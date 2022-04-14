Онлайн-конференция «Современный цифровой офис 2022» состоится 19 апреля

Онлайн-конференция «Современный цифровой офис 2022» состоится 19 апреляОнлайн-конференция «Современный цифровой офис 2022» состоится 19 апреля
CNews приглашает 19 апреля принять участие в онлайн-конференции «Современный цифровой офис 2022».
Основные вопросы конференции:
Современный офис
- Как изменилось офисное пространство за последние годы?
- Какие прежде не оцифрованные функции удалось перевести в цифровой вид?
- Как изменились привычные бизнес-процессы?
- Насколько сложно цифровизация дается сотрудникам?
- Как организовать работу в гибридном формате?
- Удалось ли сократить затраты на содержание офиса благодаря цифровизации?
Технологии цифрового офиса
- Какие технологии получили распространение в офисах нового типа?
- Как организовать коллективную работу?
- Электронный документооборот в цифровом офисе.
- Особенности работы с цифровыми кочевниками.
- Смогут ли роботы заменить человека?
- Как изменилась работа топ-менеджеров в цифровом офисе.
- Безопасность в современном офисе.
Основные риски
- Какие риски несет с собой цифровое кочевничество
- Как удаленный или гибридный формат сказывается на качестве работы.
- Как изменилась модель угроз ИБ.
- Контроль за работой удаленных сотрудников.
- Какие угрозы для корпоративной культуры несет с собой удаленная работа.
- Что ждет от работодателя поколение Z.
На конференции выступят:
Сергей Яранцев, менеджер по развитию бизнеса, «Инфосистемы Джет»;
Леонид Клычев, руководитель Центра экспертизы по цифровым решениям, IBS Platformix;
Юрий Бражников, генеральный директор, SVZcloud;
Виталий Баранов, руководитель по развитию продукта, Digital Design;
Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, группа «Московская Биржа»;
Михаил Зварковский, директор департамента развития и анализа цифровых технологий, Центр цифровых технологий концерна «Росэнергоатом»;
Артем Забава, ИТ-бизнес-партнер департамента развития технологий банковских процессов ИТ-дирекции, Московский кредитный банк;
Марина Лобынцева, административный директор, hh.ru;
Марина Максимова, HR партнер трансформации, «Комус»;
Людмила Гонтарь, заместитель начальника отдела по инновационным проектам РГАИС, GR- руководитель проектов digital ФРЦ, эксперт ICANN, IWA и национальных экспертных рабочих групп.