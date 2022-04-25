«Роснано» обанкротило гендиректора и совладельца зеленоградского микроэлектронного предприятия

«Роснано» обанкротило гендиректора и совладельца зеленоградского микроэлектронного предприятияГендиректор зеленоградского предприятия НПП ЭСТО стал банкротом после обращения в суд со стороны «Роснано». Более десяти лет назад госкомпания и топ-менеджер выступили партнерами в высокотехнологичном проекте, который не задался. В соответствии с заключенным договором и ранее вынесенными судебными решениями глава ЭСТО лично задолжал «Роснано» свыше 370 млн руб.
«Роснано» обанкротило экс-партнера
Как выяснил CNews, госкомпания «Роснано» добилась банкротства Виталия Разумова, главы зеленоградского научно-производственного предприятия (НПП) ЭСТО («Электронное специальное технологическое оборудование»). В начале 2010-х годов Разумов и «Роснано» были партнерами по не взлетевшему проекту «ЭСТО-вакуум», в рамках которого планировалось наладить выпуск автоматизированных вакуумных установок для ионно-плазменного нанесения и травления микро- и наноструктур.
Решение о признании Разумова несостоятельным и введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов гражданина 20 апреля 2022 г. принял Арбитражный суд Москвы, в который «Роснано» со своим иском обратилось 22 февраля.
Ранее в различных судебных инстанциях «Роснано» добилось признания за Разумовым долгов перед ней в общей сумме более 370 млн руб. В частности, 18 октября 2021 г. в законную силу вступило определение Арбитражного суда Москвы о «взыскании с должника в пользу кредитора» 294,9 млн руб. Кроме того, вступившим в законную силу 16 июля 2020 г. апелляционным определением Московского городского суда с Разумова была взыскана неустойка в размере 76 млн руб.
«Доказательства оплаты долга в материалы дела не представлены. Таким образом, заявление кредитора о признании должника банкротом является обоснованным, — говорится в заключении суда. — Доводы и доказательства, приведенные и представленные должником, суд исследовал, оценил и не принимает ко вниманию в силу их малозначительности, безосновательности, а также в связи с тем, что, по мнению суда, они отношения к рассматриваемому делу не имеют и (или) не могут повлиять на результат его рассмотрения».
На основании своего решения служители Фемиды определили утвердить финансовым управляющим Разумова члена саморегулируемой организации союза арбитражных управляющих «Правосознание» Антона Захарова.
Напомним, человек-банкрот перед своими кредиторами несет ответственность личным имуществом. По данным самого Разумова, он проживает в единственной квартире (по закону изъятию не подлежит), имеет автомобиль и небольшой земельный участок в Псковской области. По его словам, больше у него ничего нет.
Как сообщил Разумов в разговоре с CNews, с решением суда он полностью не согласен и планирует подготовить апелляционную жалобу к 26 апреля 2022 г. Саму ситуацию он называет беспрецедентной (подробности — ниже). Конечной целью активности «Роснано» он считает желание госкомпании взять под контроль возглавляемое им НПП ЭСТО.
Представители «Роснано» на момент публикации данного материала прокомментировать CNews ситуацию не смогли.
Существо вопроса
В изложении Разумова история с не взлетевшим проектом выглядит следующим образом. «В 2010 г. “Роснано” предложила мне и еще трем сотрудникам НПП ЭСТО организовать совместное предприятие под названием ООО “ЭСТО-вакуум” на условиях инвестирования в него бюджетных и привлеченных средств в размере 869,1 млн руб., — рассказывает он. — По инициативе “Роснано” к инвестированию был привлечен печально известный “Смоленский” банк, фактический руководитель которого Павел Шитов также стал одним из участников “ЭСТО-вакуум”».
По словам Разумова, 29 декабря 2010 г. он, «Роснано», «Смоленский» банк, Шитов и трое сотрудников НПП ЭСТО заключили инвестиционное соглашение, а 25 февраля 2011 г. — корпоративный договор участников «ЭСТО-вакуум» (без «Смоленского» банка). По условиям этого договора «Роснано» вносило инвестиции в качестве вклада в уставный капитал «ЭСТО-вакуум», получало в обществе 49,99% долей и несколько мест в совете директоров. Впоследствии «Роснано» увеличило свою долю до 58%., доля Разумова составила 9,33%, доли остальных участников варьировались от 2,18% до 28,24%.
«В 2011 г. “Роснано” внесло в качестве инвестиций в “ЭСТО-вакуум” 189 млн руб., но затем, как говорится, “что-то пошло не так”: у “Смоленского” банка была отозвана лицензия», — говорит Розумов.
Эти сведения не противоречат публичным данным. Как писал «Коммерсант» в июне 2018 г., лицензию у банка «Смоленский» ЦБ отозвал в 2013 г. В разорившемся банке исчезло более 738 млн руб. «Роснано», необоснованно размещенных, по версии следствия, Андреем Горьковым — управляющим директором по инвестиционной деятельности госкомпании. Тогда же в июне 2018 г. он был арестован Басманным райсудом Москвы. «Экс-руководители банка, в том числе его основной акционер Павел Шитов, участвовавший в проекте с вакуумными установками, оказались в СИЗО по обвинению в хищении средств финансовой структуры», — писало издание.
