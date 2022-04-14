МТС за 2 миллиарда купила «Uber для охранных агентств»

МТС купила за 2 млрд руб. компанию «Гольфстрим охранные системы», выступающую агрегатором услуг в области безопасности. На базе приобретенной компании планируется создать отдельное направление по развитию услуг «Умного дома». Не исключено приобретение со стороны других компаний, предоставляющих различные сервисы для данной платформы.

МТС купил «Гольфстрим»

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) объявил о приобретении компании «Гольфстрим охранные системы» (торговая марка «Гольфстрим»), выступающей провайдером услуг безопасности и «Умного дома» для физических и юридических лиц. Сумма сделки составила 2 млрд руб., за эту сумму была приобретена доля в компании размером 58,38%.

«Гольфстрим» предоставляет комплексные решения для защиты от проникновения, пожара, протечки воды, а также элементы «Умного дома», являясь разработчиком собственной ИТ-платформы. Решения «Гольфстрим» можно устанавливать в квартирах, частных домах, магазинах и офисах.

Перспективы рынка «Умных домов»

На базе «Гольфстрим» создается отдельная бизнес-вертикаль внутри МТС – «Умный дом». «Многие технологии, которые развивает МТС, такие как интеллектуальное видеонаблюдение, аналитика данных, платформы интернета вещей и сети, могут лечь в основу принципиально новых решений для обеспечения принципиально новых решений для обеспечения безопасности недвижимости и цифрового управления домом или офисом», - заявил президент МТС Вячеслав Николаев.

МТС купила за 2 млрд руб. компанию «Гольфстрим охранные системы»

Рынок устройств для «Умного дома» в мире будет расти на 18-20% в год, в России ожидается еще больший рост. Сейчас в России проникновения устройств для «умного дома» составляет всего 6%, тогда как в США и Великобритании он составляет около 40%. Николаев считает, что сейчас самый лучший момент для входа на данный рынок. МТС намерена стать лидером в России по данному направлению и подключить к услугам «Умного дома» 10 млн абонентов. При этом для входа на данный рынок недостаточно просто продать колонку - необходима «сценарность» для предоставления нужных пользователю услуг.

Синергия между «Гольфстрим» и МТС

Для развития направления «Умного дома» МТС будет использовать наработки своего подразделения в сфере искусственного интеллекта – «МТС-AI», включая недавно приобретенную компанию VisionLabs.

Николаев привел некоторые примеры возможной синергии между сервисами, доступными МТС, и направлением «Умный дом». Например, если у пользователя дома открывается дверь, а его телефон в это время находится в другом месте, это может быть тревожным знаком.

Другой вариант – система видеонаблюдения может не присылать пользователю фотографии его кота, зато может прислать фотография постороннего человека, оказывавшегося у него дома. Более того, можно даже попытаться распознать этого человека.

Гендиректор «Гольфстрим» Алексей Давыдов возглавит направление «Умный дом» в МТС. По словам Давыдова, его компания самостоятельно не оказывает охранные услуги – она выступает своего рода «Uber для охранных агентств»: в случае тревоги система самостоятельно выбирает ЧОП, сотрудники которого находятся ближе всего к месту происшествия. «Гольфстрим» также выступает в роли технологической платформы для работы с различного рода датчиками, устанавливаемыми в помещениях. Например, датчики протечек воды, утечек газы и т.д.

Давыдов отмечает, что благодаря партнерству с МТС компания может получить целый ряд синергий. Во-первых, это разного рода технологии, включая видеоаналитика. Во-вторых, это имеющиеся у МТС сети интернета вещей (технология NB-IoT) и соответствующая экспертиза. В-третьих, это ИТ-платформы для управления устройствами «Умного дома». Еще одна синергия – это большая абонентская база МТС и развитая розничная сеть.

Четыре направления развития «Умного дома» от МТС

«До сих пор «Гольфстрим» был похож на теннисиста, у которого хорошо развиты мускулы на правой руке, а на левой руке – нет», - говорит Давыдов. – У нас хорошо развиты сервисы, связанные с безопасностью, но нам нужно расширяться в другие направления».

Давыдов выделяет четыре вектора, по которым будет развиваться «Умный дом» от МТС. Во-первых, это услуги безопасности, которые будут интегрированы с программой лояльности МТС, программой кэш-бека и т.д. Во-вторых, это направление видеонаблюдение и видеоаналитики, которое планируется сделать прорывным за счет поставки «умных» камер в разных форматах.

В-третьих, это сервисы заботы о близких, основанные на связи геолокации и медицинских сервисов. В четвертых, это домашние сервисы, включающие в себя взаимодействие с управляющими компаниями, службами сантехников и электротехников, химчистками, домофонами и т.д.

Возможность покупки со стороны МТС поставщиков услуг для «Умного дома»

При этом МТС не будет конкурировать с производителями устройств для «Умного дома», подчеркивают в компании. Задача МТС – сделать бесшовные сервисы для различного рода датчиков. Например, как объясняет Давыдов, датчик обнаруживает протечку воды, сигнал об этом передается управляющей компании, затем происходит вызов сантехника и хозяин квартиры дистанционно контролирует его работу. При этом пользователь еще и получает скидку на услуги страховой компании.

Задача МТС – обеспечить снижение стоимости устройств для «Умного дома» и сделать их массовыми, заявили в компании. Также компания готова рассматривать возможности партнерств, включая покупку и инвестиции, с различными поставщиками услуг для «умного дома».