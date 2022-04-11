Победителей первой премии Data Fusion Awards объявят 14 апреля

Организационный комитет Data Fusion Awards объявит победителей в трех номинациях 14 апреля. Награждение кросс-отраслевой премией в области больших данных пройдет в рамках конференции Data Fusion 2022.

Результаты премии Data Fusion Awards

CNews совместно с ВТБ и Фондом «Сколково» подведут итоги первой общероссийской кросс-отраслевой премии в области больших данных Data Fusion Awards 2022 в рамках первого дня конференции Data Fusion. Она стартует в 11:00 14 апреля.

В шорт-лист по итогам конкурсного отбора вышли 36 проектов в области объединения, синергии массивов больших данных и алгоритмов работы с ними. Экспертная комиссия и члены жюри премии определили семь победителей в трех номинациях: Data Fusion в бизнесе («Прорыв года», «Монетизация данных», «Трендсеттер»), Data Fusion в госсекторе («В масштабах страны», «Умный регион»), Data Fusion в образовании («Образовательная инициатива года», «Инновационный подход»).

Наблюдать за награждением победителей и работой конференции можно будет онлайн. Для участия, которое бесплатно для всех, нужна предварительная регистрация. После окончания мероприятия зрители смогут получить доступ ко всем презентациям спикеров. Трансляция откроется на сайте www.data-fusion.ru в день конференции.

Победители будут объявлены во время онлайн-трансляции в режиме реального времени. Они ждали этого момента почти полгода

В состав жюри премии вошли 12 человек — признанные эксперты в области работы с данными, а также представители государства и крупного бизнеса: доцент Центра «Сколтеха» по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных Евгений Бурнаев, научный руководитель образовательной программы «Бизнес-аналитика и системы больших данных» НИУ ВШЭ Юрий Зеленков, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем, главный редактор CNews Александра Кирьянова, заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, директор по аналитике больших данных Tele2 Антон Мерзляков, директор дата офиса «М.Видео-Эльдорадо» Данила Наумов, руководитель направления исследований и аналитики Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Екатерина Потапова, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) МФТИ Андрей Райгородский, директор по работе с данными X5 Retail Group Тигран Саркисов, президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова, партнер Департамента управления рисками и руководитель направления по предоставлению услуг финансовым институтам «Делойт» в СНГ Екатерина Трофимова.

Кроме того, награды будут вручены в трех специальных номинациях: «Бизнес-партнерство в стиле Data Fusion» и «Партнерство в области науки и исследований» — два Гран-при ВТБ, а также «Data Fusion Rising Stars» — спец-номинация Фонда «Сколково». Лауреаты премии DFA 2022 получат дипломы и памятные стелы.

Конференция Data Fusion 2022

14–15 апреля состоится вторая международная конференция Data Fusion, на которой представители крупнейших компаний, ученые и эксперты в data science обсудят, как сегодня бизнес работает с большими данными. Конференцию организует «Сколково» при поддержке ВТБ.

Data Fusion — концепция работы с данными и технологиями искусственного интеллекта, цель которого — достичь максимального синергетического эффекта при объединении данных из нескольких источников. Этот подход дает отдельным компаниям возможность получить доступ к накопленным ранее знаниям и опыту всего рынка. Он лежит в основе многих процессов — от построения экосистем и формирования стратегии обмена данными между государством и бизнесом, до ESG-повестки и создания метавселенных.

В первый день эксперты ведущих компаний расскажут о трендах рынка данных, об использовании data science в разных индустриях, о применении подхода data fusion в работе с клиентами, обсудят вопросы развития open source и другие темы.

В программе 15 апреля — science notes от известных ученых: федеративные модели, графовая аналитика, экономичные нейронные сети и распределенные методы оптимизации. А также сессии по NLP, сomputer vision, MLOps, рекомендательным системам, генеративным моделям и о том, как довести научную статью до MVP.

Полная программа конференции доступна на сайте.