Минцифры начало принимать заявки на размещение программ в маркетплейсе российского ПО

Минцифры открыло сбор заявок на размещение программных продуктов на готовящемся к открытию маркетплейсе российского ПО. Правообладатели могут подать заявку на портале госуслуг, соответствующая форма там уже опубликована. По мнению экспертов, запуск маркетплейса — полезная инициатива в текущих условиях.

Прием заявок на маркетплейс

Минцифры начало прием заявок от российских правообладателей ПО на размещение их продуктов на маркетплейсе отечественного программного обеспечения. Запуск портала с маркетплейсом запланирован на апрель 2022 г.

Представители министерства сообщают, что форма для подачи заявки уже опубликована на портале госуслуг. Для ее заполнения необходима авторизация в качестве юридического лица.

«Мы сделали форму максимально простой, — говорит замглавы Минцифры Максим Паршин. — Обязательное условие — продукт должен быть включен в реестр российского программного обеспечения, нужно будет ввести его регистрационный номер. Информацию, содержащуюся в реестре, дублировать не нужно, она впоследствии будет “подтянута” автоматически».

С точки зрения Минцифры, маркетплейс должен стать удобной площадкой для взаимодействия правообладателей и заказчиков российского ПО. Страница каждого продукта будет содержать данные о его функциональности, стоимости, сферах применения и совместимости с операционными системами, а также информацию о том, какое зарубежное решение он может заменить.

ИТ-компаниям станет проще находить решения

Президент объединения разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров отметил в разговоре с CNews, что открытие маркетплейса для продажи российского ПО — позитивный шаг. По его словам, главное — обеспечить достаточно широкий круг потенциальных покупателей и предоставить им удобные сервисы.

На маркетплейсе российского ПО начался сбор заявок на размещение продуктов правообладателей

«Импортозамещение создает определенный объем рынка, к которому необходимо добавить зарубежные рынки — сначала ЕАЭС, а потом и все дружественные России страны, — считает эксперт. — Во-вторых, необходимо предоставить независимую от санкционных валют и удобную для зарубежного покупателя платежную систему. Плюс надо потратиться на маркетинг».

Создание полноценного маркетплейса на основе реестра российского ПО — это очень своевременная инициатива Минцифры, считает коммерческий директор «Моего офиса» Елена Непочатова. Она полагает, что сейчас государственные учреждения и многие российские компании ускоренными темпами переводят свою ИТ-инфраструктуру на отечественные решения.

«К примеру, только за последние три недели спрос на наши продукты вырос в шесть раз, при этом запросы на тестирование и приобретение решений “Моего офиса” в 70% случаев исходят от крупного бизнеса, — рассказала Непочатова CNews. — Наличие подробного каталога проверенных российских ИТ-продуктов позволит компаниям упростить поиск надежных решений».

Кроме того, по словам эксперта, вырастет и доверие потенциальных заказчиков к отечественным компаниям-разработчикам, продукты которых попали на маркетплейс Минцифры. «Это, безусловно, может привести к росту популярности российских приложений, — уверена Непочатова. — При этом эффективность маркетплейса будет выше, если помимо российских решений и описания их функциональности в каталоге будут представлены также услуги вендоров по внедрению ПО и обеспечению технической поддержки».

Руководитель перспективных исследований группы «Астра» Роман Мылицын сказал CNews, что в текущей ситуации подобные площадки могут стать серьезным подспорьем для заказчиков, так как поиск и выбор импортозамещающей продукции всегда превращается в довольно трудоемкий процесс. «Поэтому маркетплейс, который будет агрегировать информацию по отечественным решениям, безусловно, станет востребованным, поскольку может серьезно облегчить и упростить доступ ко всей отечественной ИТ-экосистеме, — считает Мылицын. — Интерес к таким площадкам и сервисам однозначно будет расти по мере увеличения скорости реализации программ импортозамещения».

Упрощение импорта

О том, что Минцифры планирует запустить первую версию маркетплейса российского ПО стало известно 22 марта 2022 г. Тогда глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что платформу изначально планировалось запустить в конце 2022 г., однако в текущих условиях ее придется запустить раньше. Шадаев также отмечал, что ведомство четко понимает, что логистические действующие цепочки заморожены, и сейчас необходимо максимально упрощать импорт.

Министр подчеркивал, что Минцифры обсуждает обнуление таможенных пошлин для импортных комплектующих, упрощение сертификации импортного ИТ-оборудования.

Глава Минцифры указывал на важность развития малого бизнеса, поэтому льготы сможет получить любая компания вне зависимости от численности сотрудников. Предлагается также распространить льготы на все интернет-компании, которые зарабатывают на продаже онлайн-рекламы на своих ресурсах и доступе к контенту по подписке. В частности, важен сегмент образовательных интернет-компаний и компаний электронной коммерции (продажа товаров и услуг, онлайн-бронирование и т. д.).

Шадаев отмечал, что в 2021 г. льготы для ИТ-компаний привели к дополнительным отчислениям в бюджет более 80 млрд руб.

Напомним также, что 29 марта 2022 г. премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт товаров в Россию по отдельным видам продукции. Ввозить иностранные товары можно будет без получения разрешения от правообладателя, производителя или дилера.