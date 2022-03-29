«Росатом» переходит с софта Siemens на «импортонезависимую» ИТ-систему родом из Белоруссии

Машиностроительное предприятие «АЭМ-технологии», входящее в «Росатом», создает «импортонезависимую» ИТ-систему на белорусском ПО. Переход осуществляется с решений немецкого концерна Siemens AG, французской Dassault Systemes и британской SDL International. В ИС предприятия также использовались решения «1С» и «Аскона». Теперь для импортонезависимости система создается на базе решений белорусской компании «Интермех».

Импортозамещение ИС

Как выяснил CNews, «АЭМ-технологии» (входит в «Росатом») внедряет импортонезависимую информационную систему (ИС) управления данными об изделиях. ИС должна будет работать на программной платформе белорусской компании «Интермех». Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

В приложении к техзаданию, указаны вендоры технологических решений, которые на данный момент используются в ИС «АЭМ-технологии». Среди них присутствует упомянутый белорусский «Интермех», на который переходит предприятие, российская компания «Аскон» и «1С», французская Dassault Systemes, немецкий Siemens AG и британская SDL International.

«”АЭМ-технологии” осуществляют переход на импортонезависимое ПО IPS разработки “Интермех”, которое находится в реестре программных продуктов Евразийского экономического союза. Данное решение возможно в последующем тиражировать на других предприятиях отрасли», — рассказали CNews представители «Гринатома» (ИТ-интегратор «Росатома»).

Предприятие «АЭМ-технологии» входит в структуру «Атомэнергомаша» — машиностроительного дивизиона «Росатома». Филиалы предприятия занимаются производством полного комплекта корпусного и теплообменного оборудования энергоблоков АЭС.

Подробности перехода

Тендер был опубликован 23 марта 2022 г. Заказчик приобретает услуги по внедрению «импортонезависимой информационной системы управления данными об изделиях АО “АЭМ-технологии”». Заявки на открытый конкурс принимаются до 11 апреля. Его итоги будут подведены 29 апреля. Максимальная цена контракта может составить 13,3 млн руб.

Полукорпус реактора для АЭС, изготовленный на « АЭМ-технологиях

Согласно техзаданию, исполнитель должен будет развить действующую ИС предприятия на «усовершенствованной программной платформе IPS» «Интермеха». После перехода будут автоматизированы процессы конструкторской и технологической подготовки производства, в том числе разработки, согласования и постановки на учет и хранение, проведения изменений. Также будет создана единая цифровая платформа управления данными об изделиях с перспективой распространения на другие филиалы «АЭМ-технологий» и предприятия «Атомэнергомаша».

На данный момент система внедряется в филиале в Петрозаводске, у предприятия есть еще один филиал в Волгодонске.

Белорусский САПР

Компания «Интермех» была основана в 1990 г. Занимается разработкой и внедрением систем автоматизации процессов конструкторской и технологической подготовки производства на машиностроительных, приборостроительных предприятиях, а также информационной поддержкой проектирования в промышленном и гражданском строительстве.

«Наши продукты зарегистрированы в едином реестре программных продуктов ЕАЭС и сертифицированы во ФСТЭК по системе защиты информации», — говорится на официальном сайте компании.

Системы «Интермеха» внедрены в филиале ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, на «Брянском машиностроительном заводе», «Тверском вагоностроительном заводе» и др. Компания является партнером и авторизованным разработчиком компании Autodesk, а также партнером SolidWorks и Siemens Digital Industries Software, говорится на официальном сайте «Интермеха».