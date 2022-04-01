Российские тюрьмы остались «аналоговыми». Остановлена цифровизация ФСИН ценой десятки миллиардов

ФСИН пришлось заморозить проект по внедрению в тюрьмы умной системы видеонаблюдения и других современных технологий. Первый этап реализации задуманного оценивался почти в 23 млрд руб. Другие госведомства могут столкнуться если не остановкой, то с замедлением собственной цифровой трансформации и сокращением ее объемов. Это может быть очередным следствием антироссийских санкций.

ФСИН осталась без цифровых тюрем

Российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не сможет реализовать проект цифровизации находящихся под ее контролем мест лишения свободы, сообщает «Коммерсант». Со слов источников издания, проект заморожен на неопределенный срок.

Данный проект заключался в первую очередь во внедрении умной системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. За работу этой технологии должна была отвечать специальная нейросеть, способная различать в кадре не только заключенных, но и охранников или других работников исправительных учреждений.

В дополнение к системе распознавания лиц российские тюрьмы должны были получить еще целый ряд современных цифровых сервисов Подготовку к реализации столь масштабного проекта ФСИН начала еще в первых числах ноября 2021 г. CNews писал, что затраты на его реализацию одного лишь первого его этапа должны были составить 22,5 млрд руб.

Сперва разрешить, потом запретить

По информации издания, ФСИН получила разрешение на реализацию проекта цифровизации отечественных тюрем в декабре 2021 г. Его выдало российское Минцифры. Источником финансов стал федеральный бюджет.

В насколько долгий ящик ФСИН пришлось отложить свою цифровизацию, пока неизвестно

Со слов источника издания, реализация проекта цифровизации мест не столь отдаленных была остановлена из-за смены руководства ФСИН. Однако это случилось за месяц до того, как Минцифры дало добро внедрение умной системы видеонаблюдения и других сервисов.

До ноября 2021 г. включительно пост главы ФСИН занимал Александр Калашников. С ноября 2021 г. Службой руководит замглавы МВД России, генерал Аркадий Гостев.

По информации Минцифры, в 2021 г. ФСИН получила 749,6 млн руб. Эти деньги должны были пойти на реализацию в 15 исправительных учреждениях пилотной программы по «запуску программно-аппаратных комплексов для создаваемых государственных информационных систем ведомства». Однако в ноябре 2021 г. ФСИН пришлось вернуть всю сумму. Представители Минцифры объяснили это «высокими рисками проектов».

Далеко идущие планы

Если подготовку к своей цифровизации ФСИН начала в ноябре 2021 г., то о планах по внедрению современных технологий оно во всеуслышание заявила намного раньше, в сентябре 2020 г. Тогда стало известно, что Служба собиралась запустить в подконтрольных ей 380 тюрьмах и колониях, по меньшей мере, четыре ИТ-системы.

Как сообщал CNews, одна из этих систем носит название «Цифровая платформа среды трудовой адаптации ФСИН России». Она необходима для контроля и анализа труда заключенных. Вторая система, «Единая информационная система ФСИН России» представляет собой внутренний ИТ-контур для обеспечения работы Службы). Также планируется к внедрению «Электронная очередь ФСИН России», предназначенная для автоматизации обращений граждан. Четвертая система – это умное видеонаблюдение с использованием нейросетей.

По информации «Коммерсанта», ФСИН также хотела запустить системы электронного документооборота, электронного менеджмента и цифровых профилей заключенных.

Охранники в исправительных учреждениях продолжат пользоваться старыми системами видеонаблюдения

На реализацию всего перечисленного ФСИН собиралась потратить минимум времени. Системы должны были быть запущены к 2023 г.

Первоначально ФСИН запрашивала на свою цифровую трансформацию почти 26 млрд руб. В ноябре 2020 г. планы Службы вызвали критику со стороны Минцифры. Однако в итоге спустя месяц они все же были утверждены по решению президиума правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. При этом итоговый размер затрат сократился до 22,5 млрд. руб. причины этого не установлены.

Цифровая трансформация государства забуксовала

Другие российские госведомства тоже могут столкнуться необходимостью корректировки собственных программ цифровой трансформации, утверждает издание. Катализатором могут стать множественные антироссийские санкции.

Другими словами, в России может замедлиться реализация новой российской национальной цели – цифровизации страны. Ее еще летом 2020 г. определил президент России Владимир Путин.

Нынешние программы цифровой трансформации ведомств рассчитаны до 2024 г. На их реализацию может сильно повлиять нехватка компьютерного «железа» и сопутствующего оборудования, которая, по прогнозам источников издания, ожидается в ближайшие месяцы. Связано это с двумя основными факторами, и первый – это уход из России многих западных поставщиков оборудования. В первую очередь это компании AMD, Intel, Nvidia, Cisco, HP, Dell, IBM и многие другие.

Второй фактор – это рост цен на китайские аналоги западной электроники. По оценке «Коммерсанта», все это может увеличить срок реализации крупных проектов в рамках программ по цифровизации. Представители аппарата Дмитрия Чернышенко уже подтвердили изданию, что команда по корректировке программ цифровой трансформации ведомствам уже дана, исходя из «приоритетных текущих задач в условиях санкций, а также обеспечить перераспределение средств на эти направления».

Источники издания утверждают, что Россия пока не собирается полностью отказываться от программ по цифровизации. Однако их очень скоро может ждать сокращение более чем на 30%. Также могут быть и перенесены сроки их реализации, но уже по причинам, не связанным с санкциями. «У ряда высокопоставленных чиновников есть серьезные вопросы к квалификации руководителей цифровой трансформации ведомств – у многих она гораздо ниже минимально необходимой», – заявили они.