Выручка российского разработчика микросхем сократилась вдвое, прибыль — почти в 100 раз

Выручка российского разработчика микросхем НПЦ «Элвис» в 2021 г. сократилась вдвое. Также в 2021 г. почти в 100 раз сократилась и прибыль компании. Финансовые показатели в «Элвисе» прокомментировать не смогли. В начале апреля 2022 г. CNews также обнаружил, что «Элвис-неотек» (совместный проект «Элвис» и «Роснано») продает два своих чипа более чем за полмиллиарда.

Падение выручки

Как выяснил CNews, выручка зеленоградского Научно-производственного центра «Электронные вычислительно-информационные системы» (АО НПЦ «Элвис») сократилась вдвое. Согласно базе «Контур.фокус», выручка компании по итогам 2021 г. составила 1,1 млрд руб., что на 55% ниже, чем по итогам 2020 г. (2,4 млрд руб.).

Помимо выручки, у «Элвиса» почти в 100 раз сократилась прибыль. По данным базы «Контур.фокус», по результатам 2021 г. прибыль компании составила 2,5 млн руб., по итогам 2020 г. — 237,1 млн руб. При этом баланс компании увеличился более чем в два раза: в 2021 г. он составил 8,5 млрд руб., в 2020 г. — 3 млрд руб. Больше всего внеоборотных активов у «Элвиса» по статье «результаты исследований и разработок» (2,4 млрд руб.). Больше всего оборотных активов в виде денежных средств или эквивалентов — 3,8 млрд руб.

С «Элвисом» было заключено 138 госконтрактов на общую сумму 9,4 млрд руб., следует из «Контур.фокуса». На 2021 г. приходится один госконтракт на сумму 390,6 млн руб. с Минпромторгом. В 2020 г. их было два (один на 132,7 млн руб. с Минпромторгом, второй — на 3 млн руб. с институтом им. Н.Е.Жуковского).



На момент публикации материала представители НПЦ «Элвис» не смогли прокомментировать CNews финансовые результаты компании.

«Элвис» специализируется на разработке микросхем для систем связи и телекоммуникационного оборудования. Помимо этого, «Элвис» разрабатывает и производит системы безопасности на основе технологий искусственного интеллекта, компьютерного зрения, биометрической идентификации и радиолокационного наблюдения.

Чипы «Элвиса»

Среди известных разработок НПЦ «Элвис» присутствует процессор «Скиф». Он разработан на архитектуре ARM и выпущен по технологии 28 нм. «Скиф» представлен в линейке «Мультикор». В нее входят однокристальные программируемые многопроцессорные «системы на кристалле» на базе библиотеки IP-ядер платформы «Мультикор», разработанной в «Элвисе».

Финансовые показатели разработчика микросхем «Элвис» ухудшились

Помимо планшетов, чип может быть задействован в устройствах связи, телеком-оборудовании, умных камерах, одноплатных компьютерах, робототехнике, системах искусственного интеллекта и пр.

Продажа чипов

Как стало известно CNews в начале апреля 2022 г., совместный проект «Роснано» и «Элвис» — «Элвис-неотек» продает два своих чипа. Речь идет о продаже прав на микросхему многоядерного микропроцессора нового поколения для обработки видеопотоков и изображений VIP-1, изготовленную на базе TSMC 40nm». Его стартовая цена выставлена на уровне 470 млн руб.

Также на продажу выставлены права на «систему на кристалле (SoC) на базе TSMC 28nm для видеоаналитики, мультимедиа, навигации и подключения для высокопроизводительных рынков мобильных вычислений и видеоаналитики — Capri/Elise». Он продается по начальной цене 50 млн руб.

Мнения опрошенных CNews экспертов относительно причин такого решения разошлись. Одни полагают, что «Элвис-неотек» пытается реализовать схему обхода санкций. В понимании эксперта, права на чипы приобретет «дружественная» продавцу структура из третьей страны, которая сможет заказать выпуск процессоров TSMC, а затем на тех или иных условиях передать партию бенефициару проекта — «Элвис-неотеку».

Другой собеседник CNews посчитал, что распродажа технологий связана с тяжелым финансовым положением компании. «Есть мнение, что они банкротятся, вот и распродают это все», — сообщил он.

История компании

Компания была создана в 1990 г. на базе структурного подразделения научно-производственного объединения «Элас», выполнявшего в 1960-80 гг. разработки в области космической электронной техники. Основным видом деятельности компании была разработка на базе собственной платформы проектирования «Мультикор» отечественных импортозамещающих микросхем типа «Система-на-кристалле». Согласно официальному сайту компании, в НПЦ «Элвис» работает более 550 специалистов.

«В настоящее время АО НПЦ «Элвис» осуществляет проектирование микросхем по технологиям 16-28 нм, готово осваивать технологию проектирования по нормам 6 нм», — говорится на сайте.