Продолжая объяснять сложившуюся ситуацию, Разумов отмечает, что в корпоративном договоре с «Роснано» был предусмотрен механизм «опциона колл»: если выручка «ЭСТО-вакуума» по итогам каждого года не достигала определенных параметров, госкомпания получала право потребовать выкупа своей доли от любого из миноритарных участников по своему усмотрению по цене, равной сумме инвестиций с добавлением начисленных на нее процентов до даты требования о выкупе.
«Из-за банкротства “Смоленского” банка и невозможности дальнейших инвестиций со стороны “Роснано” в совместное предприятие его выручка в 2013 г. не достигла определенной величины, поэтому в феврале 2014 г. “Роснано” направило требования ко всем миноритарным участникам о выкупе своей доли по цене 286 млн. руб., — рассказывает Разумов. — Спустя два года “Роснано” решило обратиться с иском об обязании выкупить свою долю, выбрав из всех миноритарных участников “ЭСТО-вакуум” одного меня. За эти два года “Роснано” вывело из общества почти все активы на подконтрольную компанию РУ-ВЭМ и инициировало банкротство “ЭСТО-вакуум”».
После длительного разбирательства 21 ноября 2017 г. Арбитражный суд Москвы иск госкомпании к Разумову удовлетворил, обязав его выкупить за вышеупомянутую сумму долю в компании, которая, по его словам, сама по себе ничего не стоит.
«Я не брал у “Роснано” и в “Смоленском” банке кредиты, не управлял “ЭСТО-вакуум” и не получал от него дивидендов, — заключает Разумов. — Однако из-за неосмотрительно подписанного договора оказался “крайним” в противостоянии с целой государственной корпорацией, оказавшейся не способной ни рационально использовать бюджетные средства, ни отвечать за свои просчеты в управлении бизнесом».
Параметры бизнеса НПП ЭСТО
По собственным данным НПП ЭСТО, оно располагается в Зеленограде, в собственном инженерно-производственном комплексе в 4 тыс. кв. м. В состав НПП входят конструкторские бюро, исследовательские лаборатории, подразделения по разработке, монтажу и наладке блоков управления и питания, цеха сборки, наладки, запуска и испытаний технологического оборудования предприятий, подразделения по разработке специального ПО для технологического оборудования предприятий, производственные участки по выполнению сборочных работ оптических, вакуумных систем, систем охлаждения и точной механики.
Среди заявленных используемых технологий — изготовление и обработка полупроводниковых подложек, «мокрые» процессы, литография, оптическая фотолитография, лазерная обработка подложек микросхем, термические процессы, плазмохимические процессы, атомно-слоевое осаждение, ионная имплантация, измерение физических параметров и др.
По данным ЕГРЮЛ АО «НПП ЭСТО» было образовано в Зеленограде 30 октября 2002 г. Основной вид деятельности — производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат). Исходя из сведений «Контур.фокуса», ранее среди участников общества фигурировало известное зеленоградское предприятие «Ангстрем».
По итогам 2021 г. выручка НПП ЭСТО составила 99,2 млн руб. с падением этого показателя на 39% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль оказалась на уровне 1,1 млн руб.
На сайте НПП ЭСТО сообщается, что в одноименную группу входит четыре организации. В частности речь идет об ООО «Электронсервис», которое оказывает нжиниринговые услуги по подготовке и обеспечению производственных процессов изготовления изделий электронной техники и смежных отраслей.
По итогам 2021 г. ООО «Электронсервис» показало выручку в 79,3 млн руб. с ростом в 25% по сравнению с предыдущим годом и чистой прибылью в 24,1 млн руб. Крупнейшая доля в обществе в 44,5% по ЕГРЮЛ принадлежит Виктории Разумовой. Виталий Разумов рассказал в разговоре с CNews, что это его жена.
Сам Разумов числится соучредителем другой организации группы — «ЭСТО-интеграция», чьим профилем заявлены разработка и производству специального технологического оборудования. В 2020 г. ее финансовые показатели обрушились. По словам Разумова сейчас этот проект замороджен.
Среди других участников группы — упоминавшаяся выше практически полностью подконтрольная (по ЕГРЮЛ) РУ-ВЭМ, с заявленной спецификой деятельности в виде разработки и производства автоматизированного вакуумного оборудования для магнетронного, термического и ионно-лучевого напыления, плазмохимического травления, плазмостимулирующего осаждения. По итогам 2021 г. ее финансовые показатели посредственны, чистый убыток составил 12,6 млн руб.
Наконец, четвертым участником группы выступает НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» со спецификой деятельности в виде разработки и производства лазерного оборудования для обработки материалов. Финансовых показателей компании за 2021 г. в публичном доступе пока нет.