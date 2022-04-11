«Мой офис» создал инструмент для отказа от технологии Microsoft

Упрощенный перевод макросов с VBA на Lua

Как стало известно CNews, «Мой офис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, выпустила средство для адаптации существующих VBA-макросов и их перевода на язык Lua. В компании утверждают, что это первый инструмент такого рода на российском рынке.

Макрос – это набор инструкций, которые группируются и исполняется как одна команда. Если пользователь часто выполняет в редакторе одну и ту же последовательность действий, он может объединить эти действия в макрокоманду, и запускать всю цепочку сразу.

Редакторы текста и таблиц из пакета «Мой офис» поддерживают макросы с ноября 2017 г. Для их написания используется скриптовый язык программирования Lua. VBA (Visual Basic for Applications) – упрощенная реализация Visual Basic, интегрированная в Microsoft Office и ряд других программных пакетов в качестве языка для написания макросов.

«VBA – проприетарная технология компании Microsoft, и хотя сам язык программирования достаточно известен, особенности модели документа Microsoft Office закрыты, из-за чего в сторонних редакторах документов невозможно выполнять VBA-макросы, – объясняют в компании "Мой офис". – Решением проблемы является перевод макрокоманд на другие языки программирования».

По словам Петра Щеглова, директора по продуктовому маркетингу «Моего офиса», новая функциональность будет востребована более чем у 87% заказчиков компании.

Извлечение VBA-макросов

«Мой офис» добавил в свое ПО новую функцию, которая позволяет выводить на экран код макрокоманд на VBA, сохраненный в файлах форматов DOCM и XSLM (Microsoft Word и Excel). Во встроенном редакторе макрокоманд настольных приложений пользователи могут одновременно просматривать код на VBA и писать команды на Lua.

Такая возможность актуальна для всех российских компаний, которые переходят с иностранных офисных пакетов на «Мой офис» и при работе с документами используют макросы для автоматизации типовых операций в документе, пояснили CNews в компании.

Разработчики макросов теперь имеют доступ к коду VBA непосредственно в интерфейсе настольных редакторов из состава пакета «Мой офис». Для перевода кода не потребуются сторонние редакторы. Разработчик имеет возможность работать с кодом на VBA и Lua одновременно, в едином окне, с возможностью выполнить проверку программы на Lua в любой момент.

Редактор макросов позволяет одновременно просматривать имеющийся код на VBA и писать новый на Lua

«Мой офис» выпускает серию учебных материалов по работе с макросами на Lua и справочник программиста с описанием всех доступных функций.

Изменение системы нумерации версий и состава пакета «Мой офис»

Помощник для адаптации VBA-макросов появился в составе нового релиза пакета «Мой офис». Одновременно с выпуском обновления разработчики перевели свое ПО на новую систему нумерации версий.

Отныне число перед точкой определяет поколение продукта, следующее за ней – порядковый номер релиза в пределах текущего поколения. В названия самих продуктов теперь добавлен порядковый номер поколения, к примеру, «Мой офис Профессиональный 2» или «Мой офис Почта 2».

В актуальном релизе 2.0, содержащем 293 новых функции, изменился состав компонентов коммерческих продуктов. Самые заметные из них – в пакете «Мой офис Частное облако 2». В частности, была добавлена возможность работы со сторонними почтовыми системами «с целью улучшения интеграции продукта с инфраструктурой крупных корпоративных заказчиков», при этом почтовая система по умолчанию в составе пакета более не поставляется.

Как рассказали CNews в компании, при развертывании системы «Мой офис Частное облако 2» можно подключить альтернативное почтовое решение, например, почту Mailion, запущенную в ноябре 2021 г.

Почтовое решение можно приобрести отдельно или в составе ПО «Мой офис Профессиональный». Также продукт может интегрироваться с платформой CommuniGatePro и другими почтовыми решениями для отправки почтовых уведомлений.

«Мой офис Почта 2»

Значительные изменения затронули продукт «Мой офис Почта», который включает почтовый сервер и приложения для работы с письмами, календарем и контактами.

В частности, разработчики модернизировали интерфейс приложений, входящих в его состав. Теперь в них используется стиль Material Design, который, как поясняют в компании, отличают простые лаконичные формы, отсутствие острых углов, а также плавное, практически незаметное переключение графических элементов

Кроме того, в «Моем офисе» отмечают улучшенную кроссплатформенность и повышенную производительность продукта. Этого удалось добиться за счет применения JavaSccript-библиотеки React при разработке интерфейсов. Экономия серверных ресурсов, по оценке специалистов компании, достигает 30% благодаря использованию фреймворка Phalcon PHP.

В календаре появилась интеграция с ВКС-системой компании Trueconf

Стоит также отметить новые возможности по интеграции решения с системами видеоконференцсвязи, в частности, с соответствующим продуктом российской компании Trueconf. В релизе 2.0 пользователям «Мой офис Почта 2 доступна возможность резервирования видеоконференции прямо из почтовой программы. При создании календарного события почтовая система автоматически зарезервирует конференцию и добавит ссылку на нее в само событие.

Настольные редакторы

В релизе 2.0 оптимизация производительности затронула и десктопные версии редакторов «Мой офис». В результате, по оценке разработчиков, скорость открытия «тяжелых» таблиц выросла более чем на 66%. К таковым следует относить документы, содержащие большой объем формул и вычислений. Приложения в составе актуального выпуска отличаются пониженным потреблением оперативной памяти – в среднем на 43%, если сравнивать с предыдущим релизом.

Настольные редакторы еще больше приблизились по функциональности к приложениям Microsoft Office. К примеру, отныне пользователи имеют возможность сохранять содержащиеся в текстовом или табличном документе изображения в виде отдельных файлов на компьютере, причем в исходных форматах. Также расширена поддержка изображений в форматах EMF и TIFF в текстовом редакторе.

В настольных редакторах появилась возможность сохранения вложенных изображений в виде отдельных файлов

В настольных редакторах появилась возможность быстрой смены языка интерфейса. В список поддерживаемых языков добавлен рунди, популярный в странах центральной Африки. Напомним, что компания начала формирование партнерской сети на территории Африканского континента в 2020 г.