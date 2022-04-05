Легендарный «Компьюлинк» банкрот

Бывший «Компьюлинк» — банкрот

Как выяснил CNews, в отношении главного актива знаменитой в прошлом ИТ-группы «Компьюлинк» — ООО «Инфралинк» (до апреля 2020 г. ООО «УСП Компьюлинк») — судебным решением введено так называемое наблюдение. Это следует из записи в карточке судебного разбирательства в Арбитражном суде Москвы, в который 9 июля 2021 г. с иском обратилось ООО «С2 электрик».

В качестве временного управляющего «Инфралинком» служители Фемиды 28 марта 2022 г. утвердили члена «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ПАУ ЦФО) Валерия Макарова. В ближайшие шесть месяцев он будет заниматься анализом финансового состояния должника с целью определить возможные для него пути выхода из кризиса. С результатами своей работы ознакомить суд он должен будет 28 сентября 2022 г.

Напомним, наблюдением называется одна из процедур признания организации несостоятельной — банкротом. Процедура наблюдения не является необратимой — кредиторы совместно с собственниками еще могут попытаться спасти компанию.

Законодательством предусмотрены различные способы погашения задолженности перед кредиторами. Если позитивных решений найти не удастся, то процедура банкротства войдет в необратимую стадию конкурсного производства. Тогда должник будет признан банкротом окончательно, а деятельность конкурсного управляющего будет направлена на поиск и продажу имущества компании.

В отношении бывшего « УСП Компьюлинк » введено наблюдение — началась первая стадия банкротства

В группе «Компьюлинк», к которой официально относится «Инфралинк», прокомментировать CNews ситуацию отказались. В частности остались без ответа вопросы относительно того, как руководство группы оценивает текущее финансовое состояние компании, и намерено ли оно ее каким-либо образом спасти от необратимого банкротства.

По состоянию на 5 апреля 2022 г. сервис «Контур.фокус» обнаруживает в отношении компании многочисленные решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым ее счетам.

Отправной точкой проблем «Компьюлинка», который ранее являлся одной из крупнейших ИТ-структур Росссии, можно считать сентябрь 2018 г., когда был арестован сооснователь и главы группы Михаил Лящ. Как писал CNews в конце марта 2020 г., уголовное дело в отношении Ляща, было прекращено еще 30 августа 2019 г., о чем компания не сообщала почти семь месяцев. В июне 2021 г. стало известно, что Лящ полностью вышел из всех активов группы «Компьюлинк» в мае 2021 г.

Финансовые показатели «Инфралинка»

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. выручка «Инфралинка» составила 1,3 млрд руб. с падением этого показателя по сравнению с предыдущим годом на 66%, то есть в три раза.

Выручка компании заметно снижается третий год подряд. В 2020 г. она составила 3,9 млрд руб., в 2019 г. — 7,8 млрд руб., по итогам 2018 г. дорастала до 13 млрд руб.

Что касается чистой прибыли, то по итогам 2021 г. она у «Инфралинка» оказалась на уровне 25,9 млн руб., что даже выше, чем годом ранее, когда она составила 21,4 млн руб.

Конечными владельцами «Инфралинка» через ООО «УК Компьюлинк групп» и ООО «Компьюлинк холдинг» с декабря 2021 г. в равных долях выступают Алексей Аксенов и Алексей Чужиков.

Какие именно компании сейчас, помимо «Инфралинка», входят в группу «Компьюлинк», представители группы также не ответили. Переход по ссылке с сайта «Инфралинка» на сайт группы приводит на страницу с надписью «Хостинг сайта www.compulink.ru не существует или отключен».

На «Инфралинк» слетаются кредиторы

По данным судебных документов, обанкротившее «Инфралинк» ООО «С2 электрик» пришло в суд с претензиями долгового характера на 7,87 млн руб.

После введения процедуры наблюдения суд стал включать в реестр требований кредиторов и другие компании по их заявлениям. В частности, ООО «Тильзит хаус» предъявило претензии на 5,4 млн руб., а АО «Мособлгаз» — на 16,2 млн руб.

