Дешевые кредиты получат ИТ-компании, которые не увольняют сотрудников

Правительство России откорректировало правила предоставления льготных кредитов ИТ-компаниям на разработку инновационных решений. Дешевые кредиты достанутся только тем организациям, которые сохранили в штате не менее 85% сотрудников и ежегодно индексируют им зарплаты. Кроме того, пока у них остаются обязанности по кредиту, они не смогут выплачивать дивиденды.

Льготные кредиты получат не все

Правительство России изменило правила предоставления субсидий на льготное кредитование проектов по цифровой трансформации на основе российских решений. ИТ-компании смогут претендовать на кредиты по льготной ставке 3% только в том случае, если сохранят в штате не менее 85% сотрудников, которые у них работали по состоянию на 1 марта 2022 г. Постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Речь идет о льготных кредитах, которые получат аккредитованные при Минцифры организации на разработку, внедрение или приобретение российских продуктов, сервисов и платформенных ИТ-решений.

Получателям господдержки разрешат сократить или уволить не больше 15% сотрудников. Их также обяжут ежегодно индексировать зарплату специалистам на уровне инфляции. Еще одно требование: ИТ-компании лишатся возможности объявлять и выплачивать дивиденды, пока у них остаются обязанности по кредитам.

Дешевые кредиты на разработку инновационных решений достанутся только тем ИТ-компаниям, которые сохранили в штате не менее 85% сотрудников и ежегодно индексируют им зарплаты

Среди других условий: организация не должна иметь на депозитах средств по ставке, превышающей льготную. Компания, получившая кредит под 3%, также должна будет каждый квартал направлять в банк актуальную информацию об имеющихся депозитах и финансовых инструментах.

На что нельзя потратить деньги?

Льготные деньги ИТ-компания не сможет использовать для рефинансирование ранее взятых займов или размещать их на депозитах. Не получится также пустить кредит на премии сотрудникам, оплату транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью, оплату налогов, аренду помещений и непрофильного оборудования. Под запретом также валютные операции, приобретение векселей и ценных бумаг, акции на вторичном рынке и вложения в уставные капиталы других юрлиц. Невозможны и займы третьим лицам. Нельзя также платить по счетам ТЭК, если речь не идет о помещении, где разрабатывается проект, и оплачивать услуги связи.

В документе отмечается: если инновационным проектом занимается дочерняя организация ИТ-компании, получившей льготной кредит, она может предоставить ей только 30% средств. Правда, исключение сделают для дочерних организаций, которые также аккредитованы Минцифры

Кто принимает решения

В приложении к постановлению прикреплена форма заявки на кредит, которую должны заполнить банки и направить в Минцифры. Решение о соответствии компании необходимым для получения кредита требованиям будет принимать регулятор на основе экспертизы «Центра экспертизы и координации информатизации» (ЦЭКИ).

CNews писал, какие классы отечественных решений ИТ-шники просят поддержать в приоритетном порядке. Информационные системы, «критичные для экономики и невоспроизводимые в рамках обычного рыночного механизма», в списке разделены на 17 классов.

Ровно через год после предоставления кредита банки будут направлять в Минцифры сведения о том, насколько эффективно ИТ-организация распорядилась государственными деньгами. Уровень готовности внедряемых технологий будут определять по метрике оценки зрелости технологии – она подробно описывается в пункте 5.1.2 национального стандарта РФ ГОСТ «Трансфер технологий. методические указания по оценке уровня зрелости технологий». По завершению инновация должна быть не ниже седьмого уровня по этой шкале.

Так, седьмой уровень означает, что разработчик «смог изготовить систему или ее компоненты в условиях, близким к реальным». Детальный дизайн системы почти завершен, спецификации материалов согласованы, а сами они доступны для запуска пилота. Компания может продемонстрировать производственные процессы и процедуры, изучила все возможности закупок, цепи поставок и поставщиков, знает, как расширять производство. На этом этапе организация также уже проанализировала доходность и стоимость своей технологии.

Сколько кредитов выдадут

На субсидирование процентной ставки по кредитам банкам и кредитным организациям из Резервного фонда выделят 6 млрд руб. Как говорил глава Правительства России Михаил Мишустин, это позволит поддержать не меньше 75 проектов по цифровой трансформации.

Предполагается, что в 2022 г. банки выдадут по льготной процентной ставке кредиты на сумму 54,5 млрд руб. В список уполномоченных банков входят 22 кредитных организации, в том числе Газпромбанк, Сбербанк, Совкомбанк, ВЭБ.РФ, ВТБ и другие.

Другие меры поддержки

Напомним, российские власти анонсировали широкую поддержку отечественной ИТ-отрасли после введения западных санкций на фоне спецоперации на Украине и ухода важных зарубежных вендоров. Среди мер — госгранты, на которые из Резервного фонда уже выделили 14 млрд руб.

Планируется, что они возместят 80% расходов компаний на инновационные проекты. Чтобы ИТ-компании сохранили своих специалистов, которые в массовом порядке начали уезжать за рубеж, государство анонсировало для них льготную ипотеку на уровне 5% и отсрочку от службы в армии, на которую можно подать до 1 мая.