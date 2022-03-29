«Росатом» переходит с софта Siemens на «импортонезависимую» ИТ-систему родом из Белоруссии
Машиностроительное предприятие «АЭМ-технологии», входящее в «Росатом», создает «импортонезависимую» ИТ-систему на белорусском ПО. Переход осуществляется с решений немецкого концерна Siemens AG, французской Dassault Systemes и британской SDL International. В ИС предприятия также использовались решения «1С» и «Аскона». Теперь для импортонезависимости система создается на базе решений белорусской компании «Интермех».
Импортозамещение ИС
Как выяснил CNews, «АЭМ-технологии» (входит в «Росатом») внедряет импортонезависимую информационную систему (ИС) управления данными об изделиях. ИС должна будет работать на программной платформе белорусской компании «Интермех». Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.
В приложении к техзаданию, указаны вендоры технологических решений, которые на данный момент используются в ИС «АЭМ-технологии». Среди них присутствует упомянутый белорусский «Интермех», на который переходит предприятие, российская компания «Аскон» и «1С», французская Dassault Systemes, немецкий Siemens AG и британская SDL International.
«”АЭМ-технологии” осуществляют переход на импортонезависимое ПО IPS разработки “Интермех”, которое находится в реестре программных продуктов Евразийского экономического союза. Данное решение возможно в последующем тиражировать на других предприятиях отрасли», — рассказали CNews представители «Гринатома» (ИТ-интегратор «Росатома»).
Предприятие «АЭМ-технологии» входит в структуру «Атомэнергомаша» — машиностроительного дивизиона «Росатома». Филиалы предприятия занимаются производством полного комплекта корпусного и теплообменного оборудования энергоблоков АЭС.
Подробности перехода
Тендер был опубликован 23 марта 2022 г. Заказчик приобретает услуги по внедрению «импортонезависимой информационной системы управления данными об изделиях АО “АЭМ-технологии”». Заявки на открытый конкурс принимаются до 11 апреля. Его итоги будут подведены 29 апреля. Максимальная цена контракта может составить 13,3 млн руб.
Согласно техзаданию, исполнитель должен будет развить действующую ИС предприятия на «усовершенствованной программной платформе IPS» «Интермеха». После перехода будут автоматизированы процессы конструкторской и технологической подготовки производства, в том числе разработки, согласования и постановки на учет и хранение, проведения изменений. Также будет создана единая цифровая платформа управления данными об изделиях с перспективой распространения на другие филиалы «АЭМ-технологий» и предприятия «Атомэнергомаша».
На данный момент система внедряется в филиале в Петрозаводске, у предприятия есть еще один филиал в Волгодонске.
Белорусский САПР
Компания «Интермех» была основана в 1990 г. Занимается разработкой и внедрением систем автоматизации процессов конструкторской и технологической подготовки производства на машиностроительных, приборостроительных предприятиях, а также информационной поддержкой проектирования в промышленном и гражданском строительстве.
«Наши продукты зарегистрированы в едином реестре программных продуктов ЕАЭС и сертифицированы во ФСТЭК по системе защиты информации», — говорится на официальном сайте компании.
Системы «Интермеха» внедрены в филиале ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, на «Брянском машиностроительном заводе», «Тверском вагоностроительном заводе» и др. Компания является партнером и авторизованным разработчиком компании Autodesk, а также партнером SolidWorks и Siemens Digital Industries Software, говорится на официальном сайте «Интермеха».