Бизнес «Компьюлинка» последнего времени

После переименования в начале 2020 г. «УСП Компьюлинк» в «Инфралинк» в составе ГК «Компьюлинк» компания сменила профиль с системного интегратора на многопрофильную строительную компанию, которая, согласно данным сайта организации, предоставляет услуги проектирования, строительно-монтажных работ, реконструкции, перевооружения, энергосервиса и поставок (EPC-контракты).

В марте 2020 г. в разговоре с CNews член совета директоров «Компьюлинка» Юрий Данилюк не отрицал снижение бизнес-показателей группы после истории с арестом Михаила Ляща. В частности, топ-менеджер не стал опровергать предположительную связь между уголовным делом и фактом разрыва отношений в начале 2019 г. с некогда крупнейшим госзаказчиком компании, Федеральной налоговой службой (ФНС). «Компьюлинк» много лет выступал неизменным подрядчиком по созданию ее мегаЦОДов в Подмосковье и Нижегородской области, но, как выяснил CNews, с ним неожиданно были разорваны контракты почти на 4 млрд руб.

После возбуждения дела у «Компьюлинка» осложнились отношения со всеми кредитными организациями, однако сейчас кризис миновал, отмечал Данилюк, и «угрозы бизнесу нет». Так, в списке крупнейших действующих заказчиков «Компьюлинка» указывались НПО «Энергомаш», Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), РКК «Энергия», Объединенная авиастроительная корпорация, Сбербанк, Газпромбанк, Гознак, Управление спецсвязи Федеральной службы охраны (ФСО), НПК «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» им. А. Г. Иосифьяна (ВНИИЭМ), НИИМаш.

По итогам последнего докризисного для компании 2017 г. выручка «Компьюлинка» составила 20,1 млрд руб., что позволило ему занять 16 место в рейтинге крупнейших российских ИТ-компаний CNews100. В 2018 г. выручка компании сократилась до 16,4 млрд руб., хотя в обновленном рейтинге 2018 г. «Компьюлинк» сохранил за собой 16 место. В рейтинге CNews 2020 г. «Компьюлинк» принять участие отказался.

По данным компании, по итогам 2019 г. выручка «Компьюлинка» составила около 18 млрд руб. Как можно было заключить со слов Данилюка, таким показателем компания во многом обязана позитивной для нее концовке указанного года. По расчетам Данилюка, по итогам 2020 г. компания должна была продемонстрировать прирост по выручке ориентировочно на уровне около 30% и превзойти показатель докризисного для нее 2017 г.

Уголовное дело Михаила Ляща

Арест Михаила Ляща, как ранее сообщал CNews, был санкционирован Тверским судом Москвы 21 сентября 2018 г. Первоначально в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября 2018 г., однако уже 22 октября стало известно о переводе Ляща под домашний арест, а 15 ноября CNews узнал, что Лящ получил возможность посещать офис своей организации, принимая непосредственное участие в управлении бизнесом.

Михаила Ляща подозревали в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Эта норма описывает мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, но также карает преступления, связанные с недвижимостью. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

В сентябре 2018 г. CNews стало известно, что причиной ареста предпринимателя стала его деятельность, связанная с проектом «Симбиотел». «ЗАО "Симбиотел"» основано в России в 2008 г. группой частных лиц и являлось разработчиком продукта EZTalk, — рассказали тогда CNews в “Компьюлинке”. — Это программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществить соединение “Call Back”, конференц-звонок, а также отправить СМС, не используя услуг МГ/МН связи сотового оператора. Услуга устанавливалась на мобильный телефон путем скачивания приложения».

Умолчав о конкретных причинах ареста, в компании при этом тогда отметили, что в 2010 г. проект был признан убыточным и заморожен ввиду отсутствия перспектив развития. Общая сумма инвестиций в него составила около 90 млн руб.

Ознакомившись с документом о прекращении уголовного дела против Михаила Ляща, CNews выяснил, что соответствующее постановление старшего следователя одной из структур МВД было подписано 30 августа 2019 г., однако ранее «Компьюлинк» этот факт огласке не предавал.