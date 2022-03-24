Astra Linux купила создателя инфраструктурных решений для МТС, «Билайн» и Дубая

Группа «Астра» купила 70% компании-разработчика платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой ISPsystem. В результате сделки в купленную компанию будет вложено 2,5 млрд руб. Решения, которые войдут в технологический стек «Астры», позволят обслуживать ИТ-инфраструктуру бизнеса и госструктур.

Контроль над ИТ-компанией

Как стало известно CNews, группа «Астра» (объединение независимых ИТ-брендов, включая владельца ОС Astra Linux) приобрела российского разработчика платформ для управления ИТ-инфраструктурой ISPsystem. Об этом CNews рассказали представители «Астры».

В продуктовый портфель компании входят решения по инвентаризации, мониторингу оборудования и подсчету выделенных ресурсов, а также продукты для организации ИТ-инфраструктур для ЦОДов и крупных заказчиков. Потребителями продуктов выступает госсектор и частный бизнес.

В результате заключенной сделки объем инвестиций в приобретенную компанию составит 2,5 млрд руб., «Астра» получила 70% акций, а 30% осталось у генерального директора ISPsystem Павла Гуральника.

«Присоединение компании ISPsystem серьезно усиливает серверное направление ГК "Астра", как инфраструктурной компании», — сказал CNews генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев. Объединение активов компаний позволит существенно ускорить темпы импортозамещения, развить и усовершенствовать программные решения, оптимизировать каналы сбыта и скорость внедрения продуктов, считает Гуральник.

Чем занимается ISPsystem

ISPsystem – иркутская ИТ-компания, основанная в 2004 г. Она создает экосистему ПО для обслуживания физического оборудования и серверной виртуализации. Среди клиентов и партнеров компании — «Билайн», МТС, хостинг-провайдером Host Sailor в Дубае, хостинг-провайдер в Риге 2Cloud и т.д.

«Астра» приобрела иркутского разработчика российских платформ

Продукты компании DCImanager, VMmanager и BILLmanager — теперь входящие в технологический стек «Астры» — позволяют решать задачи управления, мониторинга и оркестрации физических и облачных инфраструктур. Все три продукта включены в реестр Минцифры. Их применение позволяет уменьшить нагрузку на персонал и ресурсы, оптимизировать расходы, повысить доступность и качество услуг.

Платформа для управления веб-хостингом ISPmanager на базе Linux не войдет в контур сделки, и ее дальнейшим развитием будет заниматься отдельная компания ISPmanager.

Активы «Астры»

Технологический стек группы «Астра» включает ОС Astra Linux (компании «Русбитех-Астра») для различных процессорных архитектур, в том числе серверную ОС, комплекс средств виртуализации «Брест», диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk (компании «Увеон — облачные технологии») корпоративную почту RuPost, решение для управления доменом ALD Pro, ПО для организации мобильных рабочих мест WorksPad и средства резервного копирования RuBackup (созданные «Рубэкап»).

«При слиянии наших портфелей появляется возможность закрыть максимум сценариев заказчиков, предоставляя точку входа в экосистему продуктов, где уже есть легко интегрируемый и совместимый пакет решений», — говорит Гуральник.