее главный продукт

Как уже было сказано выше, главным продуктом, который развивает ОМП, является самая известная в России отечественная мобильная ОС «Аврора». Она включена в единый реестр российского ПО при Минцифры, сертифицирована ФСТЭК и ФСБ.

Российский мобильный телефон Ayya T1 с предустановленной ОС «Аврора»

Эта ОС вместе с платформой управления мобильными устройствами «Аврора центр» призваны создавать в корпоративной среде и ИТ-инфраструктуре госорганизаций решения в области корпоративной мобильности. Система обеспечивает защищенный доступ к информсистемам предприятия, поддерживает работу электронного документооборота с использованием электронной подписи и служит средой исполнения для приложений.

Разработка «Авроры», первоначально носившей название Sailfish OS, была начата в 2011 г. выходцами из Nokia, которые основали собственную компанию Jolla. Материнской структурой Jolla выступала гонконгская Sailfish Holding, акции которой принадлежат ООО «Вотрон».

В России эта ОС впервые появилась в 2016 г. под именем Sailfish Mobile OS Rus. Ее разработчиком и выступило ООО «Открытая мобильная платформа», созданное «Вотроном» также в 2016 г. По данным ЕГРЮЛ, это ООО зарегистрировано в татарстанском Иннополисе.

Под контроль «Ростелекома» компания и ее ОС перешли в марте 2018 г. В феврале 2019 г. ОС получила свое нынешнее название «Аврора».

Возможное объяснение спада бизнес-показателей

Финансовые показатели ОМП по итогам 2021 г. можно воспринимать сверхпровальными лишь в сравнении конкретно с 2020 г., который стал для компании самым успешным за всю ее историю — как с точки зрения выручки, так и по размеру убытков. В частности, в 2019 г. выручка оказалась на уровне всего 25,4 млн руб., то есть через год выросла в 60 раз.

По всей видимости, успех 2020 г. объясняется тем, что именно на этот год пришелся самый крупный госзаказ на «Аврору». Заказ был связан с Всероссийской переписью населения (ВПН-2020), прошедшая из-за пандемии в конце 2021 г. Переписчики вместо традиционных блокнотов ходили с планшетами отечественного производства, на которых была установлена «Аврора». Оператором «цифровизации» переписи выступал «Ростелеком».

Изначально открытый аукцион по закупке для переписчиков 360 тыс. планшетов «Авророй» «Ростелеком» объявил в конце 2019 г. Победителями стали компании Tegrus (входит в группу Merlion) и «Центр дистрибьюции» (входит в VPP Group), которые готовы были поставить нужное количество планшетов за 5,7 млрд руб.

Однако затем Правительство потребовало, чтобы планшеты были произведены в России. После этого «Ростелеком» объявил новый аукцион. В нем победителями в начале 2020 г. стали компании «Байтэрг» и «Аквариус», которые согласились поставить нужное число планшетов за 7,2 млрд руб. Летом 2020 г. началась сборка данных планшетов на заводах «Байтэрг» в Москве и «Аквариус» в Шуе (Ивановская область).

Других подобных госпроектов, связанных с «Авророй», с тех пор не было. На розничном рынке данная ОС не представлена — каких-либо потребительских гаджетов с ней в магазинах приобрести нельзя. Это является решением самой ОМП, которая полностью определяет политику распространения своей ОС по тем или иным каналам.