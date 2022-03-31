Подследственного основателя «Т-платформ» взяли в «Ростех». Приписываемую ему компанию возглавил топ-менеджер госкорпорации

Недавно отпущенный из-под ареста под подписку о невыезде основатель суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволод Опанасенко трудоустроился в «Ростех». Почти одновременно с этим компанию «Эдельвейс», которую рынок считает ему подконтрольной, возглавил топ-менеджер госкорпорации. Предположительно все это связано с тем, что «Ростех» весьма заинтересован в принадлежащих «Эдельвейсу» разработках на российских процессорах «Байкал».

Опанасенко в «Ростехе»

Как стало известно CNews, находящийся под следствием основатель суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволод Опанасенко начал работать на высокой позиции в одной из структур госкорпорации «Ростех». Работа происходит не в удаленном формате, а в очном режиме — бизнесмен ездит в офис. Об этом CNews рассказали четыре источника на микроэлектронном рынке, знакомых с ситуацией.

Конкретную структуру, принявшую Опанасенко на работу, и его должность источники назвать затруднились. Трое из них предположили, что речь может идти о «Национальном центре информатизации» (НЦИ), но пока эти сведения подтверждения не получили.

По данным CNews, к новым рабочим обязанностям бизнесмен приступил в конце февраля или в начале марта 2022 г.

Пресс-служба «Ростеха» на запрос CNews относительно того, где именно в госкорпорации трудоустроился Опанасенко (с упоминанием НЦИ в качестве наиболее вероятного места), сообщили: «НЦИ не подтверждает информацию о работе Всеволода Опанасенко в структуре компании».

Всеволод Опанасенко трудоустроился в «Ростех»

Напомним, Опанасенко еще в конце марта 2019 г. задержали в Москве и отправили под стражу по делу, связанному с проблемной поставкой компьютеров в МВД за 357,1 млн руб. В марте 2020 г. он был переведен под домашний арест, а в конце января 2022 г. отпущен на свободу под подписку о невыезде.

Судебное разбирательство в отношении него продолжается, правда в нем наметился огромный перерыв. Как показывает картотека московских судов общей юрисдикции, заседания по его делу в Мещанском районном суде стали назначаться с мая 2020 г. С тех пор в заседаниях объявлялись перерывы или они откладывались «по иным причинам» свыше 70 раз.

Интервалы между отложенными заседаниями обычно составляли одну-две недели. Однако после очередного отложенного заседания, которое прошло 15 марта 2022 г., следующее заседание назначено на 23 августа. То есть перерыв на этот раз превышает пять месяцев.

Опанасенко обвиняется в нарушении ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание по нему — лишение свободы на срок до 10 лет.

Связываемую с Опанасенко компанию возглавил топ-менеджер «Ростеха»

Выход Опанасенко на работу в «Ростех» примерно совпал по времени с кадровыми перестановками в компании, которую, как ранее выяснил CNews, на рынке связывают с бизнесменом.

Речь идет об «Эдельвейсе». В августе 2021 г. CNews писал, что, рассматривая публичные данные об этой организации невозможно не обратить внимание на то, что при крайне посредственных финансовых показателях, она ведет проекты, финансовая емкость которых должна составлять сотни миллионов, а то и миллиарды рублей. Во всяком случае, в суммы такого порядка государство оценило схожие разработки «Т-платформ», когда поддержало их субсидиями.

Последние месяцы гендиректором почти уже обанкроченных «Т-платформ» и «Эдельвейса» выступал один и тот же человек — Кирилл Алифанов. По данным ЕГРЮЛ, 25 марта 2022 г. в «Эдельвейсе» его в этой должности сменил Геннадий Иванов — действующий временный гендиректор входящего в «Ростех» «Центра суперкомпьютерного моделирования» (бывший «Солнечногорский приборный завод»).

Возможная подоплека событий

Как рассказал CNews источник на микроэлектронном рынке, по его данным, все вышеупомянутые события связаны с тем, что «Ростех» в лице одного высокопоставленного руководителя планирует взять под контроль интеллектуальную собственность и конструкторскую документацию «Эдельвейса».

Несмотря на то, что компания долгое время пребывает в полуобморочном состоянии (а в какой-то момент осталась почти совсем без сотрудников), за ней числятся весьма интересные с точки зрения импортозамещения разработки на российских процессорах из линейки «Байкал» (изначально учредителем «Байкал электроникс» выступали «Т-платформы»).

В частности в «Эдельвейсе» разработаны платы под чипы Baikal-T и Baikal-M, а также готовые моноблоки на Baikal-M. По сведениям источника, что-то из этого «Ростех» недавно даже демонстрировал главе Правительства Михаилу Мишустину.

Опанасенко самостоятельно вести бизнес скоро не сможет

Отметим, что Всеволод Опанасенко вдобавок к его более серьезным проблемам вскоре может надолго лишиться права самостоятельно вести бизнес, даже если уголовное дело разрешится в его пользу, и он останется на свободе.

Дело в том, что он сейчас рискует стать банкротом как индивидуальный предприниматель и гражданин. Для него это грозит распродажей личного имущества и правом вести предпринимательскую деятельность в течение пяти лет. Иск о банкротстве был подан московской инспекцией ФНС 10 декабря 2021 г., и это не самая распространенная практика.