У главного разработчика российских ARM-процессоров выручка рванула вверх. Рост более 1000%

Выручка разработчика российских процессоров из линейки «Байкал» после серьезного падения в 2020 г. по итогам 2021 г. продемонстрировала рост более чем в 10 раз. Показать позитивную чистую прибыль компании снова не удалось, однако ее чистый убыток сократился в 2,5 раза.

Рост выручки «Байкала»

Как выяснил CNews, один из самых известных российских разработчиков отечественных микропроцессоров, «Байкал электроникс» по итогам 2021 г. очень резко нарастил свою выручку. По данным «Контур.фокуса», который оперирует бухгалтерской отчетностью по российским стандартам (РСБУ), за указанный период ее рост у создателей линейки «Байкал» превысил 1000%.

Если по итогам 2020 г. выручка ООО «Байкал электроникс» оказалась на уровне 13,9 млн руб., то по итогам 2021 г. — на уровне 162,6 млн руб. Таким образом, по данному показателю бизнес компании вырос в 11,7 раза.

Несмотря на это, рекордным последний год для организации не стал. В частности, по итогам 2017 г. выручка немного превысила 207 млн руб., по итогам 2018 г. — 158 млн руб., по итогам 2019 г. — 198 млн руб.

Зато рекордным в 2021 г. у компании стал ее баланс. Он увеличился на 69% до 8,25 млрд руб.

«Байкал электроникс» подвел финансовые итоги 2021 года

Что касается чистой прибыли, то она у «Байкала электроникс» снова отрицательная. Чистый убыток составил 194,4 млн руб. Это существенно меньше, чем годом ранее, когда чистый убыток оказался на уровне 493,9 млн руб., то есть был в 2,5 раза больше.

Показанные компанией финансовые результаты ее представители прокомментировать CNews не смогли.

Возможное объяснение падений и взлетов

Провал «Байкала электроникс» по выручке в 2020 г. и скачкообразный рост бизнеса в 2021 г. предположительно можно объяснить сложной историей компании в последние годы.

АО «Байкал электроникс» было образовано 11 января 2012 г. Долгие годы его ключевыми акционерами выступали суперкомпьютерная компания «Т-платформы» и «Т-нано» (технологический центр «Роснано»).

Основателем и главным владельцем «Т-платформ» являлся Всеволод Опанасенко. В конце марта 2019 г. его задержали в Москве и отправили под стражу по делу, связанному с проблемной поставкой компьютеров в МВД за 357,1 млн руб. В марте 2020 г. он был переведен под домашний арест, а в конце января 2022 г. отпущен на свободу под подписку о невыезде.

Арест бизнесмена повлек за собой сложную цепочку событий, которая в итоге привела к банкротству «Т-платформ» и смене владельцев «Байкала электроникс». В июне 2021 г. CNews сообщил о закрытии сделки по передаче контроля над компанией группе «Вартон». Эта сделка анонсирована еще в конце октября 2020 г.

Таким образом, провальным для компании сточки зрения выручки стал именно тот год, когда происходила смена ее владельцев, в то время как у старого хозяина были серьезные проблемы.

Чем занимается «Байкал электроникс»

Первым продуктом разработчика в 2015 г. стал чип Baikal-Т1 на архитектуре MIPS, созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд. Использовать ее в новых продуктах компания не планирует. Новинки последних лет — Baikal-M и Baikal-S — были разработаны на ARM (от англ. Advanced RISC Machine).

В июле 2021 г. «Байкал электроникс» сообщил, что намерен инвестировать порядка 23 млрд руб. в расширение линейки выпускаемых ею процессоров и в период до 2025 г. нарастить объемы их производства до 600 тыс. штук. Тогда же стало известно об интересе организации к открытой архитектуре RISC-V.

Рассматривать в данном материале подробности продуктовых планов компании в настоящий момент смысла нет. Все свои чипы «Байкал электроникс» планировала выпускать на тайваньской фабрике TSMC. После начала известных событий на Украине ее двери с высокой вероятностью для российских заказчиков могут оказаться закрыты по санкционным причинам.

Отметим, что разработками на упоминавшейся выше архитектуре ARM известны еще ряд организаций, например научно-производственный центр «Элвис». Однако их деятельность по масштабам с «Байкал электроникс» была несравнима.