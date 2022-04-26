На фоне санкций госсектор начал спешно вкладывать деньги в ПО

Объем софтверных госзакупок начал активно расти. За последние два месяца объем тендеров по линии ПО превысил 34 млрд руб. Эксперты, опрошенные CNews, считают, что для этого есть множество причин. Например, рост цен и нестабильность на рынке, риски усиления кибератак. Кроме того, традиционно основные государственные конкурсы на разработку приходятся на март, так как разработка на заказ — это длительный процесс, а закрыть значимый блок работ надо до конца календарного года.

Рост ИТ-закупок

На фоне западных санкций российские ведомства начали увеличивать траты на софтверные закупки. Так, с 20 февраля по 20 апреля 2022 г. объем тендеров по этой линии год к году вырос на 10% в штуках и на 12% в деньгах, превысив 34 млрд руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «РТС-тендера».

Власти интересуются доработкой собственных информационных систем и усилением кибербезопасности из-за участившихся атак на сайты. Например, МВД готово потратить 1,8 млрд руб. на техническое сопровождение информационных систем в сфере миграции на 2022–2024 г., а центр по обеспечению деятельности Казначейства выделил 876,4 млн руб. на доработку системы закупок.

Гендиректор «РТС-тендера» Владимир Лишенков объяснил «Коммерсанту» увеличение закупок проблемой кибербезопасности, которая является одной из ключевых для российских властей, так как после введения санкций ведомства столкнулись с кибератаками. Он сказал изданию, что теперь необходимо регулярно анализировать уязвимости ИТ-систем и пересматривать требования к ним. Другой важной проблемой является разработка отечественной ИТ-инфраструктуры для замещения иностранного софта — это потребует времени и ресурсов, поэтому объем закупок будет только увеличиваться.

Госсектор России начал наращивать софтверные закупки

Госсектору больше всего угрожают нарушения доступности ключевых сервисов для населения и утечка конфиденциальной информации, подчеркивает директор департамента аналитики информационной безопасности Positive Technologies Евгений Гнедин. По его словам, последствия недоступности какого-либо сайта имеют широкий резонанс, так как такие сбои оказываются на виду у общественности.

Атаки на госсектор не прекращаются

Ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев сказал CNews, что напряженная ситуация в мире подталкивает к усилению безопасности государственных информационных систем и требует серьезных финансовых инвестиций, а массовый уход иностранных производителей программного обеспечения с российского рынка порождает бешеный спрос на разработку российского ПО.

По словам Сергеева, в связи с непрекращающимися атаками на государственные сервисы высокой популярностью в данный момент пользуется ПО для защиты от DDos-атак, а также IDS (Intrusion Detection System) — системы обнаружения вторжений, IPS (Intrusion Prevention System) — системы предотвращения вторжений и WAF (Web application firewall) — межсетевые экраны для защиты веб-приложений.

Руководитель отдела аналитики «Серчинформ» Алексей Парфентьев подтвердил CNews, что госсектор действительно наращивает закупки. Главная причина, по его словам, — это рост цен и нестабильность на рынке. «Проще говоря, госзаказчики пытаются успеть внедрить все необходимые решения, прежде чем их стоимость станет неподъемной, а лицензии недоступными, — говорит эксперт. — Дополнительно играет фактор импортонезависимости: переход на отечественное ПО стал объективно необходим, пока есть бюджеты, заказчики массово его внедряют».

В этом контексте в первую очередь закупают системное программное обеспечение (операционные системы, базы данных) и услуги по доработке прикладного, отметил Парфентьев. По его словам, даже российские прикладные программы чаще всего были адаптированы под Windows, потому что большинство заказчиков работали на этой ОС. Сейчас ситуация изменилась, программы нужно переписывать, чтобы они так же хорошо работали на альтернативных платформах.

«Если говорить о закупках готового прикладного ПО, то на подъеме инструменты информационной безопасности, — рассказал Парфентьев. — По данным нашего исследования, в госсекторе 26,5% организаций увеличили бюджеты на защитный софт, это на 8% больше, чем в прошлом году. Так как растет общий уровень цифровизации, растет количество рисков, поэтому закономерно, что организации осознают необходимость защиты».

К тому же стало очевидно, что угрозу несут не только условные хакеры, но и ошибки или злонамеренные действия сотрудников, добавил эксперт. «Мы видим нарастающий спрос на решения для контроля внутренних рисков (утечек, искажения данных и пр.). Для примера, с 2019 г. оснащенность ключевыми средствами внутренней ИБ выросла в среднем на 5%: DLP для защиты от утечек сегодня применяют в 36% компаний против 31% в 2019 г., SIEM для мониторинга угроз — в 15% против 10% в 2019 г.», — заключил эксперт.

Спрос на отечественные решения растет

Директор R&D-центра IVA Technologies (группа «Хайтэк») Виктор Петров сказал CNews, что наращивание закупок вызвано несколькими факторами. Во-первых, усилением санкций и, как следствие, намерением организаций максимально обезопасить налаженные рабочие процессы в случае прекращения техподдержки со стороны иностранных вендоров, а также элементарного отключения от системы. Во-вторых, очень активно стали закупаться продукты в области информационной безопасности, что также является своеобразным ответом на ситуацию. С начала 2022 г. существенно увеличилось количество атак на информационные системы ведомств, и некоторые были успешны.

Что касается наиболее популярного на данный момент софта в госсекторе, то, помимо уже упомянутых выше решений в области информационной безопасности, наблюдается естественно возросший спрос на отечественные продукты, говорит Петров. Среди них операционные и почтовые системы, офисные приложения, решения для унифицированных коммуникаций, различные мобильные приложения.

«При этом, по вполне понятным причинам, не так сильно вырос спрос на системы управления предприятием, поскольку такие проекты требуют более глубокой начальной проработки, и скорее всего в данном сегменте заметный рост активности произойдет ближе к осени. Сейчас же в отношении этого класса ПО можно говорить о возросшем интересе», — указал эксперт.

Директор департамента развития бизнеса компании «Рексофт» Николай Потапов сказал CNews, что информационные системы для ведомств традиционно делаются на заказ, так как сами бизнес-процессы и аналитика, собираемая ведомствами, не похожи на потребности бизнес-структур. Это не может быть «коробочное» программное обеспечение.

«В наращивании закупок нет ничего необычного, — считает эксперт. — Ежегодно из-за политики цифровизации бюджеты на ИТ растут в диапазоне 10-15% в зависимости от ведомства. Традиционно основные государственные конкурсы на разработку приходятся на март, так как разработка на заказ это длительный процесс, а закрыть значимый блок работ надо до конца года. Возможно, в связи с текущими событиями некоторая часть конкурсов была перенесена, и сейчас отрабатываются закупки, которые не были анонсированы в марте, естественно, с учетом пересмотра требований из-за сложившейся ситуации».