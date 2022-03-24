Резидент «Сколково» FIS открыл горячую линию по импортозамещению Microsoft, Oracle, SAP, SAS и IBM

Резидент «Сколково» компания FIS начала консультации по вопросам импортозамещения зарубежного ПО от Microsoft, Oracle, SAP, SAS и IBM . Для этого компания открыла горячую линию.



Из реестра отечественного ПО

FIS открыла горячую линию по предоставлению альтернатив для срочного и полноценного замещения решений зарубежных поставщиков, в частности: Microsoft, Oracle, IBM, Terrasoft, SAS и SAP. Производители позиционируют FIS как единую технологическую архитектуру информационных систем, способную повысить эффективность внутренних процессов заказчика и обеспечить полную импортонезависимость используемых компонентов.

Компания FIS, продукты которой входят в реестр отечественного ПО, поможет перейти на независимые российские продукты и гарантируют продолжение цифровой трансформации крупных ИТ-инфраструктур. Специалисты FIS готовы обеспечить сопровождение заказчика в процессе миграции и внедрения информационных систем, которые полностью замещают зарубежные продукты или платформы разработки.

Высокотехнологичное импортозамещение

Управляющий партнер FIS Владимир Залеский подчеркнул: «Сегодня наша важнейшая задача как отечественного производителя ПО — предоставить все необходимые инструменты для поддержки и бесперебойного функционирования внутренних процессов российского бизнеса. Благодаря нашему многолетнему опыту создания высоконагруженных систем enterprise уровня на базе FIS Platform, мы запустили специальное предложение по технологическому импортозамещению не только для финансового и банковского сектора, но и для любых предприятий и структур, где есть спрос на автоматизацию и повышение эффективности бизнес-процессов».

В арсенале FIS — более 35 готовых решений для разных подразделений. Все они базируются на no-code технологиях, которые позволяют быстро настраивать сквозные процессы и оперативно вносить любые изменения в существующие системы. Так, no-code платформа FIS Platform заменит Terrasoft, Pega, Microsoft, Siebel в части low-code / no-code сред разработки любых высоконагруженных корпоративных систем. При этом созданные на базе FIS Platform системы станут аналогами для целого ряда иностранных решений, например: SAP ERP и CRM, SAS, Microsoft Dynamics CRM, Oracle Siebel CRM, Salesforce, Creatio, BPMOnline, Terrasoft CRM, OpenText, Microsoft Sharepoint, IBM BPM, K2, Pega Platform и других. Системы FIS позволяют оптимизировать все ключевые бизнес-процессы – от управления продажами, кредитным циклом и факторингом до работы с просроченной задолженностью и противодействия мошенничеству, а также автоматизировать управление проектами, финансами, человеческим капиталом, качеством, материальными потоками и планирование производства.

В арсенале FIS — более 35 готовых решений для разных подразделений

Кроме того, FIS позволяет замещать зарубежные продукты с использованием иностранных баз данных Oracle, так как реализует системы на open-source СУБД Postgres и успешно внедряет их в течение многих лет в крупнейших банках России.

Обратиться для получения бесплатной консультации от FIS по вопросам импортозамещения можно на горячую линию по телефону +7-913-706-91-62 или через сайт.