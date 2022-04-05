Главный спутниковый ТВ-вещатель России потребовал у властей льготы, как у ИТ-компаний

«Триколор» выступил с инициативой распространить меры господдержки ИТ-отрасли и телекома на спутниковых телевещателей. Сейчас вещатели несут высокие затраты на аренду спутниковых емкостей и модернизацию оборудования, без которой невозможно обеспечение бесперебойной работы сервисов.



Спутниковые вещатели требуют справедливости

«Триколор», занимающий более 70% на рынке спутникового ТВ в России по числу абонентов, предложил распространить существующие меры государственной поддержки ИТ-отрасли и планируемые к реализации меры поддержки телекома также и на спутниковых телевещателей. Письмо с соответствующей инициативой за подписью гендиректора «Триколора» Елены Полозовой 29 марта 2022 г. было направлено в Правительство России, Госдуму и Минцифры (копия есть в распоряжении CNews).

В своем обращении «Триколор» просит распространить на спутниковых телевещателей введение механизма справедливой индексации тарифов с учетом роста потребительских цен, предоставить льготное кредитование по ставке не более 3%, установить ставку по налогу на имущество в размере 0%, снизить ставку по страховым взносам. Также в числе инициатив установка ставок по налогу на прибыть в размере не более 3% до конца 2024 г., введение моратория на отчисление в резерв универсального обслуживания и перенос плановых проверок с 2022 г. на 2023 г.

По оценке «Триколора», в 2022 г. прямые потери операторов спутникового вещания превысят 4 млрд руб. Причиной указан рост затрат на аренду спутниковых мощностей и модернизацию оборудования, без которой невозможно обеспечение бесперебойной работы сервисов.

«Триколор» попросил у государства поддержки

«Кратное увеличение расходов на аренду спутниковых мощностей, на закупку и логистику оборудования, риск оттока высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, снижение платежеспособности населения — все это спровоцирует убытки компаний по итогам 2022 г. и крайне негативно скажется на развитии нашей отрасли», — говорится в письме «Триколора».

Там также указано, что сейчас в России работают четыре крупных оператора спутникового вещания. Общая аудитория спутникового ТВ в России достигает 17,3 млн домохозяйств (38% от аудитории платного ТВ или 31% от всех телезрителей страны).

Повышение тарифов потери не компенсирует

Гендиректор группы «Орион» Кирилл Махновский сообщил «Коммерсанту», что поддерживает инициативу «Триколора». По его словам, телевидение в России несет важную социальную функцию, являясь самым доступным и недорогим развлечением для россиян. «Компенсировать возникающие у операторов финансовые потери за счет повышения тарифов в сегодняшней ситуации затруднительно, — считает эксперт. — В связи с этим поддержка отрасли со стороны государства, безусловно, необходима».

Акционер «Ка-интернета» Сергей Пехтерев сказал «Коммерсанту», что вещание «Триколора» и «НТВ плюс» осуществляет спутник «Экспресс-АМУ1» на частотах, часть из которых принадлежит французскому оператору Eutelsat. По его словам, из-за снижения курса рубля увеличились затраты операторов на аренду спутниковых емкостей, так как расчет производится в евро. Кроме того, российский производитель GS Group, который собирает приставки для «Триколора», получает компоненты из Китая также за валютный расчет. По словам Пехтерева, «Триколор» не может просто поднять стоимость услуг соразмерно возросшим затратам, поскольку это приведет к оттоку абонентов.

По данным «ТМТ консалтинга», объем рынка спутникового ТВ в России в 2021 г. снизился на 2,4%, до 24,7 млрд руб. Количество подключенных к спутниковому телевещанию домохозяйств выросло при этом на 0,2%, до 17,2 млн.

По собственным данным «Триколора», клиентами компании являются 12,2 млн домохозяйств (более 40 млн человек).