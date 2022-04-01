США ввели санкции против «Микрона» и раскрыли тайную сеть поставок в Россию «военного железа»

США ввели санкции против ряда российских высокотехнологических компаний. Среди них микроэлектронный завод «Микрон» и аффилированное с ним НИИМЭ, петербургское НИИ «Вектор» (разработчик системы спутниковой разведки «Лиана») и интегратор суперкомпьютеров «Т-платформы». Под санкции попали также компании и лица, связанные с сетью поставок в Россию продукции двойного назначения «Серния инжиниринг».

Новые санкции США против российского ИТ-сектора

Министерство финансов США объявило о новых санкциях в отношении российских высокотехнологических компаний. За подобные действия отвечает подразделение министерства — Офис по контролю над иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC). В сообщение OFAC указывается, что нынешние санкции затронут более половины российской микроэлектронной промышленности.

Санкции предполагают блокировку всех активов попавших под санкции лиц на территории США. Также будут заблокированы активы предприятий, более чем на 50% принадлежащих попавшим под санкции персонам. Американским структурам запрещено осуществлять любые операции с данными лицами без специального разрешения.

Санкции против «Микрон» и НИИМЭ

В частности, под санкции попали зеленоградский микроэлектронный завод «Микрон» и аффилированный с ним НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ). Обе структуры входят в группу компаний «Элемент», принадлежащую АФК «Система» и госкорпорации «Ростех». Одной из причин ввода санкций в отношении «Микрона» стала разработка предприятием чипов для национальной системы платежных карт «Мир».

США ввели новые санкции в отношении микроэлектронной отрасли России

В 2016 г. Агентство промышленности и безопасности (BIS) — подразделение Министерства торговли США — уже вводило санкции в отношении «Микрона». Тогда речь шла о запрете поставок продукции данному предприятия без специальных лицензий BIS.

В «Микроне» отказались от комментариев относительно новых санкций со стороны США. Источник CNews на микроэлектронном рынке говорит, что принципиально для предприятия ничего не изменится, так как оно уже находилось под американскими санкциями, а в целом вся ситуация заставляет искать «альтернативные пути».

Санкции против «Т-платформы»

Также под санкции попал интегратор суперкомпьютеров «Т-платформы». Компания сейчас находится в шаге от банкротства. С 2019 г. ее основатель Всеволод Опанасенко, ранее являвшийся также основным владельцем разработчика российских процессоров «Байкал электроникс», находится под следствием.

В 2013 г. «Т-платформы» уже попадали под санкции в США. Они вводились со стороны BIS и представляли собой ограничения на поставки продукции в адрес компании. В 2014 г. данные санкции были сняты.

Санкции против НИИ «Вектор»

В санкционном списке оказался петербургский НИИ «Вектор», разрабатывающий ПО и оборудование в сфере связи. Причиной включения в санкционный список является участие предприятия в разработке системы спутниковой разведки «Лиана», предназначенной для контроля над передвижениями в мировом океане. НИИ «Вектор» является частью концерна «Вега», который через холдинг «Российская электроника» входит в состав госкорпорации «Ростех». В 2018 г. НИИ «Вектор» был включен в санкционный список по линии BIS.

Раскрыта сеть «Серния» по поставкам оборудования двойного назначения

OFAC ввел санкции и в отношении компаний-поставщиков микроэлектронного оборудования. В ведомстве утверждают о наличие в России сети компаний «Серния», осуществляющей поставки оборудования двойного назначения для нужды оборонного сектора. В эту сеть входят московские «Серния инжиниринг», «Сертал» и «Робин трейд», британские компании Majory и Ptoton Pro, испанская компания Invention Bridge, сингапурская компания Alexsoft.

OFAC вводит против них санкции. Также OFAC вводит санкции в отношении физических лиц, якобы организующих поставки для сети «Серния». Это некие Ирина Николаева, Евгения Подгорная, Сергей Ершов, Антон Круговов, Андрей Захаров и Евгений Гринин.

«Лидерами» сети «Серния» в OFAC считают Вячеслава Дубровинского и упомянутого Сергея Ершова. Дубровинский также попал под санкции. Ершов непосредственно действует в интересах «Сертала», Круговов является руководителем компании Majory, Гринин — Proton Pro. Под санкции попала и руководитель компании Invention Bridge Тамара Топчини.

В санкционном списке оказались принадлежащие Андрею Захарову научно-технический центр «Метротек» и «Пакин хаус», а также принадлежащая Евгению Гринину «Фотон про».

В OFAC утверждают, что в рамках сети «Серния» действовала группа транснациональных компаний, находящихся под управлением Евгении Берновой и обеспечивающих поставку продукции двойного назначения. Центром этой сети является мальтийская компания Malberg. В эту же группу компаний входят британская Djeco Group, мальтийские Djeco Group Holding и Maltarent, французская SCi Griber и московская «Серния-филм ко» (Бернова числится в ней директором). Участником группы является и директор Malberg Никита Соболев. Указанные лица также стали фигурантами санкционного списка.

Под санкции попала и финская компания Quantlog. Утверждается, что она принадлежит россиянину Никите Ковалевскому, который в 2018 г. уже попал в санкционный список США. Тогда он поставлял подводное оборудование для российского «Дайвтехсервисеха» через другую финскую компанию — Optima Freight (обе структуры тогда же попали под санкции). Сейчас Ковалевский якобы создал новую фирму для обхода ранее наложенных санкций.

Санкции против руководства ЦНИИХМ

Еще одна группа санкций связана с Центральным научно-исследовательским институтом химии и механики (ЦНИИХМ). Данный институт попал под санкции в 2020 г. из-за обвинения в создании вируса Triton, который якобы выводит из строя промышленные объекты. Недавно американские власти предъявили соответствующее обвинение директору департамента прикладной разработки ЦНИИХМ Евгению Гладких.

Со своей стороны, сейчас OFAC ввел санкции в отношении Гладких, директора ЦНИИХМ Сергея Бобкова и его заместителя Константин Малеваного. Утверждается, что Бобков и Малеваный работают напрямую с Министерством обороны. Сам институт расположен в Москве и находится в ведении Федеральной службы технического и экспортного контроля (ФСТЭК).