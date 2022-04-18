CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards

В Москве объявили лауреатов первой общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий больших данных Data Fusion Awards 2022. Наградой были отмечены достижения в развитии тренда Data Fusion, проекты по синергии данных компаний, госструктур и образовательных организаций.



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14 апреля 2022 г. в столице прошла торжественная церемония награждения победителей первой общероссийской кросс-отраслевой премии в области больших данных Data Fusion Awards. Организатором премии выступило издание CNews при поддержке ВТБ.

В течение трех месяцев организации самых разных отраслей присылали свои конкурсные заявки. В шорт-лист по итогам конкурсного отбора вышли 36 проектов.

«На премию поступило много заявок от впечатляющих, масштабных, инновационных проектов из самых разных отраслей: ритейла, финсектора, промышленности, телекома, госсектора. Мы увидели, что Data Fusion, синергия данных — это мощный тренд, укоренившийся и развивающийся и в российском бизнесе, и в госсекторе», — отметила главный редактор CNews Александра Кирьянова.

Главный редактор CNews Александра Кирьянова провела церемонию награждения Data Fusion Awards 2022

Авторитетное жюри внимательно ознакомилось с описаниями проектов и определило победителей. Премией были отмечены семь лауреатов в трех номинациях: «Data Fusion в бизнесе» («Прорыв года», «Монетизация данных», «Трендсеттер»), «Data Fusion в госсекторе» («В масштабах страны», «Умный регион»), «Data Fusion в образовании» («Образовательная инициатива года», «Инновационный подход»).



Сергей Безбогов , заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ, вручил награды в номинации «Data Fusion в бизнесе»

«Идея Data Fusion — в парнерстве, от которого выигрывают все — и участники, и клиенты. Партнерство в данных и data science стало обязательным условием успеха любой компании. На премии Data Fusion Awards мы увидели много сильных проектов из разных индустрий, что свидетельствует о кросс-отраслевой актуальности этого тренда», — сказал Сергей Безбогов , заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.



Data Fusion в бизнесе

Победителем в подноминации «Прорыв года» стала компания «Магнит» с проектом «Промо-прогнозирование с использованием машинного обучения». В нем проявились два больших тренда: демократизация аналитики и ее ускорение. Запуск единого окна позволил разным подразделениям «Магнита» в считанные минуты прогнозировать результаты промоакций на базе синергии самых разных данных — от свойств товаров и особенностей торговых точек до погоды и сезонных изменений спроса.

«Эффективное использование машинного обучения и больших данных — это ключевые компетенции для развития компаний в современных реалиях. Грамотное внедрение этих инструментов и их гибкое применение в повседневной работе позволяют успешно решать многие бизнес-задачи. Наш проект по прогнозированию, основанный на большом количестве параметров, позволяет с высокой эффективностью рассчитать, сколько штук товара будет продано во всех 26 тысяч магазинов компании на совершенно разной географии. Мы учитываем огромное количество факторов описывающих как внутренние события, так и внешние. За счет детального анализа мы можем минимизировать потенциальные потери или недостаток продукции на полке», — сказал Алексей Четыркин, директор департамента по аналитике данных розничной сети «Магнит».

Алексей Четыркин, директор департамента по аналитике данных розничной сети «Магнит», получил премию в номинации «Data Fusion в бизнесе. Прорыв года»

В подноминации «Монетизация данных» жюри наградило совместный проект «Вымпелкома» и «Альфа-банка», который ярко продемонстрировал тенденцию развития дата-партнерств. Компании не только объединили свои данные, чтобы монетизировать знания о клиенте, но и выстроили механизмы обмена данными через API. Это позволило встроить данные одной компании в бизнес-процессы другой.

Команда « Вымпелкома » и « Альфа-банка » получила награду в номинации «Data Fusion в бизнесе. Монетизация данных»

Подноминация «Монетизация данных» была самой популярной по количеству заявок. «Это показывает, что Data Fusion — не только про любовь к искусству, а в первую очередь — про деньги», — сказала Александра Кирьянова во время церемонии награждения. — Здесь номинировали свои проекты банки, промышленные, транспортные, телекоммуникационные, интернет-компании».

Лучшим проектом в подноминации «Трендсеттер» стал «Комплекс отраслевых информационных сервисов «Цифровая Земля-Сервисы» компании «Терра Тех». Организация по заказу «Роскосмоса» создала геоинформационную платформу с 27 аналитическими сервисами для самых разных отраслей: строительства, сельского хозяйства, надзорно-контрольных мероприятий, мониторинга чрезвычайных ситуаций и многих других.

Елена Натарова, директор по маркетингу « Терра Тех » получила награду в номинации «Data Fusion в бизнесе. Трендсеттер»

По наблюдениям организаторов, полученные заявки на премию Data Fusion Awards в этой номинации позволяют констатировать, что объединение и анализ данных космического мониторинга вместе с госданными — мощный тренд в России. Созвучные этому тренду проекты организаторы премии получили и от разработчиков аналитических сервисов, и от федеральных и региональных органов власти.

«Получаемая на основе больших космических данных аналитическая информация актуальна и применима во множестве отраслей экономики, ее использование открывает новые возможности для государства и бизнеса. Команде «Терра Тех» удалось создать принципиально новую облачную систему работы с данными космической съемки и другими значимыми для генерации геоаналитики источниками данных. Эффективность и востребованность комплекса геосервисов «Цифровая Земля – Сервисы» подтверждается тем большим вниманием со стороны государственных структур и бизнес-сообщества, которое мы видим к нашему продукту. Победа проекта в премии Data Fusion Awards еще раз доказывает инновационность, важность нашей разработки и укрепляет стремления команды использовать возможности космоса во благо страны, общества и граждан», — подчеркнула Милана Элердова, генеральный директор «Терра Тех».



Data Fusion в госсекторе

Лауреатом в подноминации «В масштабах страны» стал Росреестр с сервисом «Умный кадастр» (УМКА). Искусственный интеллект и геоаналитика позволили ведомству сделать выявление незарегистрированных объектов недвижимости массовым и быстрым: с 7 тыс. объектов в год скорость выявления выросла до 40 тыс. в день.

Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра, получила премию в номинации «Data Fusion в госсекторе. В масштабах страны»

«Сервис «Умный кадастр» на основе предобученных нейросетей и алгоритмов пространственного анализа помогает защищать имущественные интересы граждан: распознает контуры объектов недвижимости, классифицирует их, проверяет наличие сведений в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном адресном реестре. Наша задача — в рамках цифровой трансформации ведомства обеспечить создание сервисов в интересах людей», — рассказала заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации ведомства Елена Мартынова.

На награждение в данной номинации претендовали госорганизации федерального, регионального и муниципального уровней. К рассмотрению принимались проекты, в которых слияние данных и синергия алгоритмов машинного обучения позволили добиться впечатляющих результатов. Здесь развернулась нешуточная борьба между масштабными проектами Федеральной налоговой службы, МЧС, Минцифры, Минпромторга, Счетной палаты и других федеральных ведомств.

